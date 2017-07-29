Programa de fiestas Campaspero 2017

Las fiestas comenzarán el 4 de agosto y acabaran el miércoles 9

Programa de Fiestas

VIERNES 4 DE AGOSTO

FINALES DEL XXVII TORNEO FÚTBOL SALA CAMPASPERO

LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

20.00 h: 3º y 4º PUESTO

21.00 h: 1º y 2º PUESTO

SÁBADO 5 DE AGOSTO

18.00 h: LANZAMIENTO DE CHUPINAZO EN LA PLAZA MAYOR

A CONTINUACIÓN, RECORRIDO POR LOCALES Y PEÑAS ACOMPAÑADOS POR CHARANGA 'EL RELAMIDO' CON FINAL EN PLAZA MAYOR .

23.00 h: DISCOMOVIDA 'ARCO IRIS', A CONTINUACIÓN, CONCIERTO RUMBERO.

FINALIZADO EL CONCIERTO, DISCOMOVIDA 'ARCO IRIS'.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

13.30 h: CONCENTRACIÓN Y DESFILE DE PEÑAS INFANTILES EN LA PLAZA MAYOR.

I ENCIERRO CON CARRETONES. ORGANIZA EL GRUPO DE DULZAINEROS 'CAMPO ÁSPERO'.

RECORRIDO: PLAZA CASTILLA, CALLE RUISEÑOR Y PLAZA MAYOR.

18.00 h: TOBOGÁN ACUÁTICO UBICADO EN LA ZONA POLIDEPORTIVA

19.45 h: FIESTA DE LA ESPUMA CON MASTERCLASS DE ZUMBA. DIRIGIDO A TODOS LOS PÚBLICOS. PLAZA SANTO DOMINGO.

00.00 h:VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA 'MALASSIA'.

LUNES 7 DE AGOSTO

13.30 h: CONCENTRACIÓN Y DESFILE DE PEÑAS INFANTILES EN LA PLAZA MAYOR.

II ENCIERRO CON CARRETONES. ORGANIZA EL GRUPO DE DULZAINEROS 'CAMPO ÁSPERO'

RECORRIDO: PLAZA CASTILLA, CALLE RUISEÑOR Y PLAZA MAYOR.

A CONTINUACIÓN, CAPEA POPULAR CON CARRETONES EN LA PLAZA MAYOR.

18.30 h: PASACALLES DESDE LA PLAZA MAYOR A PLAZA DE TOROS, ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA 'LA NOTA'.

19.00 h: CONCURSO DE CORTES, SALTOS Y QUIEBROS.

00.00 h: VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA 'LA HUELLA'.

MARTES 8 DE AGOSTO

00.05 h: CAPEA POPULAR EN LA PLAZA DE TOROS.

13.00 h. MISA SOLEMNE EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, PRESIDIDA POR LAS AUTORIDADES Y CANTADA POR LA CORAL 'SANTO DOMINGO'.

A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN Y DANZA, ACOMPAÑADA POR EL GRUPO DE DULZAINEROS 'CAMPO ÁSPERO'.

SEGUIDAMENTE, LIMONADA Y NARANJADA

19:30 h: TEATRO MUSICAL LAS AVENTURAS DE RAÚL.

00.00 h: VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA EUROPEA 'BIG BANG'.

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO

10:30 h: ENCIERRO POPULAR.LA SALIDA DE LAS RESES SE REALIZARÁ DESDE LA PLAZA DE TOROS HACIA LA CALLE SOL , Y RETORNO.

A CONTINUACIÓN CAPEA POPULAR.

13.00 h: MISA SOLEMNE EN HONOR A LOS DIFUNTOS DE LA LOCALIDAD.

15.00 h: COMIDA POPULAR: PAELLA EN LA ZONA POLIDEPORTIVA.

Precio: 5,00 EUROS EN TAQUILLA. 4,00 EUROS DE FORMA ANTICIPADA

CHARANGA LA NOTA, AMENIZA LA SOBREMESA.

18.30 h: VACA PRIX.

JUEGOS EN LA PLAZA DE TOROS PARA COMPETIR EN PRUEBAS CON Y SIN VACAS.

00.00 h. VERBENA POPULAR A CARGO DE LA ORQUESTA 'VERSIÓN ORIGINAL'.

CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL A LAS 00.00 H

PREMIO INDIVIDUAL – MENORES DE 14 AÑOS.

PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.

PREMIO EN GRUPO - MENORES DE 14 AÑOS.

PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.

CONCURSO DE DISFRACES, DESPUÉS DEL PRIMER DESCANSO.

PREMIO INDIVIDUAL – MAYORES DE 15 AÑOS.

PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.

PREMIO EN GRUPO - MAYORES DE 15 AÑOS.

PREMIOS PARA EL 1º Y 2º.

Temas

Campaspero, Valladolid (Provincia), Fiestas En Los Pueblos

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