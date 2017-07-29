Programa de fiestas Campaspero 2017

Programa de Fiestas
FINALES DEL XXVII TORNEO FÚTBOL SALA CAMPASPERO
LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
20.00 h: 3º y 4º PUESTO
21.00 h: 1º y 2º PUESTO
18.00 h: LANZAMIENTO DE CHUPINAZO EN LA PLAZA MAYOR
A CONTINUACIÓN, RECORRIDO POR LOCALES Y PEÑAS ACOMPAÑADOS POR CHARANGA 'EL RELAMIDO' CON FINAL EN PLAZA MAYOR .
23.00 h: DISCOMOVIDA 'ARCO IRIS', A CONTINUACIÓN, CONCIERTO RUMBERO.
FINALIZADO EL CONCIERTO, DISCOMOVIDA 'ARCO IRIS'.
13.30 h: CONCENTRACIÓN Y DESFILE DE PEÑAS INFANTILES EN LA PLAZA MAYOR.
I ENCIERRO CON CARRETONES. ORGANIZA EL GRUPO DE DULZAINEROS 'CAMPO ÁSPERO'.
RECORRIDO: PLAZA CASTILLA, CALLE RUISEÑOR Y PLAZA MAYOR.
18.00 h: TOBOGÁN ACUÁTICO UBICADO EN LA ZONA POLIDEPORTIVA
19.45 h: FIESTA DE LA ESPUMA CON MASTERCLASS DE ZUMBA. DIRIGIDO A TODOS LOS PÚBLICOS. PLAZA SANTO DOMINGO.
00.00 h:VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA 'MALASSIA'.
13.30 h: CONCENTRACIÓN Y DESFILE DE PEÑAS INFANTILES EN LA PLAZA MAYOR.
II ENCIERRO CON CARRETONES. ORGANIZA EL GRUPO DE DULZAINEROS 'CAMPO ÁSPERO'
RECORRIDO: PLAZA CASTILLA, CALLE RUISEÑOR Y PLAZA MAYOR.
A CONTINUACIÓN, CAPEA POPULAR CON CARRETONES EN LA PLAZA MAYOR.
18.30 h: PASACALLES DESDE LA PLAZA MAYOR A PLAZA DE TOROS, ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA 'LA NOTA'.
19.00 h: CONCURSO DE CORTES, SALTOS Y QUIEBROS.
00.00 h: VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA 'LA HUELLA'.
00.05 h: CAPEA POPULAR EN LA PLAZA DE TOROS.
13.00 h. MISA SOLEMNE EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, PRESIDIDA POR LAS AUTORIDADES Y CANTADA POR LA CORAL 'SANTO DOMINGO'.
A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN Y DANZA, ACOMPAÑADA POR EL GRUPO DE DULZAINEROS 'CAMPO ÁSPERO'.
SEGUIDAMENTE, LIMONADA Y NARANJADA
19:30 h: TEATRO MUSICAL LAS AVENTURAS DE RAÚL.
00.00 h: VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA EUROPEA 'BIG BANG'.
10:30 h: ENCIERRO POPULAR.LA SALIDA DE LAS RESES SE REALIZARÁ DESDE LA PLAZA DE TOROS HACIA LA CALLE SOL , Y RETORNO.
A CONTINUACIÓN CAPEA POPULAR.
13.00 h: MISA SOLEMNE EN HONOR A LOS DIFUNTOS DE LA LOCALIDAD.
15.00 h: COMIDA POPULAR: PAELLA EN LA ZONA POLIDEPORTIVA.
Precio: 5,00 EUROS EN TAQUILLA. 4,00 EUROS DE FORMA ANTICIPADA
CHARANGA LA NOTA, AMENIZA LA SOBREMESA.
18.30 h: VACA PRIX.
JUEGOS EN LA PLAZA DE TOROS PARA COMPETIR EN PRUEBAS CON Y SIN VACAS.
00.00 h. VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA 'VERSIÓN ORIGINAL'.
CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL A LAS 00.00 H
PREMIO INDIVIDUAL – MENORES DE 14 AÑOS.
PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.
PREMIO EN GRUPO - MENORES DE 14 AÑOS.
PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.
CONCURSO DE DISFRACES, DESPUÉS DEL PRIMER DESCANSO.
PREMIO INDIVIDUAL – MAYORES DE 15 AÑOS.
PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.
PREMIO EN GRUPO - MAYORES DE 15 AÑOS.
PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.