Puente afirma que ve a Sánchez como «presidente» y a Rajoy como «jefe de la oposición» El alcalde de Valladolid, Óscar Puente. / ALBERTO MINGUEZA El alcalde y portavoz de la Ejecutiva del PSOE cree que en el discurso el secretario general «no persigue el poder por el poder, sino lograr un ejercicio de dignidad e higiene democrática» EL NORTE Valladolid Jueves, 31 mayo 2018, 17:43

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, afirmó hoy que existe una «posibilidad bastante evidente» de que el Gobierno cambie y añadió que ve a Pedro Sánchez en «modo hombre de Estado y presidente en ciernes» y a Rajoy como «jefe de la oposición en ciernes», tras las intervenciones en la primera jornada debate de la moción de censura presentada por su partido. «No sé si eso anticipa algo pero en la conclusión que saco de lo poco que he podido ver entre reunión y reunión y firma y firma», explicó, según informa Ical.

En este sentido, explicó que parece que el actual presidente del Gobierno «asume que su rol será distinto», ya que no parece aceptar que para evitar la moción debe dimitir. «Eso es lo que Pedro Sánchez le ha propuesto varias veces y yo no he visto hoy que Rajoy lo vaya a hacer, por lo que se desprende de su discurso». En cuanto a la intervención del secretario general de los socialistas, dijo que evidencia que «no se persigue el poder por el poder, sino un ejercicio de dignidad e higiene democrática».

Puente consideró que lo que se vio hoy en el debate de la moción fue a un «jefe de la oposición en modo presidencial, positivo, conciliador, tranquilo, propositivo y tratando de no herir y mirar más hacia adelante», en alusión a Sánchez, frente a un presidente del Gobierno «crispado, agresivo, faltón, displicente, soberbio, descalificador» e, insistió, en «modo jefe de la oposición, además del PP, que suele tener en todas las instituciones los mismos ingredientes».

Además, sostuvo que en su discurso Pedro Sánchez lanzó una serie de propuestas que «son vitales para el futuro de este país», entre las que citó su alusión al «modelo energético, acabar con el impuesto del sol por poner un ejemplo y referirse a la regeneración democrática o unos medios de comunicación públicos verdaderamente independientes».

En cuanto a la posibilidad que el PSOE llegase a gobernar Puente consideró que no ve «ningún motivo» para dejar de ser portavoz en su Ejecutiva Federal y, desde el punto de vista de alcalde apuntó que, de ser así, espera que la relación con dicha Ejecutivo «sea buena y productiva para Valladolid y que muchos de los proyectos claves para el futuro de la ciudad se concreten con el apoyo de un Gobierno socialista».

Puente recordó que si finalmente el PSOE accediera al Gobierno no se ve hipotéticamente como uno de sus integrantes. «Ya he dicho que mi compromiso está Valladolid y aquí va a seguir. Yo seré candidato en 2019 y si mi apoyan los ciudadanos en 2023 y tengan la seguridad de que yo, al igual que mi secretario general, cumplimos con la palabra dada», concluyó.