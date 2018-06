Puente solicita reuniones con los ministros de Fomento, Justicia, Defensa y Cultura El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la presidenta de la CVE, Ángela de Miguel, participan en el acto de clausura de la IX Semana de las redes Sociales y la Comunicación de Castilla y León. / Ical El alcalde niega que los miembros de su equipo de Gobierno vayan a dejar el Consistorio para ocupar cargos del Ejecutivo central, a pesar de «que hubo posibilidades« EL NORTE Valladolid Viernes, 8 junio 2018, 14:19

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunció hoy que ya ha solicitado reuniones con cuatro de los ministros recientemente nombrados en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para abordar los proyectos que atañen a la ciudad. Se trata de los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, de Justicia, Dolores Delgado, de Defensa, Margarita Robles, y de Cultura, Màxim Huerta. Un adelanto que hizo público durante la clausura de la IX Semana de las redes Sociales y la Comunicación de Castilla y León, en la que compartió mesa con la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel.

En este sentido, en el área de Fomento confió en lograr el compromiso del nuevo ministro y de Adif para agilizar las obras en relación con los túneles y pasarelas que salven la vía del tren, una vez que ya está en obras el de la plaza Rafael Cano. «Esperemos que a final de año empiecen los de calle Andrómeda y se ejecuten a lo largo de 2019», comentó el primer edil, que pidió «tranquilidad» a los vecinos del barrio de Pilarica, que cumplen mil días de encierro.

Al departamento que ahora dirige la leonesa Margarita Robles, el regidor le planteará la posibilidad de liberar los terrenos del cuartel de San Quintín, entre otros; mientras que con la responsable de Justicia se intentarán agilizar el Campus de la Justicia en el entorno de la Plaza de San Pablo.

Por último, a Màxim Huerta le instará a un mayor compromiso del Gobierno a la Semana Internacional de Cine (Seminci), tras la reducción de ayudas en los últimos años por parte del anterior equipo del Ministerio de Cultura. «Queremos más apoyo», reiteró Puente, una vez que aplaudió y agradeció a la Junta que en el Consejo de Gobierno de ayer diera luz verde a una partida de 194.000 euros, 60.000 más que el pasado año. «Es un aumento muy importante y espero que el Ministerio se sitúe en la misma línea, porque es el segundo festival de cine más relevante de España, tras San Sebastián, y uno de los diez más importantes de Europa«, sentenció.

Dos grandes noticias

Al respecto, la presidenta de la CVE definió como «dos grandes noticias» los últimos movimientos, desde la llegada de Sánchez a Moncloa, y que se refieren a la posibilidad de retomar el proyecto del soterramiento en la ciudad y agilizar el Campus de la Justicia en el centro, una posición defendida siempre por la patronal. De Miguel, quien pidió cautela para que dejar trabajar al nuevo Gobierno, apostilló que los empresarios mantienen la misma postura en relación al ferrocarril en la ciudad y aplaudió que «se esté pensando en retomar ese soterramiento, porque es importante para el futuro de la ciudad unir las dos partes de la misma».

Sin salidas

Por otro lado, Puente confió en que la nueva estructura del Gobierno central y sus ramificaciones en la comunidad no afecten a su equipo y negó que cualquiera de los concejales del Grupo Municipal Socialista vayan a dejar el Consistorio, como se rumoreó en los últimos días. Entre otros, se habló del responsable de Hacienda, Antonio Gato, a quien se había posicionado de nuevo como presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). «Respeto y apoyo si alguno quisiera cambiar. Pero me consta que están a gusto y no se les va a tocar. El jefe no se va y los demás tampoco. Y Gato no va a volver a la CHD. Estamos contentos y con un gran horizonte de trabajo en el Ayuntamiento», aclaró, si bien reconoció «que hubo posibilidades» de algunos de ellos.

El edil valoró la posible apuesta para la Delegación del Gobierno de la vicesecretaria del PSOCyL, Virginia Barcones, y de Helena Caballero para la Subdelegación en Valladolid. De ambas dijo que le gusta su perfil, «muy preparadas», que responde a la iniciativa de Pedro Sánchez de «igualdad y más mujer» y como candidatas «son estupendas, con trayectoria impecable».

Un Congreso consolidado

Por último, tanto Puente como De Miguel destacaron la celebración de la IX Semana de las redes Sociales y la Comunicación de Castilla y León, que ha llevado a la ciudad del Pisuerga durante los últimos días a más de 270 empresarios y 3.000 personas, tanto presenciales como por streaming. Ha supuesto, además, 45 millones de impactos en la red social Twitter, aunque se espera alcanzar los 65 al final de la jornada. «Ayudamos a las pymes a trabajar en marketing digital, que sería impensable que no existiera en cualquier empresa», señaló.

En este sentido, Puente abordó la estrategia del Ayuntamiento en materia de redes sociales desde su llegada al sillón consistorial, en 2015, periodo en el que se han reducido las páginas webs y perfiles vinculados a la institución, al pasar de los 120 que se contabilizaban hace tres años a las 25 actuales. «Tras una auditoría se decidió racionalizar el uso y rentabilizar mejor lo que había. Muchas webs y perfiles en redes sociales no tenían contenido. El criterio fue centrarnos en el interés del ciudadano», defendió el regidor, quien justificó así el hecho de que el principal perfil en Facebook del Consistorio haya pasado de 4.800 a 25.000 seguidores, en una cuenta «en la que se vuelca toda la actividad de los concejales y el alcalde y se retransmite en streaming los plenos y ruedas de prensa«.

Por ello, argumentó, la cuentas de redes sociales del Ayuntamiento se encuentran «entre las cuatro o cinco más importantes de España, teniendo en cuenta que la competencia con Madrid y Barcelona es muy desigual». Además, «se han eliminado y reinventado» perfiles y se han creado otros que eran inexistentes, como los de Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos o Auvasa.