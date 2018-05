194 pueblos de Valladolid se acogen al plan de ruinas para intervenir en 376 inmuebles Vivienda en ruinas junto a la carretera de Corrales de Duero. / F. Iglesias Corrales de Duero alerta del derrumbe de 21 edificios, uno sobre la carretera del municipio AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Miércoles, 9 mayo 2018, 17:47

Después de cuatro años de su puesta en marcha, a fecha de 1 de enero de 2018 han sido 194 los municipios de la provincia vallisoletana que se han acogido al Plan de Ruinas de la Diputación Provincial. Esto supone el 86% de las localidades de la provincia, donde se ubican 225 municipios. De todos los pueblos que han firmado el convenio, 168 tienen menos de 1.000 habitantes mientras que el resto, 26, superan el millar de censados. En 2013, la Diputación rubricó la puesta en marcha de una serie de medidas de apoyo a los municipios de la provincia de Valladolid de menos de 1.000 habitantes en materia de ruinas y, por un nuevo acuerdo alcanzado el 30 de mayo de 2014, estas medidas se hicieron extensivas a los municipios de entre 1.000 y 10.000 empadronados y suponen que sea la institución la que pague los costes de las demoliciones de los inmuebles en ruinas, aunque luego envía la factura a los propietarios.

A 1 de enero, el número de solicitudes de actuación en materia de inmuebles en ruinas incluidas en este plan asciende a 376, la mayoría en poblaciones con un censo inferior a 1.000 habitantes (337). Entre los municipios que se han acogido al plan desde su puesta en marcha –tras contemplar uno propio hace 10 años–, está Corrales de Duero, ubicado en la comarca de Peñafiel, el cual ha incluido un destacado número de viviendas en avanzado estado de ruina de su casco urbano: veintiuna.

Cumplidos todos los trámites, en estos momentos, tal y como explican desde el Consistorio de Corrales de Duero, desde la Diputación se está notificado a los propietarios la obligación que ejecuten el derribo y el posterior desescombro de sus edificios ruinosos. Es más, ante la amenaza de derrumbe de una construcción que se ubica en la travesía de la carretera VA-VP-3017, incluso antes de que llegue la notificación de la Diputación el Ayuntamiento –tras hablar y acordarlo con el propietario– ya ha tramitado todos los permisos para que se proceda a demoler lo que queda en pie de esa casa.

Propiedad

Igualmente ya ha procedido a retirar el alumbrado público y el cableado que se fijaba en la fachada del edificio. «En 15 días hemos realizado todos los trámites y concedido los permisos», apuntan desde la Alcaldía, desde donde corroboran que «se está notificando a los dueños de inmuebles que más peligro corren de venirse abajo, propiedad de vecinos que llevan años fuera y que desconocían que eran propietarios de una casa en el pueblo, edificios que suponen un peligro, señala el alcalde, Adolfo Monedero.

Para el edil de Corrales de Duero el Plan de Ruinas es una buena iniciativa, cuyo engranaje administrativo arranca con la identificación, por parte de los Ayuntamientos, de los propietarios de inmuebles en ruinas, algo que según reconoce Monedero a veces no resulta fácil, pues en algún caso la propiedad de un inmueble se diluye en muchos herederos –hasta casi 30, como un caso en particular de su pueblo con el que ejemplifica–, o en todo lo contrario: en la falta de los mismos al no formalizarse la herencia. Asimismo, señala que en el caso de que un inmueble pertenezca a varias personas, quien haya pagado el IBI en los últimos cuatro años es quien debe responder de cara a la administración; «luego ya se pondrá de acuerdo con el resto de propietarios de la familia», anota. Otro escollo está en lo ya expuesto, que los dueños residan fuera del municipio desde hace años y además desconozcan su titularidad. Pero una vez conseguida la identificación, se remite la pertinente documentación a la Diputación quien notifica el aviso de derribo, el cual, si no lo llevan a cabo los propietarios en el plazo estipulado, lo realiza la propia Institución provincial, quien luego les pasa la factura a través de REVAL, ente dependiente de la Diputación que gestiona la recaudación de tributos de otras administraciones.