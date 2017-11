El proyecto de Fomento para Simancas permitiría integrar las dos partes del municipio Circulación registrada al mediodía en un tramo de la Autovía de Castilla (A-62) pasado Simancas. / G. V. La iniciativa contempla además la mejora del camino Arroyo y una nueva entrada hasta el colegio Los Zumacales MÓNICA MUÑOZ simancas Martes, 28 noviembre 2017, 13:44

El Ministerio de Fomento propone un soterramiento de la A-62 a su paso por Simancas, de una longitud de 220 metros, que permitiría la integración de las dos partes del municipio. Por un lado, el barrio de Silos y Casas Nuevas, y por otro, el casco histórico. La propuesta ministerial terminaría con la división actual y facilitaría la creación de un nuevo espacio público de cerca de 12.000 metros cuadrados. El documento recoge también la mejora del acceso del Camino Arroyo, una demanda histórica de los vecinos, y se sumaría la creación de una nueva entrada y calle desde la autovía hasta el colegio de Los Zumacales.

El trabajo contempla, además, una nueva vía de servicio paralela a la autovía hasta Casas Nuevas y una rotonda elevada que se uniría con la entrada nueva desde el Camino Valdecorcho (por detrás de las piscinas municipales) hasta el centro educativo. Este documento, en el que trabaja Fomento de la mano de la empresa Esteyco y del Premio Nacional de Ingeniería Javier Rui Wamba, es solo un primer planteamiento en el que se trabajará estos meses hasta que termine el proyecto, entre marzo y junio.

El 17 de noviembre, Fomento presentó este proyecto a los miembros de la mesa de trabajo simanquina, en la que participan el equipo de Gobierno junto con los grupos municipales PSOE y Ciudadanos, y la recién creada plataforma vecinal Humanizar Simancas. Ante el documento, las respuestas han sido muy diferentes a pesar del consenso inicial con el que se creó la mesa. Por un lado, tanto el ejecutivo municipal como el PSOE sostienen que la propuesta es aceptable y que se tendrá que seguir trabajando en ella para mejorarla, mientras que Ciudadanos y la plataforma la han calificado de «insuficiente».

La divergencia de opiniones ha supuesto la primera fisura. El alcalde, Alberto Plaza Martín, acusa a la plataforma de defender intereses políticos y no vecinales. «Hay gente que sin ser representante directo de los vecinos está intentando incendiar con este asunto el propio municipio», sostiene. Tras las últimas declaraciones, el primer edil pide «calma» y «tranquilidad», porque la propuesta de Fomento es una puerta abierta y no tendría ningún sentido que se cerrase. «No podemos trasladar a los vecinos una inquietud que en estos momentos no puede existir», defiende. Además, considera que el movimiento surgido en el Congreso de los Diputados, liderado por Francisco Igea, de Ciudadanos, no representa al municipio. «Pido que sea responsable porque no conoce el trabajo de Fomento y antes de impulsar nuevas medidas se debería conocer en qué sentido está trabajando el Ministerio», transmite.

Para Elena Sanz, portavoz socialista, es muy importante gestionar «el consenso conseguido hasta ahora». Sanz recuerda que aunque no es la variante solicitada en 2009 en el Congreso, las sensaciones tras el encuentro en el Ministerio han sido «positivas». «El proyecto contempla la integración de las dos partes del pueblo que es una de las cuestiones fundamentales, garantiza la seguridad vial y recupera un espacio público de 12.000 metros cuadrados». Tras el encuentro, la portavoz socialista confía en que haya un intercambio de información fluida con Fomento y adelanta que su grupo analizará la parte técnica de la propuesta.

No ha sido tan bien recibido en Ciudadanos el planteamiento del Ministerio. Pedro Bardisa, portavoz de la formación naranja, califica la propuesta de «incompleta» y «parcial», y mantiene su apuesta por la variante, que es «la menos costosa». «No resuelve los problemas que suscitará la ampliación de la A-62 tanto a su paso por el casco urbano como la urbanización de Simancas», piensa. Además, apunta que con el soterramiento de 220 metros que plantea Fomento no se evita la contaminación acústica y atmosférica.

Respuesta

Tras conocer la propuesta que ha realizado hace unos días el Ministerio de Fomento, la plataforma Humanizar Simancas ha enviado un documento a esta cartera ministerial en el que se recogen una batería de propuestas que consideran fundamentales para el municipio. Entre ellas, figura mantener la misma cota aproximada durante toda la travesía, desde el punto kilométrico 137,9 al 138,43 y que además debe tener en la margen derecha barreras antirruido. También plantea que no deben hacerse desmontes en los laterales de la autovía ni en la zona de acceso desde Valladolid, mientras que el cubrimiento debe ser completo y comprender como mínimo todo el trazado desde el punto kilométrico 135,12 al 135,59.

El documento presentado por los vecinos contempla además que deben arreglarse los accesos al casco urbano desde la CL-600; debe ejecutarse un acceso en dirección al municipio de Tordesillas por la carretera de Geria; se debe garantizar la protección del arca de aguas del siglo XVII al XVIII y que se dé continuidad a la calle Carretera como vía urbana y del camino Robladillo sobre la Losa de Cubrimiento, entre otras medidas.