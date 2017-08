Auvasa solicita que un juez resuelva más de 270 demandas por descansos de conductores Una usuaria de Auvasa espera a un autobús. / G. VILLAMIL La empresa ha planteado conflicto colectivo para acumular las reclamaciones JORGE MORENO Valladolid Martes, 29 agosto 2017, 19:57

La dirección de Auvasa presentó días antes de que finalizase el pasado mes de julio (agosto es inhábil en la jurisdicción de lo Social) una demanda de conflicto colectivo, en la que solicita que un solo juez sea el que se pronuncie respecto a las más de 270 reclamaciones de conductores, que piden a la empresa que les abone alrededor de 67 días por tiempos de descansos no efectuados desde diciembre del 2012.

Con esta demanda, Auvasa pretende reducir el tiempo de pronunciamiento de los tribunales, que ya han comenzado en la jurisdicción de lo Social a señalar los juicios por estas reclamaciones para el mes de octubre. Los conductores, asesorados por CC OO, CSIF, CTA y UGT, piden que se les reconozca ese tiempo no disfrutado mediante días de descanso o, en su caso, con compensación económica que supondría cantidades de entre 2.000 y 6.000 euros por chófer por los cinco años.

Desde el comité de empresa se indicó ayer que «lo que pretende Auvasa es paralizar los juicios que se van a celebrar en las próximas semanas, además de elevar un grado más la crispación».

Estas mismas fuentes recordaron que mientras la dirección trata de negociar la salida a la aplicación de una sentencia del TSJ de abril de 2015, que reconoce esta media hora de descanso en jornadas continuas de más de seis horas, «detrás de la mesa maniobra en los juzgados para evitar lo que ya nos han reconocido los jueces».

CC OO se opondrá a esta petición por entender que se trata de reclamaciones individuales, cuyo origen radica en los tiempos de recorrido que ha hecho cada conductor.

«Cada uno tiene descansos acumulados y no disfrutados diferentes, y no se puede abordar este tema como si fuera una demanda global. Se trata de derechos individuales y no cabe acumularlos», sostienen desde la asesoría. Apostillan además, que algunos de estos trabajadores que reclaman se han jubilado estos años.

El conflicto colectivo ha sido admitido, pero por el momento no se ha resuelto. Será en los primeros días de septiembre cuando se diga si se acepta la petición de Auvasa.

En el mes de julio, se realizó el acto de conciliación sin acuerdo en el Serla, y ya Auvasa anunció que iba a pedir que se acumulasen.

Fuentes judiciales indicaron que «ven mucha dificultad» para que uno de los cuatros jueces de lo Social de Valladolid se haga cargo de golpe de tantas reclamaciones individuales, puesto que además supondría un exceso de carga de trabajo frente al resto de magistrados.

Mientras tanto, Auvasa está ofreciendo en la mesa de negociación alrededor de 90 euros por trabajador y año, lo que supondría unos 450 euros por conductor (unos 121.500 euros globalmente de coste, frente a los 1,6 millones que reclaman los empleados).

Falta de diálogo

Durante la jornada de ayer, lunes, las dos partes volvieron a reunirse en la sede de la empresa, en el polígono de Argales, para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la convocatoria de paros parciales entre los días 1 y 9 de septiembre, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de Valladolid.

Por un lado, se celebró la reunión del comité de huelga y posteriormente el encuentro por la aplicación de la partición de la jornada de los 353 conductores (excepto de aquellos que disfrutan de la conciliación familiar).

Los repesentantes sindicales volvieron a insistir en su negativa a la partición de jornada, y la empresa en su opción de defender la postura de que es la única fórmula para poder aplicar la media hora de descanso.

En este debate ayer terció Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, que criticó tras la reunión mantenida con el Concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, que "el equipo de Puente no solo está entorpeciendo el transporte privado, sino que es incapaz de gestionar el transporte público".

Vicente lamentó las consecuencias que suponen para los vallisoletanos la incapacidad del equipo de Gobierno de Óscar Puente para resolver el conflicto de AUVASA.

“Nosotros ya dijimos que al final serían los ciudadanos los que pagarían esa falta de diálogo, y lo estamos viendo con la nueva reestructuración de las líneas", apostilló.

Ciudadanos solicitó a inicios de este año la designación de un mediador externo para buscar una salida al conflico laboral, que tiene su origen durante la gestión del anterior equipo municipal del PP.