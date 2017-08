Programa de fiestas de Aldeamayor de San Martín 2017 Portada del programa de las fiestas de Aldeamayor de San Martín Las fiestas tendrán lugar del 12 al 24 de agosto EL NORTE Jueves, 3 agosto 2017, 19:37

■ Sábado, 12 de agosto

• 10:00h. Juegos autóctonos (Pistas del Polideportivo). Organiza: Asociación de Juegos Autóctonos y el Ayuntamiento de Aldeamayor.

• 16:30h. Campeonato de Mus. Bar Centro. Con la Colaboración de la Asociación San José.

• 20:30h. Certamen de dulzaina en la Casa de Cultura. Edu Contreras (Navafría). Faustino Sánchez + Arraigo (Salamanca). EMT Tierra de Pinares (Aldeamayor de San Martín).

• 23:30h. Fiesta de Disco Capri en la Plaza Mayor. Recordando a todas las épocas musicales y a nuestros pinchas. Ven disfrazado de las distintas épocas. Photocall y muchas sorpresas.

■ Domingo, 13 de agosto

• 9:00h. Campeonato de galgos. Zona Camino de Boecillo frente a la Urb. la Lanchuela. Organizado por la Asociación de cazadores del municipio.

• 11:15h. Encuentro en la Plaza Mayor con las autoridades, los dulzaineros y las personas que quieran acompañar.

• 12:00h. Misa de los Mayores. Iglesia de San Martín de Tours.

• 12:45h. Acto institucional y aperitivo en el Centro de Día. A continuación, actuación del Coro Virgen de Compasco de Aldeamayor en el Centro de día.

• 13:30h. Concierto 'Dos de Picas'. Terraza del Bar Alameda. Organizado por el Bar Alameda.

• 14:30h. Comida de hermandad organizada por la Asociación de Jubilados.

• 17:00h. Merienda y Actuación de Soledad Luna en el Centro de Día. Contaremos con la actuación de los alumnos/@ del taller de bailes de salón del Centro de día.

• 20:00h. Discomovida Infantil. Plaza Maya.

• 23:55h. Festival Musicon. Plaza de toros. Entrada 1 € que se donara a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Con la colaboración de todos los DJ, S Locales: Ángel Santos, Álvaro López, Carlos García, Diego Baresi, Nacho Ordóñez, Deiro, Frandigital y Julio López (El Pana).

■ Lunes, 14 de agosto

• 12:30h. Juegos infantiles para niños de 5 años en adelante. Plaza Mayor. Alejop Ocio.

• 16:30h. Campeonato de Domino. Bar Centro. (Se jugarán las finales pendientes de Tute y Mus). Con la Colaboración de la Asociación San José.

• 16:30h. Campeonato de Brisca. Sala Polivalente. Con la colaboración de la Asociación.

• 19:00h. Carrera infantil de Motos-Correpasillos-Bicicletas para niños de 1 hasta 4 años. Plaza Mayor. Alejop Ocio. Trae tu moto y participa. Obsequio para todos los participantes y premio para el ganador/a.

• 20:00h. Carretones. Encierro infantil. Plaza Mayor. Y a continuación espectáculo infantil. Magia, música, payasos, fantasía, luz, colorido y mucho más es lo que ofrecen a niños y mayores en sus espectáculos teatrales.

• 23:00h. Gymkana de Peñas. Plaza Mayor. Con regalos y premios. Alejop Ocio.

■ Martes, 15 de agosto

• 10:30h. Tirada de Rana de San Roque. Frontón municipal.

• 11:00 a 14:00h. Hinchables Infantiles. Plaza Mayor. Alejop Ocio.

• 19:00h. Procesión de San Roque (Ofrenda Floral a San Roque). Iglesia de San Martín de Tours.

• 21:00h. Pregón a cargo de Cristina Camell. (Presentadora del Magacin de la 7 de RTVCYL). Ayuntamiento.

• 21:30h. Fiesta del Pañuelo. (Gratuito, hasta fin de existencias). Bailes regionales típicos de nuestra tierra. Grupo de jotas de Aldeamayor y el grupo de 'Coros y Danzas Arienzo'. Sonorización y animación Disco movida Morin’s. Plaza Mayor.

• 23:30h. Macro-disco Movimiento. Plaza Mayor.

■ Miércoles, 16 de agosto

• 12:00h. Misa en honor a San Roque con la actuación del Coro Virgen de Compasco de Aldeamayor y a continuación Procesión por las calles del municipio.

