El PSOE saca adelante la Ciudad de la Salud en Aldeamayor con el apoyo del PP Momento de la votación en el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín. / M. M. El alcalde, acusado de tener familiares con terrenos en este proyecto, encargó un informe que dejaba claro que no había conflicto de intereses MÓNICA MUÑOZ Aldeamayor Martes, 5 junio 2018, 11:14

El equipo de gobierno socialista sacó ayer adelante con el apoyo del Partido Popular la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para dejar el camino llano al proyecto de la Ciudad del Bienestar y de la Salud. El proyecto salió adelante gracias al apoyo cosechado en la bancada de los populares. Con 6 votos a favor y 4 en contra, el PSOE da el visto bueno municipal a la iniciativa de Metrovacesa para construir una ciudad pensada para cubrir las necesidades de personas mayores junto a la edificación de 1.400 viviendas.

Una inversión cercana a los 1.300 millones de euros que reportará a las arcas municipales cerca de 18. Los votos en contra de Ciudadanos de Centro Democrático-Candidatura Independiente (CCD-CI), Somos Aldeamayor, la coalición Toma la Palabra-IU y Ciudadanos no fueron suficientes para frenar la aprobación del Ayuntamiento, con lo que se abre una brecha política y la puerta a una posible moción de censura, dado que el PSOE gobernaba con estabilidad gracias al apoyo de Toma la Palabra.

Excepto la concejala no adscrita Ana Belén Blanco Gallo, quien se salió de la sala para no ejercer su derecho al voto por contar con familiares con terrenos en las 300 hectáreas que se van a urbanizar, el resto de la corporación municipal pudo ejercer su derecho al no presentar conflicto de intereses ninguno de ellos.

Así lo determinó un informe encargado por el alcalde, Fernando de la Cal Bueno, y que leyó el secretario municipal durante la sesión plenaria. Las conclusiones del documento descartaron el deber de abstenerse por vinculaciones familiares con el proyecto. El informe aclaró que familiares de concejales son dueños de parcelas de cerca de 1.000, 43.000 y 6.500 metros cuadrados, cantidades que representan el 0,0428%, 1,75% y 0,26% del total, que suponen una parte insignificante, con lo que no se percibe conflicto de intereses. De esta forma, el alcalde acallaba las voces acusaban al equipo de gobierno de querer aprobar el proyecto porque beneficiaba a sus familiares.

El regidor quiso defenderse de estas acusaciones y explicó que ni él ni sus hermanos cuentan con suelo en las tierras donde se construirá la ciudad. Tras aclarar este punto, el primer edil tendió la mano a todos los concejales, independientemente de su voto, porque es importante no entrar en descalificativos personales.

Sin tensiones

Otra de las claves para detener el proyecto, según los partidos que votaron en contra, es que la ciudad no cumple con el código de urbanismo de la Junta de Castilla y León. Sobre este aspecto, el equipo de gobierno destacó que es el ejecutivo autonómico quien deberá analizarlo, porque son ellos quienes tienen la última palabra. Los problemas de abastecimiento de agua también salieron a relucir durante un pleno que a pesar del ambiente caldeado durante las últimas semanas se desarrolló sin tensiones.

El portavoz de CI-CCD, Félix Antonio Calleja, quien solicitó junto a Toma la Palabra desconvocar el pleno, recordó que «no hay suministro de agua garantizado para todas las viviendas». Afirmación que rebatió el alcalde, quien detalló que está garantizada para 27.000 habitantes. Desde el bloque en contra, el recién destituido concejal de Urbanismo, Antonio Lambas, justificó su voto a favor en anteriores ocasiones por cumplir la disciplina de partido.