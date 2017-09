El promotor del concierto de Bustamante anuncia acciones legales si se demuestra la falsedad del parte médico Sanidad confirma que el formato del parte no es el habitual y que no consta que el artista visitara el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico JESÚS NIETO VALLADOLID Martes, 5 septiembre 2017, 11:47

El promotor del concierto de David Bustamante en Laguna de Duero, Miguel Fernández Bécares, ha anunciado acciones legales contra el artista cántabro si finalmente se demuestra que el parte médico presentado para suspender el evento musical en la plaza de toros lagunera es falso.

Fernández Bécares se muestra muy molesto con la agencia que representa a Bustamante porque le anunciaron la suspensión del concierto unas horas antes de que se celebrara sin darle ningún margen de maniobra. «No ha habido ningún tipo de comunicación previa. Me lo comunicaron a las 13:40 horas, prácticamente ocho horas antes del inicio. Me han asegurado que no me lo dijeron antes porque estaban esperando a que se recuperara, pero yo a esa hora ya lo tenía todo montado: sonido, iluminación, seguridad, cátering… Es un gasto muy grande», apuntó.

A este gasto de producción que corría por cuenta de la empresa organizadora del concierto hay que sumar el caché del artista que estaba pagado al 100%. «Desde la oficina que le representa me han asegurado que me devolverán el dinero, pero aun así hay unos gastos de producción cuantiosos, como publicidad, escenario, seguridad… Hay unas pérdidas muy importantes», subrayó.

Miguel Fernández afirma que lo ha dejado en manos de su abogado. «Cuando se verifique si es verdad o mentira el parte médico, tomaremos las acciones legales oportunas». Si se confirma que es mentira, «yo voy a por Bustamante con todas las consecuencias». El parte médico de Bustamante se lo remitió a la empresa organizadora la oficina que representa al famoso cantante. Según la empresa promotora, Europea Dap, la venta de entradas iba muy bien. «A última hora se vendió mucho y si no hubiese sido por la suspensión, habría sido un buen concierto».

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León confirmaron ayer que el supuesto parte médico del Hospital Clínico de Valladolid que se publicó en los medios de comunicación para justificar la suspensión del concierto de David Bustamante en Laguna de Duero no se correspondía con el formato habitual del centro médico. Además a la Consejería no le consta que el artista cántabro visitara el Servicio de Urgencias del citado hospital y ha anunciado la apertura de una investigación interna.

El parte médico que difundió a los medios de comunicación el Ayuntamiento de Laguna de Duero para anunciar la suspensión del concierto en la plaza de toros el sábado, 2 de septiembre, es el que les envió la empresa promotora. En dicho parte, con membrete del Hospital Clínico de Valladolid, se señalaba que el artista cántabro había visitado el Servicio de Urgencias por una «fariongoamigdalitis aguda acompañada con fiebre y afectación de cuerdas vocales que le provoca afonía», lo que le impedía actuar por la noche en el coso taurino. En la de prensa enviada a los medios, se afirmaba que «el artista, la empresa organizadora y todo su equipo priorizan ante todo ofrecer su espectáculo en plenas facultades».

