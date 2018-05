Óscar Puente acusa al PP municipal de «estar en la antesala de la agresión física» y admite tener «miedo» Óscar Puente, alcalde de Valladolid, durante el pleno del pasado martes. / Henar Sastre El alcalde de Valladolid responsabiliza a Carnero de «jalear» el comportamiento de su «títere» Bermejo y el PP se considera «insultado» por las declaraciones del regidor EL NORTE Miércoles, 9 mayo 2018, 18:28

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, acusó este miércoles al Grupo Municipal Popular de «estar en la antesala de la agresión física» después de expulsar en el pleno de ayer al portavoz de la formación, Antonio Martínez Bermejo, por «perturbar gravemente el orden», según defendió el regidor. Al respecto, admitió tener «miedo» de esta situación, de la que responsabilizó directamente al presidente provincial del PP y de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien «jalea» este comportamiento por parte de su «títere» Martínez Bermejo.

Puente realizó estas declaraciones en Castilla y León EsRadio, en una entrevista en la que incidió en la tensión «que se vive en el Pleno, con insultos de una bancada a otra». «Jamás se ha vivido el estado de tensión que se vive en este momento en el Ayuntamiento de Valladolid», subrayó el alcalde, informa Ical.

En este sentido, insistió en que Martínez Bermejo es un «hombre que no va a ningún lado, sin apoyo de su partido ni consideración social», sino que lo «grave es de la persona que se sienta detrás», en referencia a Carnero, y que «consiente estos comportamientos». «Ayer, cuando acaba el Pleno, en lugar de quedarse a hablar conmigo y ver cómo reconducimos la situación, coge y se marcha y no quiere saber nada, porque en el fondo él esta jaleando y alentando esta situación», espetó.

Igualmente, el regidor señaló que a él le califican de «mentiroso diez veces en cada Pleno» y que le «insultan por lo bajo y por lo alto». «Yo no les he expulsado por eso. Lo hago por perturbar gravemente el orden del Pleno», explicó Puente, quien consideró «ético» que el alcalde, además de moderar los debates, «pueda dirigir». «Deberían de agradecerlo, porque eso es lo que hace la democracia, el debate, y ellos quieren que me calle. Lo llevan claro», dijo.

Por último, en relación a la negativa a comparecer mañana en la comisión de investigación sobre el soterramiento, argumentó que primero lo hará en el juzgado, por su declaración «afecta a los derechos de terceros y al Ayuntamiento, y lo primero es atender el requerimiento judicial». «Lo que no parece lógico es que la comisión de mañana se convierta en un preinterrogatorio de mi declaración en el juicio», finalizó.

La contestación del PP

El grupo municipal Popular considera en un comunicado que Puente ha sobrepasado todas las líneas rojas del sentido común y la política con sus insinuaciones de agresiones físicas. En sus declaraciones realizadas a esRadio los populares creen que «Puente no solo no está siendo responsable, sino que además echa leña al fuego a una situación que desde el PP queremos que deje de producirse».

De acuerdo con el comunicado, «los nervios de Puente le están jugando una mala pasada en una semana negra para el regidor. Empezó con los problemas de su concejal de Hacienda, las incendiarias declaraciones de Puente sobre el Procurador del Común, tildándole de institución al servicio del PP, aspecto que contradice su propio partido a nivel autonómico y en la provincia de León, así como la expulsión del Portavoz del PP por protestar por la actitud poco democrática de Puente al desnaturalizar los Plenos municipales, son algunos de los hitos de una semana poco agraciada de Puente por su actitud poco institucional».

El comunicado prosigue: «Las concejalas y concejales del PP se sienten insultados gravemente por las insinuaciones de Puente sobre agresiones físicas y manifiestan que las herramientas del PP municipal siempre han sido las ideas, la palabra y el diálogo. 'Nunca hemos defendido posiciones violentas, ni siquiera verbalmente'».

La nota de prensa remitida por el grupo municipal del PP en Valladolid acaba así:

«Los populares piden a Puente que frene su escalada de nervios e insultos y se reconduzca por el camino institucional. 'Tiene que darse cuenta que es el alcalde de Valladolid, es decir, el alcalde todos los vecinos. Valladolid no se merece un alcalde que tenga estas actitudes'. El PP municipal se pregunta qué opinan el resto de los grupos que forman el gobierno tripartito de la ciudad y si comparten la beligerancia, el insulto y las peligrosas insinuaciones de Puente.

El Portavoz del PP manifiesta que él no se considera ni un títere ni un macarra como le ha llamado Puente. Tiene todo el respaldo de sus compañeros de grupo, el grupo que fue votado mayoritariamente por los vecinos y que ganó las elecciones. Por todo ello, el grupo municipal del PP seguirá trabajando en positivo, presentando sus propuestas para la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus vecinos. 'Por supuesto esta actitud negativa y nerviosa de Puente no nos va a hacer callar ni amedrentarnos; seguiremos ejerciendo la crítica como le corresponde a la Oposición Democrática y como grupo más respaldado por los vecinos en el Pleno, le guste a Puente o no le guste. No estamos en política para agradar a Puente, estamos para servir a Valladolid y sus vecinos'».