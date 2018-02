La reforma del Monasterio de Palazuelo enfrenta al PP y los independientes de Cabezón Vista del Monasterio de Palazuelos antes de ser restaurado. / J. F. El exalcalde denuncia la adjudicación y el pago de una obra que «no ha sido realizada, o que ya lo estaba» LAURA ASEGURADO Cabezón Viernes, 9 febrero 2018, 18:40

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid en la que acusa al actual alcalde, Arturo Fernández, y al concejal de obras y teniente alcalde, José Luis López –ambos pertenecientes a la Agrupación de Vecinos Cabezón Se Mueve (CsM)– de cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, apropiación indebida, omisión del deber de control y fiscalización y pago de obras y servicios no realizados.

Cuando en el año 2011 el Monasterio de Santa María de Palazuelos fue cedido por el Arzobispado de Valladolid al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, desde la corporación municipal –gracias a las ayudas de voluntarios, Diputación Provincial de Valladolid y Consejería de Cultura de Castilla y León– se pusieron manos a la obra para rescatar del olvido la herencia recibida.

Este edificio románico que iba camino a las ruinas, pronto se convirtió en sede de innumerables acontecimientos culturales, catas, ponencias, exposiciones y bodas, entre otros, gracias a las obras que en él realizaron. En el año 2014, con el Partido Popular al frente del gobierno, se pusieron en marcha una serie de reformas y construcciones para la mejora del edificio. Entre ellas, la obra de construcción de unos aseos en la zona exterior del monasterio, gracias a la colaboración de la Asociación Amigos de Palazuelos.

En el año 2017, con el cambio en el equipo de Gobierno, la agrupación de vecinos Cabezón Se Mueve (CsM) encargó y pagó un proyecto de obra denominada «segunda fase de la pavimentación de la plaza de acceso y entorno del Monasterio de Palazuelos», como parte del conjunto de intervenciones, a varios niveles, dentro del denominado Proyecto Cultural de Palazuelos.

Por su parte, el Grupo Municipal Popular solicitó al alcalde una copia de las distintas certificaciones de obra presentadas por la empresa adjudicataria, y una vez examinadas las mismas, así como el propio proyecto, sostiene que se han certificado, facturado y pagado por el Ayuntamiento, en algunos casos, «unidades de obra que ya se habían ejecutado y pagado en el año 2014, como la construcción de los aseos en la zona exterior del monasterio ya mencionados, y otras unidades de obra en las que no corresponde lo que se ha certificado con lo que se ha ejecutado», manifiesta el portavoz del PP en el Ayuntamiento y anterior alcalde, Víctor Manuel Coloma, denunciante de los hechos.

En la denuncia presentada, el portavoz del grupo popular asegura que se han anotado partidas que o bien no corresponden con la realidad o ya existían y no se han modificado. «Iban a cambiar las puertas, las tazas de los inodoros, los lavabos y las luces de los baños, y son los mismos que estaban en el año 2014, no se ha cambiado nada», asevera el portavoz del PP, quien asegura que la única obra que han realizado en los aseos ha sido la de «empotrar las tuberías».

En cuanto a las zonas exteriores, Coloma sostiene que tanto los materiales empleados como las medidas que aparecen en la obra «no corresponden con la realidad». Según el proyecto y la certificación de obra, se ha cambiado la puerta exterior de los aseos por una de acero de madera, «pero en verdad ésta es de chapa de hierro pintada de negro». Otros ejemplos son el alicatado de 17 metros cuadrados de azulejos que certifica la obra, «y que hemos comprobado que se han ejecutado únicamente 10», o la fijación de seis focos de los cuales «se han instalado únicamente dos», afirma Coloma.

Además de estas presuntas ilegalidades, al grupo popular le sorprende también que el importe de adjudicación de la obra sea el mismo que figura en el proyecto, 69.808,34 euros. Es decir, la empresa adjudicataria no efectuó «ni un céntimo» de baja con respecto del presupuesto base de licitación.

La denuncia presentada ante el fiscal ha sido acompañada de pruebas documentales, así como de un informe fotográfico del estado de las obras en el año 2014 y en el año 2017 y la relación de varios testigos, miembros de la Asociación Amigos del Monasterio y empleados municipales que colaboraron en las obras realizadas y que «podrán ratificar los hechos denunciados».

«Acondicionar la zona»

Ante esta situación, el alcalde de Cabezón, Arturo Fernández, niega las acusaciones y asegura que «no se han incluido partidas que ya fueron ejecutadas anteriormente», sino que lo que desde su partido han hecho ha sido «acondicionar la zona».

«Cuando hemos hecho la plaza de acceso del Monasterio de Palazuelos, que entraba también el acondicionamiento de ello, hemos empotrado las tuberías que estaban por fuera y hemos puesto los aseos en buenas condiciones», manifiesta el alcalde, quien sostiene que «cuando se hace una obra, hay que hacerla en condiciones y no de cualquier manera, porque luego todo son problemas».