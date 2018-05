«La remodelación del sistema del carnet por puntos pasa por centrarse más en los colectivos reincidentes» Luis Montoro, en la sala de control de la Jefatura de Policía de Valladolid. / Henar Sastre El presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial ve en la concienciación un puntal destacado para atajar la siniestralidad vial, al alza desde 2015 ÓSCAR SAN JOSÉ HERRERO Valladolid Sábado, 26 mayo 2018, 11:06

Pronto se cumplirán doce años de la puesta en marcha del carnet por puntos. En España, tras su entrada en vigor aquel 1 de julio de 2006, la medida ha contribuido a la prevención de la siniestralidad. No obstante, la seguridad vial aún tiene por delante retos de calado. El número de ciclistas crece cada año, lo que plantea un nuevo escenario. Por otro lado, si bien es cierto que los fallecimientos en carretera se han reducido más de la mitad en el último decenio, desde 2015 hay un ligero repunte. Las 1.200 muertes registradas en 2017 (123 fueron en Castilla y León) se traducen, frente a las 1.131 de dos años antes, en una subida del 6% que preocupa.

Luis Montoro (Albacete, 8 de enero de 1952), presidente de FESVIAL, insiste en la importancia de concienciar en un contexto en el que la movilidad enfrenta sus habituales desafíos más alguno añadido que se hace fuerte con el tiempo. Todo eso fue lo que se debatió en las Jornadas de Educación y Seguridad Vial celebradas ayer en la Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid, en las que Montoro contribuyó a poner sobre la mesa un debate siempre necesario en torno a la movilidad responsable.

–¿En qué clave valora las jornadas?

–Algunas cifras indican que la accidentalidad empieza a estabilizarse o repuntar y es preciso poner en marcha estrategias. Una de ellas es hacer congresos como éste para aportar en materia de educación vial. Y aunque el eje central es ese, han salido más ideas interesantes porque se han dado perspectivas desde el mundo político, policial y científico. Se han tratado cuestiones como el repunte de la siniestralidad, problemas a solucionar en el carnet por puntos, qué plantea la movilidad con bicicleta, la problemática de la accidentalidad de las personas mayores, o los accidentes laborales de tráfico, un problema grave porque el 36% de los muertos en el ámbito laboral son de tráfico. También se ha debatido si educación o sanción como estrategia preventiva.

–¿Qué balance hace de todos estos años del carnet por puntos? ¿Dónde queda por tanto la apuesta, concienciación o medidas punitivas?

–El carnet por puntos supone el paso de una perspectiva sancionadora a otra reeducadora. Antes se ponían multas y ahora a la gente reincidente se le da una reeducación y se complementa su formación, que es vital porque la política sancionadora por sí sola no vale. La mejor manera de calificar el éxito es con datos. Hemos hecho una encuesta a 10.000 personas que van a los cursos del permiso por puntos, bien porque hayan perdido algunos o porque hayan perdido el permiso. El 95% de los que asisten valoran positivamente los cursos y nos han dado una idea que tendremos que retomar muy en serio. Nos preguntan por qué no les habíamos enseñado esto antes. Ni habrían cometido una infracción ni habrían puesto su vida en riesgo.

La utilidad del carnet por puntos ha sido extraordinaria, aunque en la jornada hemos analizado el tema aún pendiente, que pasa por remodelar algunas cuestiones menores del sistema pero sobre todo centrarnos en tres colectivos muy reincidentes: los de las drogas, los del alcohol y los que tienen algún tipo de trastorno. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es diagnosticarlos primero y después derivarlos a una terapia psicológica.

–¿Y qué hay de las 'cuestiones menores'? ¿Algún cambio relevante?

–Ahora es obligatoria la presencia del psicólogo y del profesor de autoescuela, y desde ahora va a tener presumiblemente más horas el psicólogo por el valor que tiene trabajar las actitudes ante el cinturón de seguridad, la velocidad o el alcohol. Además, mi opinión es que las víctimas de accidentes de tráfico que ahora van de manera 'informal', vean formalizada su asistencia, que quede como obligatoria en la ley porque el valor que tiene el testimonio de una víctima es muy fuerte y útil. Motiva mucho a crear estrategias educativas el hecho de mostrar el problema grave que hay, explicitado con la presencia en una silla de ruedas de un damnificado, para después entrar en las causas y en qué hacer para no repetir accidentes.

Dos grandes retos

–¿Qué opinión le merece ahora la situación del ciclista en ciudad?

–Es un tema que hemos comentado, y que en Valladolid se ha tomado con seriedad. La movilidad en bicicleta se ha disparado, hay 25 millones de bicicletas en España y casi la mitad de la población la usa semanalmente. Vamos a un escenario imparable. En primer lugar, y me consta que en Valladolid se está haciendo, hay que actuar sobre las infraestructuras, que muchas veces no son adecuadas para su uso tan masivo. En segundo lugar, tenemos que cambiar la normativa, en el Reglamento General de Circulación está poco contemplada la bicicleta.

Y luego hay que mejorar la formación de conductores y ciclistas, que se aborde el fenómeno de la bicicleta porque el conductor tiene muchas veces un enorme desconocimiento de la normativa y los riesgos. Hicimos un estudio hace poco en la Plataforma Ponle Freno y descubrimos que los ciclistas tienen unas lagunas de conocimiento muy grandes porque realmente no hay cauces para enseñarles cosas importantes, tanto reglamentadas como no reglamentadas, pues a veces el riesgo no coincide con la norma. Queda mucho por hacer. El 80% de los ciclistas en ciudad mueren por golpes en la cabeza y aún hay reticencia al uso del casco.

–¿Algún plan para mejorar esa formación desde pequeños?

–En ese tema hay más voluntad que eficacia. Un primer problema es que no todo el mundo político está concienciado de la importancia de esa educación. En segundo lugar, las tcompetencias en educación son por comunidades. Por último, creo que falta un criterio claro de qué es educción vial y tener profesionales preparados.