El riego con agua del Pisuerga solo se autorizará en casos de emergencia
PALOMA AGUADO CARRO Lunes, 21 agosto 2017, 11:41

Las zonas verdes y los parques, nutridos por el agua del río Pisuerga, seguirán sin recibir riego hasta el cese de la sequía en la ciudad, aunque habrá excepciones para garantizar la seguridad y la salubridad de las zonas. Así lo confirmó la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, quien mantuvo ayer una reunión con el Comisario de Aguas para estudiar posibles ajustes en el cumplimiento de la instrucción emitida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ante la crítica situación del río, consecuencia de la prolongada sequía.

Desde la concejalía de Medio Ambiente, consideran de vital importancia que esta medida no afecte a la seguridad y a la limpieza de las zonas. Por esta razón, han solicitado riegos puntuales que la CHD ha concedido al Ayuntamiento de Valladolid. Una de las excepciones será el Parque de las Moreras, un lugar muy frecuentado durante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que requerirá el riego durante este periodo para mantener la zona higiénica. María Sánchez también citó el caso de los parques caninos, afectados en la limpieza de la zona por la prohibición. Además, las zonas que puedan estar demasiado secas, también entrarán dentro de los casos de emergencia por posible riesgo de incendio.

La edil recordó que la zona afectada por la restricción es mayoritaria, puesto que de las 300 hectáreas de zonas verdes de Valladolid –sin contar caminos y lugares no regables– 216 se verían damnificadas por la medida. Los parques y jardines de la zona este de la ciudad, nutridos de forma mayoritaria por el canal del Duero, son los menos afectados por la prohibición. Valladolid riega el 80% de las zona verdes con agua no potable, «una buena noticia desde el punto de vista medioambiental» que sin embargo, supondrá mayores problemas para la ciudad. «Lamentamos vernos más perjudicados, pero consideramos que el riego es más lógico sin agua potable», aseguró María Sánchez.

Los parques y jardines

Algunos de los parques que se encuentran en la zona perjudicada, en el este de la ciudad, sony los jardines del barrio de Covaresa o el parque Ribera de Castilla.En la zona oeste, al otro lado del río, se encuentran la mayoría de los lugares afectados como puede observarse en el mapa, entre ellos el parque Jardín Botánico de la Victoria, Huerta del Rey, el parque forestal urbano del Cerro de las Contiendas, las laderas del barrrio de Parquesol, el parque de los Almendros o el parque del Canal de Castilla.

Las zona regadas con agua potable, como por ejemplo la Plaza de Santa Cruz o la Plaza de la Universidad, no se verán afectadas por la prohibición. La Concejalía de Medioambiente explica que la situación de estos lugares, alejada de las tomas, dificulta utilizar agua del río o del canal para el riego habitual. La limitación, recuerdan desde la Concejalía, tampoco afectará al suministro de agua potable, que está «siempre garantizado».

Sin embargo, las altas temperaturas de estas semanas, agravarán los problemas que pueda provocar la falta de riego. Una situación que el Ayuntamiento asegura controlar y en los casos necesarios, no descartan movilizar agua a las zonas más afectadas. Estas situaciones se intentarán evitar «por todos los medios», según explica Sánchez. La reunión mantenida ayer con la CHD pretende paliar los posibles problemas a través de estas autorizaciones del riego puntuales, sin llegar a transportar agua a las zonas afectadas. «Los casos serán excepcionales y la CHD considera lógico autorizar riegos puntuales», declara la concejala de Medio Ambiente.

Las consecuencias

Las consecuencias provocadas por la prohibición, como el coste para las arcas municipales o las perdidas de vegetación, serán valoradas por el Ayuntamiento cuando finalice el periodo de sequía. María Sánchez espera que la situación cese cuanto antes, puesto que «no sólo es un problema muy sensible para la agricultura, también afecta a las zonas urbanas». Desde la Confederación Hidrográfica del Duero, aseguran que desde finales de los 80 no se había producido una situación de sequía similar. La previsión medioambiental para los próximos días, sin embargo, no contribuye a mejorar la situación. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hasta el próximo martes 23, no hay ninguna probabilidad de lluvia en Valladolid.