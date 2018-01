Las redes sociales se movilizan para que la vallisoletana María Arias regrese a Masterchef Junior Maria Arias, de Valladolid, exconcursante de 'MasterChef Junior' / ALBERTO MINGUEZA Fue expulsada en la última prueba del tercer programa junto con otros dos compañeros, Nuria y Diego. Son los que menos puntos recibieron en la prueba sorpresa EL NORTE Valladolid Martes, 2 enero 2018, 11:51

Las redes sociales han comenzado a moverse para que María Arias, la niña de Valladolid que concursaba en MasterChef Junior 5, sea recuperada en la fase de repesca del concurso tras su expulsión en el último programa. «Me da pena dejar las cocinas porque es increíble y me lo he pasado fenomenal», señaló la pequeña tras conocer que no pasaba a la siguiente prueba.

María Arias, de 9 años, no superó la última prueba del tercer programa y fue eliminada junto con otros dos de sus compañeros: Nuria, de tan solo 8 años, y Diego, de 12. Los tres fueron los que lograron menos puntos en la prueba sorpresa, que consistió en cocinar lo que ocultaban unas campanas plateadas. La de María Arias contenía nueces, almendras y avellanas.

Los seguidores del programa han llenado las redes con peticiones para que María regrese.