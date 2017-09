La renuncia al soterramiento acapara el primer debate del PGOU de Valladolid Manuel Saravia, Óscar Puente e Irene Serrano. / C. A. «¿Creéis que no queríamos hacerlo?; claro que queríamos, pero no es posible», insiste el alcalde a los vecinos de Pilarica J. ASUA VALLADOLID Jueves, 28 septiembre 2017, 21:17

El soterramiento, mejor dicho la renuncia al proyecto, se comió ayer el primer debate de presentación del nuevo PGOU, que se celebró en el salón de actos del Museo Patio Herreriano con la presencia del alcalde y del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. Óscar Puente se empleó a fondo para defender el proyecto de integración ferroviaria –creación de nuevos pasos en el canal del tren mediante túneles y pasarelas– pero no logró convencer a los representantes del barrio de Pilarica.

Enfundados en las camisetas con el lema ‘qué carajo, la vía por debajo’, reprocharon al equipo de gobierno que «integrar no es agujerear» y le recordaron a Puente el compromiso preelectoral que realizó en 2011 de enterrar el lecho férreo con recursos propios del Ayuntamiento. «Les recuerdo que aquellas elecciones no las gané yo y entonces no sabíamos la situación de quiebra en la que se encontraba Sociedad Alta Velocidad», respondía el regidor, quien no se olvidó de subrayar que por las deudas, aún impagadas, el Ayuntamiento figura como moroso en el Banco de España.

«Nos habéis vendido, ¿cómo compensa este PGOU la marginación de la zona este?, todo lo que ha hecho este gobierno por el barrio ha sido nefasto», subrayaba otra representante del colectivo.

Apuesta por el realismo

Al acto no faltó el siempre beligerante expresidente de la Asociación Vecinal Rondilla Manuel Prieto, quien lamentó que mientras se abre un proceso de presupuestos participativos, se niega a los vecinos la posibilidad de pronunciarse sobre el proyecto más importante que tenía la ciudad. «¿Cómo vamos a preguntar a los ciudadanos sobre algo que no es posible? El Ayuntamiento no tiene recursos para afrontar esta operación y el Ministerio de Fomento, que tiene una participación del 75% en la sociedad, no los va a poner; hemos apostado por algo real, por algo que sí se puede llevar a cabo; ¿creéis que no queríamos hacer el soterramiento?, ¡no podemos!», insistía el alcalde, mientras en el auditorio los partidarios del proyecto se revolvían.

Antes de este encendido cambio de posiciones, Puente, Saravia y la coordinadora técnica del nuevo PGOU, Irene Serrano, desgranaron las claves de documento de planeamiento, que calificaron de «racional» y adaptado a una nueva realidad, tras un periodo de expansión inmobiliaria, que acabó en crisis económica. «Antes se apostaba por una ciudad más grande y por lo tanto más cara y menos sostenible, eso sin que se desarrollara ninguna de las zonas residenciales que se planearon más allá de las rondas;ahora se planifica una ciudad que crece hacia dentro, que rellena los huecos y que aboga por una flexibilidad de usos para favorecer la actividad económica en el centro y en los barrios», expuso el alcalde.

Manuel Saravia, máximo responsable del diseño, apuntó que el objetivo último del documento es el reequilibrio entre áreas «para que todos tengan las mismas ventajas y las mismas cargas», además de favorecer una idea de Valladolid que permita atraer inversiones, población y turismo. Destacó iniciativas como el parque agrolimentario, la creación del parque público de viviendas de alquiler social o los proyectos de regeneración urbana en los barrios. Irene Serrano, por su parte, subrayó la idea de compactar la ciudad a través de la «interconexión» de los diferentes espacios públicos o parques que preside el PGOU.