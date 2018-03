El proyecto de un alumno de la UVA, primer premio en el Congreso de Investigación Biosanitaria Miguel Ángel Rojo, Rocío Aller y José María Fidel, decano de la Facultad de Medicina de la UVA. / UVA El trabajo de Miguel Ángel Rojo estudia el papel de la genética en la respuesta a un fármaco indicado en el tratamiento del Hígado Graso No Alcohólico EL NORTE Valladolid Jueves, 15 marzo 2018, 13:51

El proyecto del estudiante de cuarto curso de Medicina de la Universidad de Valladolid Miguel Ángel Rojo Pérez ha ganado el primer premio en la modalidad de comunicación oral en el IV Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria celebrado la pasada semana en la Universidad de Granada, galardón al que concurrían más de 40 trabajos de universitarios de toda España.

El proyecto lleva por título 'El papel del polimorfismo rs738409 en la respuesta al tratamiento con silimarina + vitamina E en pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico' y ha sido tutelado por la profesora de la Facultad de Medicina de la UVA y especialista en Aparato Digestivo Rocío Aller.

Este trabajo estudia la influencia de variaciones (llamadas polimorfismos) en la secuencia de un gen llamado PNPLA3, localizado en el cromosoma 22, en la respuesta al tratamiento con Silimarina + Vitamina E para pacientes con Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA). Según explica el propio Miguel Ángel Rojo, «esta enfermedad tiene un tratamiento fundamentalmente higiénico-dietético, pero en ocasiones en las que la adherencia al tratamiento no es suficiente, o no hay respuesta a la dieta y el ejercicio, nos encontramos muy limitados de opciones terapéuticas. A día de hoy no hay ningún fármaco en Fase 4 de un ensayo clínico disponible para dicho tratamiento, más allá de la Vitamina E y la pPioglitazona, y ambos presentan tremendos efectos secundarios en el tratamiento a largo plazo». La silimarina, sin embargo, es un producto que proviene del cardo mariano y su uso es seguro, además de su eficacia demostrada en la disminución de las transaminasas en varios estudios.

En el proyecto dirigido por la profesora Rocío Aller se trabajó con 54 pacientes con EHGNA diagnosticados por biopsia, y se les trató durante 6 meses con silimarina + vitamina E. «Descubrimos que la presencia de mutaciones (SNP) en el gen PNPLA3 determina la ausencia de respuesta al tratamiento con Silimarina + Vitamina E. Este nuevo enfoque de la medicina, llamado Farmacogenética, nos guía hacia tratamientos personalizados basados en el estudio del genoma para adelantarnos a la respuesta de los pacientes frente a distintos tratamientos, con vistas a ahorrar dinero a los sistemas sanitarios, cansancio a los pacientes y mejorar la calidad asistencial en los hospitales», añade Miguel Ángel Rojo, el estudiante de la UVA premiado en el IV Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria.

Miguel Ángel Rojo Pérez cursa en la actualidad cuarto de Medicina en la Universidad de Valladolid y es alumno interno de clínicas, además de alumno interno de Anatomía. Es además fundador en Valladolid de la sede de OAN International, una plataforma que permite a los estudiantes de último curso realizar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) en materia de cooperación internacional, e incluso implementar algunos proyectos de cooperación sobre el terreno, en Nikki, Benín.