Rapapolvo de la alcaldesa de Medina del Campo a los concejales del PP por no acudir al pleno de presupuestos 03:27 Teresa López califica de «vergonzoso» que la mitad de los ediles de la oposición no asistan a la sesión que aprueba las cuentas para el municipio Jueves, 20 julio 2017, 18:22

La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, calificó de «vergonzosa» la no asistencia de varios concejales del PP a la sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada durante la mañana de hoy en el Ayuntamiento medinense y en el que se debatieron los presupuestos de este año.

El PP conformado por ocho concejales se presentó en el pleno más importante del año con la mitad de sus concejales. Dos de ellos, Natalia Peinador y Ana María Domingo, no acudieron por motivos profesionales y el concejal David Alonso no asistió al encontrarse de vacaciones en las islas baleares. El edil más televisivo, Sergio Ayala se presentó una hora y media más tarde del inicio del pleno y alegó que su tardanza se debía a problemas técnicos con su vehículo, a pesar de que su compañera de bancada y portavoz popular, Olga Mohíno, aseguró al comienzo del pleno que se incorporaría en pocos minutos ya que estaba aparcando.

La sesión que finalizó con las cuentas aprobadas volvió a tornarse, una vez más, tensa y contó, como viene siendo habitual, con una reprimenda por parte de López, quien se marcó un discurso de algo más de cinco minutos en el que destacó el poco «trabajo» y el «nulo interés» por parte de los grupos de la oposición quienes a pesar de mostrar su descontento con las cuentas municipales «no han presentado un proyecto alternativo y su propuesta, en el caso del PP, se circunscribe a una enmienda de 5.000 euros cuando el presupuesto es de 17 millones de euros».

Además de puntualizar que «sus concejales no están ni se les espera. No les importan nada. Ustedes no tienen ni idea. Confunden partidas, no saben lo que son las inversiones ni el techo de gasto ni la tasa de reposición. Les da todo igual hasta tal punto que sus concejales podrían haber pedido el día para estar en el pleno más importante ya que tienen derecho pero sin embargo ni están ni se les espera. Es vergonzoso». López apuntó que «señora Mohíno tiene usted dos años para arreglarlo pero por este camino no creo que arregle nada. Tiene dos años para contentar a sus hermanos mayores que hoy no están muy contentos con su labor.

Lo de váyase no me lo dice usted a mi. Usted sabrá a quien se los dicen. A mi no. A mi mis hermanos mayores están muy contentos con mi labor pero no solo ellos afortunadamente también los vecinos de Medina del Campo».