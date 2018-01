La Policía tramitó una veintena de casos de acoso escolar el pasado año Escolar a la salida de un colegio. / ALBERTO MINGUEZA Constituida la primera asociación en Valladolid para frenar el ‘bullying’ y asesorar a víctimas JORGE MORENO VALLADOLID Miércoles, 24 enero 2018, 21:22

«Los casos de acoso escolar en las aulas van en aumento, aunque la mayoría no se lleguen a denunciar». Quien así se pronuncia es Marta, la madre de una niña de Valladolid que se ha visto obligada a sacar a su hija de un instituto por el continuo acoso al que se ha visto sometida la menor por los insultos, amenazas y vejaciones que al comienzo de este curso ha sufrido.

No ha sido en un solo colegio sino en dos, de lo que queda constancia en las denuncias tramitadas ante la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Su dramática experiencia, con medicación incluida y tratamiento de psicólogos, no es la única, por lo que ello ha motivado que media docena de familias hayan decidido constituir la Asociación ‘Déjame ser feliz’, el primer colectivo de la provincia de Valladolid que pretende ayudar a los niños que sufren ‘bullying’.

El Cuerpo Nacional de Policía ha tramitado el pasado 2017 al menos una veintena de denuncias en la capital, en las que integrantes del Grupo de Menores (Grume), responsables educativos, y de la Fiscalía han tenido que intervenir para evitar que estas conductas fueran a más.

«Mi hija tiene 14 años y la primera vez que le sucedió fuí a denunciarlo, aunque me insistieron en que si la iba a cambiar de colegio era mejor que lo dejase puesto que los problemas serían mayores», relata Marta C., que recuerda la personalidad retraída de su hija, circunstancia que los acosadores, aunque sean menores, saben aprovechar.

La denuncia presentada en noviembre pasado ha dado lugar a que la Fiscalía de Menores realice un decreto urgente instando a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid a que «adopte las medidas necesarias para atajar la situación de acoso a que viene siendo sometida la menor, incluido si procediera la matriculación extraordinaria de la niña en otro centro escolar». Una medida que, finalmente, se adoptó a finales del pasado año ante «la necesidad de protegerla».

«Mamá lo estoy pasando muy mal porque se ríen de mi en el patio y parece que lo hacen a adrede», ese era uno de los comentarios que esta familia tuvo que escuchar día tras día. No fueron las únicas expresiones.

En las diligencias de la Guardia Civil del puesto de Laguna de Duero del pasado noviembre se señala que en una de las ocasiones, cuando la niña se encontraba en el polideportivo, un grupo de menores la empezó a insultar «con frases como puta zorra y otras vejaciones».

Pero estos episodios de maltrato escolar no quedaron solo en la menor, sino que incluso llegaron a los padres para que no denunciasen los hechos y por comunicarlos a los responsables del centro educativo.

Otra madre, que llevaba a su hija que cursaba ESO en un centro religioso, relata cómo el aislamiento vino por las buenas notas que sacaba y por «no seguir a la mayoría».

Control de la situación

A la casi veintena de casos de la Policía Nacional se suman los diez registrados por la Guardia Civil. Cuatro en 2015 y seis en 2016. Del último año todavía no hay cifras.

Desde las Fiscalías de Menores se ha recordado al profesorado que son los tutores los que tienen capacidad para controlar estas situaciones, y evitar que lleguen más lejos. Cuando hay denuncia formal, el Ministerio Público inquiere mediante un oficio a los centros a que adopten medidas, lo que también crea tensión en los colegios.

¿Qué es el ‘bullying? Término. Aunque se viene asumiendo por la comunidad escolar y las autoridades la acepción inglesa, este tipo de conductas encierran un maltrato, tanto físico como psicológico deliberado, en el que los protagonistas son menores de edad. Tipos. Las conductas se plasman en amenazas, burlas, aislamiento sistemático o incluso agresiones físicas, que pueden ser individuales o en grupo. Entorno. Los expertos aseguran que la pasividad de las personas que rodean a las víctimas elevan el daño, por lo que se recomienda no eludir este tipo de responsabilidad. Las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla registran falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Miedo. Otra de las consecuencias que se registran es el rechazo al entorno, lo que incide en la pérdida de confianza en sí mismo y en la disminución del rendimiento académico. Calidad de vida. Donde se producen estas situaciones, se reduce hasta tal punto que existe dificultad para alcanzar los objetivos, ya que aumentan las tensiones en el grupo.

«Estas situaciones no se resuelven cerrando los ojos, sino utilizando los recursos de programas de atención especializada», dice un psicólogo. Casi una veintena de estos especialistas están en la lista del Colegio de Castilla y León para atender los casos que ocurren en centros públicos.

«Pero eso no es suficiente», como relata una madre de la nueva asociación, que tuvo que llevar a su niña a un especialista particular, con el consiguiente gasto que «nos generó en cada consulta. Pero había que actuar».

Desembolso al que se sumó también el importe de libros nuevos y del uniforme que tuvo que comprar cuando la Dirección Provincial autorizó la salida de la víctima. Los especialistas psicólogicos describen que «los chavales acosadores entienden las relaciones afectivas desde el dominio y las ejecutan con insultos y amenazas».

Convenio Junta y Colegio de Psicólogos

La media docena de madres de Valladolid capital, que han visto como sus hijas han sufrido situaciones de acoso escolar en los últimos cursos, se muestran tristes por cómo la sociedad y las autoridades abordan la lucha contra este tipo de conductas. Y piden más.

«Los niños son niños, pero no son tontos, y los que protagonizan estos acosos saben que amargan la vida a sus compañeros. No se quedan solamente en el aislamiento en las aulas, sino que los insultos se producen también a través del teléfono móvil cuando ya no están en clase», insiste Marta Cortés, presidenta de la Asociación ‘Déjame ser feliz’.

Madres de este nuevo colectivo, que reclama que se firme «cuanto antes» el convenio entre la Consejería de Educación y el Colegio de Psicólogos para comenzar a actuar, insisten en que sus hijos interpretan, a veces, las vejaciones en el patio o en clase como «unos juegos».

‘Déjame ser feliz’ se financiará con las cuotas de los socios y las ayudas oficiales que se puedan conseguir. Para dar a conocerse en las redes y recibir información, el colectivo dispone de una dirección de correo electrónico (asc.dejameserfeliz@gmail.com) y en facebook (https://www.facebook.com/Asociación-Dejame-Ser-Feliz).

La semana pasada, los representantes de la asociación, han solicitado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que les ceda un local para poder reunirse y atender a aquellas familias afectadas. Talleres de integración o asesoramiento para subir la autoestima son algunos proyectos.

«Pretendemos ayudar no solo a los niños que sufren ‘bullyng’, para nosotros los más importantes, sino también a los niños agresores, ya que si estas conductas no se terminan no se acabarán las víctimas», explica Marta, la presidenta.