«La sociedad cada vez escucha menos y la gente tiene necesidad de contar sus problemas»

Especializada en la orientación cognitiva conductual, desde su consulta de la calle Santiago, 28, la psicóloga Nuria González Marciel intenta modificar el comportamiento de sus pacientes a través del control del pensamiento. «Intento que vean la vida de otra manera, que no se centren en el pasado sino en el presente», explica.

-¿En qué consiste la orientación cognitiva conductual?

-En modificar el comportamiento a través del control del pensamiento. Durante la consulta, realizamos una jerarquía de pensamientos, vemos si son racionales o irracionales; hacemos un debate cognitivo, una discusión con el paciente para establecer cuáles son los racionales y cuáles los irracionales y, a partir de ahí, generamos una batería de pensamientos alternativos para que el paciente se convenza a sí mismo y pueda modificar sus conductas y sus consecuencias sean más positivas.

-¿Cuáles son las técnicas que emplea?

-La reestructuración cognitiva -el control de los pensamientos- la inoculación del estrés, mediante la cual hago una jerarquía de aquellas situaciones que al paciente le generan ansiedad, estrés, malestar y que, o bien se enfrenta a ellas sin obtener resultados favorables, o bien directamente las evita, condicionándole en el futuro –técnicas de relajación, aprender a centrarse en sensaciones de calma y tranquilidad–. Son técnicas muy generales, focalizamos en el problema actual, teniendo en cuenta las emociones, conductas y situaciones por las que está pasando el paciente y que puede seguir utilizando a lo largo de su vida, para enfrentarse a otros problemas futuros.

-¿Cómo son sus terapias?

-Muy prácticas y dinámicas. Durante la hora que estoy con el paciente, comenzamos a trabajar, aprende y comienza a poner en práctica las técnicas que le voy enseñando en un ambiente de tranquilidad y calma. Cada persona trae un cuaderno o libreta y, a partir de ahí, hacemos registros. Se lo explico todo de forma muy esquemática y si, posteriormente, tengo que facilitarles más información se la doy en fotocopias para que la lean tranquilamente en casa. Quiero que mis pacientes salgan de la consulta con unas ideas muy claras y que puedan poner en práctica cuanto antes, de tal forma que vayan motivándose y viendo los resultados poco a poco. El secreto es que el paciente coja confianza.

-¿Cuáles son los principales problemas que aborda?

-Lo primero es que atiendo a todo tipo de pacientes, desde niños, hasta adultos. En adolescentes, los problemas más frecuentes son de autoestima, de habilidades sociales y los relacionados con trastornos en la alimentación. En adultos, lo más común, además de la terapia de pareja, son los trastornos de ansiedad y depresión. Entender la ansiedad como una respuesta natural y necesaria que toda persona tenemos pero que en ocasiones se dispara por diversas situaciones y que tenemos que aprender a controlar y la depresión, se caracteriza por una pérdida de reforzadores, apatía, tristeza, por ello intento que esa persona empiece a tener esos reforzadores y que vaya haciendo actividades que antes hacía y otras que no, para verse capaz y motivado. Hacerles entender que todo problema tiene una posible solución y no dejarnos arrastrar por el malestar, nos controle y nos condicionen nuestras vidas.

-El psicólogo siempre ha estado relacionado con las personas que tienen trastornos mentales, con la locura ¿ocurre ahora lo mismo?

-No exactamente. Por una parte, tengo que dejar claro que cada vez hay más trastornos mentales que nada tienen que ver con la locura, por diversas situaciones, las personas no sabemos gestionar los problemas y nos agobiamos. Por otra, a mi consulta acuden, desde personas que quieren aprender ciertas habilidades para enfrentarse a la vida de una forma más adecuada, hasta otras que llegan con problemas más serios, sin olvidar a pacientes que acuden simplemente para desahogarse, para que un profesional, sin prejuicios, les escuche de forma objetiva sin juzgarles.

-¿Cada vez la sociedad escucha menos?

-Sí, vivimos muy estresados, con multitud de actividades, un no parar… no tenemos tiempo y cada vez más las personas que tienen la necesidad de contar sus problemas. Pero claro, también las personas nos aburrimos, no sabemos o no queremos escuchar, por eso buscan el desahogo acudiendo a un psicólogo, para sentirse escuchados y comprendidos. En mi caso, intento que el paciente se encuentre cómodo, se desahogue, se sienta escuchado, que vean la vida de otra manera, que no se centren en el pasado sino que lo hagan en el presente mirando hacia el futuro.Mi lema es: 'VIVIR Y SER FELIZ, VUELVE A SONREÍR'.

Información:

Psicóloga Nuria González Marciel

Dirección: calle Santiago, 28, 3º, Valladolid.

Teléfono: 983 023 702

Web: www.psicologanuriagonzalez.es

Mail: nuriagonzalez@psicologanuriagonzalez.es