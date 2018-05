El secretario municipal asegura que el alcalde puede intervenir en los plenos «cuando quiera» Bermejo y Puente charlan tras un pleno. / G. V. Merino recuerda que el reglamento permite al regidor participar en las sesiones siempre que lo considere oportuno J. ASUA VALLADOLID Jueves, 10 mayo 2018, 17:30

El secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, aseguró ayer que el Reglamento Orgánico del Consistorio no fija ningún turno para el alcalde en los plenos, porque «puede intervenir en las sesiones cuando quiera al ser el presidente». Pendiente de recibir la solicitud de aclaración tanto por parte de Óscar Puente como del portavoz del PP, Antonio Martínez Bermejo, quien fue explusado el martes por el regidor tras interrumpirle con críticas sobre, en su opinión, el abuso en el uso de la palabra, el funcionario de más alto rango de la Administración local explicó que la norma municipal «no prohíbe» que participe en los debates. «Dice que dirige y modera, pero no que no pueda intervenir», abundó. Merino destacó que un pleno municipal no son las Cortes regionales. «En el Ayuntamiento el alcalde tiene un doble papel de gobernante y presidente del pleno; el alcalde anterior también intervenía cuando lo consideraba oportuno», destacó Merino, quien quiso ceñirse a lo que estipula el reglamento sin valorar los «estilos» que tiene cada uno.

Esta será la línea en la que se pronunciará a la petición de informe. Martínez Bermejo la envió ayer mismo. En el escrito, el popular destaca que «no existe ningún artículo que regule de forma expresa la posibilidad de que un concejal pueda ser expulsado del pleno», además de subrayar que «no fue advertido tres veces, sino solamente una». El dirigente del PP recuerda que su protesta se debe «al abusivo uso de la palabra del señor Puente fuera del turno que le correponde al Grupo Municipal Socialista». Según sus estimaciones, «no menos de cinco veces por sesión», «ridiculizando o pontificando desde su privilegiada posición de alcalde el ejercicio del derecho que tiene la Oposición Democrática en el Ayuntamiento».

Considera que el reglamento «no regula ningún turno especial para su intervención para uso arbitrario» y cree que, desde el punto de vista parlamentario, «no ostenta ningún privilegio respecto al resto de concejales».

Puente aclaró que el pleno es el máximo órgano de gobierno de un ayuntamiento y quien preside ese ejecutivo es el alcalde, por lo que puede intervenir cuando quiera. El primer edil socialista ya advirtió al PP de que no va se va a callar ni a permitir «un ensuciamiento» de la vida pública. «No lo voy a consentir», remachó. A partir del próximo pleno, el regidor se ceñirá a cinco minutos de intervención a cada grupo por moción, según anunció.

La trifulca ha llevado al concejal Jesús Presencio a promover un documento para que los ediles de la corporación se adhieran, de manera personal, a un acuerdo de buen comportamiento, respeto a la sociedad civil, al presidente del pleno y al resto de los ediles del Ayuntamiento.