• 20:00h. Espectáculo Solidario en la Plaza Mayor. Actuación flamenca interpretada por los grupos de Aldeamayor de San Martín, Puente Canto y Mágica Flamenca. A favor de la Asociación 'We can be heroes'.

• 23:00h. Orquesta Versión Original. Plaza Mayor.

■ Jueves, 17 de agosto

• 8:00h. Exhibición de perros de muestra. Zona las Cercas. Organizado por la Asociación de Cazadores del municipio.

• 11:00 a 14:00h. Hinchables Infantiles. Plaza Mayor. Alejop Ocio.

• 18:00h. Taller de inicio a los cortes taurinos. Sala Polivalente de la Plaza Mayor. Salida hacia la Plaza de toros.

• 19:00h. Los Cortadores de la zona les enseñaran como realizar un corte taurino. (Carlos García Garci, Jesús Sánchez Zazo, Adrián Lambas, Roberto Vidal, Santi Conde, Javier Manso del ser Balotelli y Roberto Aceves Galindo). En la plaza de toros. Inscripciones en la Casa de Cultura y Espacio Joven en horario habitual. Colaboran vecinos del municipio.

• 20:30h. Recorrido de Peñas. Concurso de Limonada y de disfraces. Salida desde la plaza mayor. Amenizado con Charanga 'La Casa'.

• 22:30h. Primer Pase de la Orquesta Europea Big Bang. Plaza Mayor.

• 01:00h. Segundo Pase de la Orquesta Europea Big Bang. Plaza Mayor.

■ Viernes, 18 de agosto

• 18:00h. Chupinazo y Fiesta de la espuma acompañados por 'charanga The Sollamidas'. Salida Plaza Mayor hacia la Plaza de Toros.

• 19:00h. Suelta Vaquillas Plaza de toros. (Gratuitas).

• 22:00h. Desenjaule del 1º Ganado en la Plaza de Toros. (Abono).

• 22:00h. Concierto Flamenco. Antuan Muñoz. Organizado por Restaurante el Zagal de San Martín. Durante el Encierro permanecerá la música en la Plaza Mayor.

• 22:55h. Concierto de Abby. Plaza Mayor.

• 23:55h. Suelta del primer toro de San Roque. Plaza de toros. A Continuación, encierro por las calles del municipio.

• 01:30h. Orquesta Dubai. Plaza Mayor. A continuación, Disco movida Morin’s.

■ Sábado, 19 de agosto

• 11:00h. Encierro por las calles. Plaza de toros.

• 13:00h. Vermú Djs Locales en el Bar Jaos. Evento organizado por 'Artistas Callejeros' del Ayuntamiento de Aldeamayor.

• 18:30h. Concurso de Cortes en la Plaza de Toros. (Abono).

• 22:30h. Primera Sesión de Orquesta Anaconda. Plaza Mayor. Durante el Encierro permanecerá la música en la Plaza Mayor.

• 23:55h. Concierto de Hook. Plaza Mayor.

• 23:55h. Encierro por las calles del municipio. Calle del Encierro. Plaza de Toros.

• 01:30h. Segunda sesión de la Orquesta Anaconda. Plaza Mayor. A continuación Disco movida Moris.

■ Domingo, 20 de agosto

• 10:00h. Encierro por el campo (Mixto). Plaza de Toros. (El encierro será mixto si el encierro por el campo se realiza con normalidad).

• 13:30h. Agüita Sala. Bar Scalibu. Evento organizado por 'Artistas Callejeros' del Ayuntamiento de Aldeamayor.

• 15:00h. Concierto Flamenco. Antuan Muñoz. Organizado por Restaurante el Zagal de San Martín.

• 18:30h. Concurso de Novilleros. Bolsín Taurino con los alumnos de la escuela taurina 'El Juli'. Plaza de Toros. (Abono).

• 23:00h. Encierro por las calles del municipio. Calle del Encierro. Plaza de Toros.

• 23:55h. Disco-Móvil Cosmos. Plaza Mayor.

■ Lunes, 21 de agosto

• 10:00h. Encierro por el campo (Mixto). Plaza de Toros. (Será mixto si el encierro por el campo se realiza con normalidad).

• 13:30h. Vermú flamenco terraza Bar Fernando. Organizado por el Bar Fernando.

■ Miércoles, 23 de agosto

• 22:00h. Noche de las Estrellas. Organizado por la Asociación Cultural Villa de Aldeamayor. Salida desde la Casa de Cultura.

■ Jueves, 24 de agosto

• 19:00h. Misa y traslado de San Roque.

• 23:30h. Fuegos artificiales Pirotecnia Pablo. Plaza de toros.

• 23:55h. Trinity-Disco. Plaza Mayor.