Puente acusa al PP de «torpedear» el Campus de la Justicia porque lo promueve «un gobierno de izquierdas» Martínez Bermejo y Puente, en una imagen de archivo. / G. V. Los ‘populares’ acusan al alcalde de Valladolid de «no contar cuánto dinero realmente le va costar a los vecinos» EL NORTE Valladolid Miércoles, 4 abril 2018, 19:21

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que el PP «pagará el pato» en las próximas elecciones municipales de 2019 por «torpedear» el Campus de la Justicia en el Colegio del Salvador, un proyecto que rechazan los ‘populares’, achacó el regidor, «solo por ser del equipo de gobierno de izquierdas». «Es una victoria política de un gobierno local al que no quieren respaldar. Esto no lo puede consentir el PP, que está dispuesto a perjudicar a la ciudad con tal de no beneficiar al Gobierno municipal», lamentó.

Puente realizó este análisis al ser preguntado por su opinión acerca del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 para Valladolid. «Son escasos, por no decir nulos e inexistentes. Siguen sin avanzar», definió. En este sentido, se centró en el Campus de la Justicia y atacó al PP, del que dijo que siempre acusa al Ayuntamiento «de no sacarlo adelante», pero «no tienen excusa y solo buscan pretextos para no dotar de presupuesto a esta infraestructura, porque podrían haberlo hecho para el proyecto, que saben que lo van a tener».

En todo caso, mostró su sorpresa porque el PP le pida al primer edil que no se rinda con el soterramiento, «que es lo imposible» por necesitar 1.200 millones de euros, pero le insta hacerlo con el Campus de la Justicia, que no requiere más que una decisión urbanística. «Tiene que ir a Villa del Prado porque ellos lo dicen», argumentó. «Que se aclaren. Políticamente se equivocan y pagarán el pato, como con tantas cosas equivocadas en esta tierra y este país», prosiguió.

Puente defendió que la ciudad desea que el Campus siga en el centro y avanzó a los ‘populares’ que «probablemente será con otro gobierno, de otro color político, que salga adelante, porque éste no tienen voluntad de aceptarlo». De hecho, recordó que recientemente contactó con el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, que felicitó al equipo de gobierno «porque está casi conseguido». «Él tiene información y sabe que está cerca de cerrarse un acuerdo con propietarios y Sareb», añadió.

Contra el alcalde y Saravia

Por su parte, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid criticó que el sistema para adquirir terrenos elegido por el regidor, Óscar Puente, retrasará el inicio del Campus de Justicia hasta 2020. Así, consideró que se produce por «su empecinamiento» y el del concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Manuel Saravia, en que la disponibilidad de suelo en la Plaza San Pablo se realice «mediante la declaración de área de regeneración urbana y poder ahorrarse así tener que indemnizar a los propietarios, algo que jurídicamente no está nada claro».

Fruto de ello, los ‘populares’ señalaron en un comunicado que el Ministerio de Justicia pone en los presupuestos 50.000 euros en el año 2018 para el avance del proyecto en Valladolid, «donde no dispone de los terrenos», y sin embargo, consigna 1,6 millones de euros en Segovia «donde si que se dispone ya de los terrenos para el edificio de los nuevos juzgados».

El PP municipal denunció además que Puente y Saravia «no le cuentan a los vecinos cuánto les va a costar ese cambio de titularidad de los terrenos». En su opinión los terrenos «difícilmente estarán disponibles antes de 2020 y costarán no menos de 15 millones de euros, algo que no casa» con lo que anunció en 2009 el ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, que dijo que «el Campus de la Justicia estaría abierto en 2013 en Valladolid y su construcción costaría 18 millones».

Los ‘populares’ indicaron igualmente que es «deseable» que el Campus de la Justicia se ubique en el centro de la ciudad, «pero optando por una solución realista y sin engañar a los vecinos». Por ello recordaron al alcalde que han presentado propuestas para que se ubique en varios espacios entre la plaza de San Pablo y la calle San Quirce, como pudiera ser el convento de Santa Catalina, por ejemplo, cuya propiedad se encuentra en negociaciones para la adquisición por el Ayuntamiento.

Para el Grupo Popular, se evitarían así muchos de los problemas que supone la vía elegida por Óscar Puente y «entre los dos espacios habría una distancia inferior a 300 metros en línea recta». Por último, señaló que el regidor «está muy nervioso porque sabe que los vecinos, y sobre todo sus antiguos compañeros del ámbito de la Justicia, no están muy contentos con la gestión que está realizando de este proceso, y le identifican como el principal responsable de un retraso que lleva visos de alargarse mucho más todavía».