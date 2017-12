La Policía Nacional intensifica la vigilancia en los entornos comerciales durante Navidad Presentación del Plan Comercio Seguro. / El Norte El año pasado realizó 28 detenciones, identificó a 202 personas y se esclarecieron 44 hechos delictivos EL NORTE Valladolid Martes, 19 diciembre 2017, 13:13

La Policía Nacional ha intensificado durante estas fechas navideñas las labores de vigilancia y prevención de hechos delictivos, como hurtos, robos con violencia o intimidación, fraudes o robos con fuerza, con el fin de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos, en unos días en los que aumenta la actividad comercial y se producen frecuentes aglomeraciones de personas por acontecimientos lúdicos o comerciales.

Esta intensificación se enmarca en el Plan Comercio Seguro, vigente todo el año, y que hasta el momento arroja un balance positivo. En los tres trimestres de este año los delitos contra el patrimonio han descendido un 1,03 % respecto al mismo periodo de 2016, mientras que los hurtos han bajado un 10 %, las infracciones penales se han mantenido similares a las de 2016 pero con un descenso del 9% respecto a 2015.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez Iglesias, y el comisario jefe provincial del CNP, Juan José Campesino, acompañados por representantes de las asociaciones de comercio, han presentado esta mañana en la segunda planta del Mercado del Val, los objetivos de esta iniciativa que pasa por garantizar un comercio seguro, a través de actuaciones preventivas intensas y permanentes del Cuerpo Nacional de Policía, con todos los medios disponibles, y en colaboración con la Policía Municipal.

“Queremos que los ciudadanos puedan disfrutar y vivir la Navidad con seguridad, con sus familias y en su ciudad, ese es el objetivo primordial de esta iniciativa pero también del trabajo diario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, apuntó el subdelegado, que invitó a los vallisoletanos a observar las recomendaciones sobre seguridad que, en forma de decálogo, ha elaborado el CNP acerca del uso de dinero en público y tarjetas bancarias, compras por Internet, custodia de bienes y enseres personales, protección de domicilios y establecimientos, conductas en locales de ocio y lugares de aglomeraciones y en general buenas prácticas comerciales en estos días navideños.

Dos fases

El dispositivo policial estará activo hasta el 8 de enero, principalmente en las vías de mayor actividad comercial, pero también en zonas de aglomeración de gente como mercadillos, terminales de transporte o zonas de ocio y diversión, un entorno perfecto para la actuación de carteristas, descuideros y otros delincuentes. Por ello, todos los agentes destinados en áreas de Seguridad Ciudadana incrementarán los servicios operativos de prevención en lugares de mayor riesgo para comerciantes y viandantes y potenciarán la presencia policial en zonas de afluencia de personas.

El plan se inició a primeros de diciembre con una fase previa, concluida el lunes 18 de diciembre, en la que mandos policiales han mantenido reuniones con comerciantes y colectivos ciudadanos para difundir consejos preventivos de seguridad, recibir sugerencias y necesidades de los colectivos y buscar también la colaboración ciudadana que pueda aportar información útil para los agentes e investigadores.

El dispositivo contará con en torno al 50 % del personal de la Policía Nacional, con patrullas uniformadas y de paisano, con radiopatrullas, efectivos de protección y seguridad en espacios públicos, prevención e investigación, y controles preventivos de personas y vehículos.

El año pasado este operativo navideño de la Policía Nacional realizó 28 detenciones, identificó a 202 personas y se esclarecieron 44 hechos delictivos.

Se aplicará en aquellos lugares y zonas donde, por la celebración de las fiestas navideñas, se produce un aumento importante de la actividad comercial y se incrementa la afluencia de personas, como calles comerciales o entornos de grandes superficies, pero también estación de autobuses y ferrocarril, mercadillos, supermercados, y zonas de ocio, como bares de copas y discotecas.

Además de intensificar la prevención de hechos delictivos de los que son víctimas los comerciantes y sus potenciales clientes (principalmente hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes), el plan tiene en cuenta el incremento de mercancías existentes en estas fechas tanto en almacenes como en tiendas, por lo que se trabaja en la prevención de los robos mediante butrones, con especial vigilancia en los polígonos industriales.

Consejos

La policía aconseja no sacar dinero a requerimiento de desconocidos aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio. Asimismo, se recomienda no llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso, y si se va a sacar dinero en un cajero, comprobar que nadie esté observando o siguiendo.

Igualmente, se pide no aceptar ayuda de desconocidos que supuestamente quieren ayudar, ya que en muchas ocasiones tras esa voluntad se esconde un delincuente que quiere aprovechar un descuido para apoderarse del su dinero. La Policía también alerta sobre los timos más conocidos y habituales, entre los que se encuentra el denominado del "tocomocho", que hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería, o el de la "estampita", que consiste en hacer pasar recortes de periódico por billetes de curso lega

Desde la Policía se recuerda que el periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Por eso se señala la importancia de cerrar con llave la puerta de la vivienda cuando se sale de casa y no solo con el "resbaln", ya que es muy fácil acceder a su interior. Se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión así como no divulgar la ausencia del domicilio