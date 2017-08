«Quería comprar en un supermercado y me han dicho que me fuese a casa» Sheila Vicente, natural de Valladolid. / S. V. La vallisoletana Sheila Vicente estaba saliendo del trabajo en el momento del atentado PALOMA AGUADO Valladolid Jueves, 17 agosto 2017, 20:44

«Cuando salía del trabajo había ocurrido el atentado. He tardado más de una hora en llegar a mi casa, que está muy cerca de la Sagrada Familia». Sheila Vicente, natural de Valladolid, estaba recogiendo su mesa en la oficina cuando se enteró de lo ocurrido. Había acabado su jornada laboral y cogió su coche para dirigirse a casa. «Me encontré con las salidas blindadas, y el continuo sonido de las ambulancias», confiesa la joven de 30 años.

«Ha sido un horror, vives el miedo y el caos de la ciudad», asegura Sheila Vicente. Cuando llegó a su casa, decidió entrar en un supermercado debajo de su vivienda. «Nada más entrar me dijeron que me fuese a mi casa, que lo estaban recomendando a todos los que llegaban». Ahora, recibe la gran oleada de llamadas de todos sus familiares y amigos. Todavía está preocupada porque espera a su novio, que llega en avión en apenas media hora. «Estoy en un sin vivir, quiero que llegue ya a casa y no tenga ningún problema».

Sobre todo, Sheila tiene miedo a que ocurra otro atentado. «En otras ocasiones ya ha sucedido y mi casa está en pleno centro. Tengo la carne de gallina».