Puente asegura que el PSOE afronta una nueva etapa «esperanzadora», con «avances» en todos los territorios El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero (segundo por la derecha), el secretario general provincial electo del PSdeG de Lugo, Álvaro Santos (izquierda), y los socialistas Óscar Puente (derecha) y José Antonio Quiroga (segundo por la izquierda). / EFE El portavoz de la Ejecutiva Federal mantiene en Lugo un encuentro con la ejecutiva de Galicia y les anima a «trabajar duro» de cara a las citas electorales próximas LORENA SANCHO YUSTE Jueves, 7 diciembre 2017, 17:53

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha mantenido en la mañana de este jueves una reunión con miembros de la Ejecutiva autonómica del Partido Socialista de Galicia para conocer la situación del PSOE en la comunidad, sus posibles problemas y sus retos futuros, para poder abordarlos desde la aportación que pueda realizar la Ejecutiva Federal. Puente, que se encuentra durante estos días de visita en Sarria (Lugo) donde le unen lazos familiares, ha aprovechado para mantener un encuentro con el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, y parte de su ejecutiva autonómica.

En este sentido, en un encuentro posterior con los medios de comunicación, ha asegurado que la reunión tenía como objetivo, por un lado, «transmitir el apoyo de la Ejecutiva Federal a esta nueva etapa que ha iniciado el Partido Socialista de Galicia» y para recibir de la autonómica la visión de cuál es la situación del partido en este territorio.

Puente se pronunció además sobre la situación que afronta el Partido Socialista en el ámbito nacional y aseguró que se encuentra ante una etapa «enormemente esperanzadora, pues todos los datos nos dicen que el Partido Socialista avanza, que está avanzando de una manera muy similar en todos los territorios y que esta oportunidad no la podemos desaprovechar». De tal forma que, según consideró, los socialistas de Galicia «tienen que subirse al carro y trabajar duro» para conseguir que en las próximas elecciones municipales y autonómicas y en las generales, el PSOE «asuma una posición de liderazgo claro y asuma la responsabilidad de hacer los cambios que el Partido Popular no ha sabido o no ha querido hacer estos años». Puente fue más allá y aseguró que el Partido Popular lleva seis años gobernando España «con lo que califican reformas estructurales pero la realidad es que han sido solo reformas de carácter coyuntural». «Las reformas estructurales siguen pendientes y será un gobierno de izquierdas liderado por el Partido Socialista el que acometa esas reformas», dijo.