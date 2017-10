El PSOE de Valladolid se une para ganar la Diputación y asegurar la capital

López cederá el 30% de los puestos a los críticos

Aunque tiene de plazo hasta el día 21 para formar su equipo directivo, ya ha empezado la negociación. Teresa López tratará de integrar al sector crítico en su Ejecutiva y, al parecer, su propuesta es la del 70/30. Es decir, que el 30% de los cargos estén ocupados por afiliados que no la respaldaron en las primarias del sábado pasado. Aunque no ofrecerá ningún puesto a Cecilio Vadillo, como ya anunció en la campaña por considerar que «no ha sido leal», el entorno de la nueva secretaria provincial habría mantenido conversaciones con Emiliana Centeno (alcaldesa de Mucientes), Juan José Tomás-Biosca (teniente de alcalde en Laguna de Duero), Juan José Zancada, ex portavoz del PSOE en la Diputación y actualmente sin cargos públicos ni orgánicos, y Tomás Pérez, de la Agrupación Ribera de Castilla.

Fuentes próximas a Teresa López señalan que su objetivo es sumar y suturar heridas: «Hay demasiados rencores porque ha habido mucho dolor, pero comienza una nueva etapa y dentro del sector crítico también ha habido afiliados que con la abstención han transmitido el mensaje de que esa periodo puede terminar y de que Vadillo no les representa.» Raquel Alonso, concejala en Medina del Campo y álter ego de Teresa López, como esta la definió, fue el único nombre que avanzó López de una de las personas que estará en su equipo.