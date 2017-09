La Policía Municipal efectuó 6 intervenciones debido a violencia doméstica durante las fiestas La jefa de la Policía local ocupa la posición central en la foto de familia, durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento. / C. R. A estos casos, pertenecientes al ámbito privado, se suman dos incidentes resueltos a pie de calle gracias al teléfono habilitado para combatir la violencia de género CLARA RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ Valladolid Lunes, 11 septiembre 2017, 20:45

Durante el transcurso de las fiestas de la ciudad han tenido lugar 6 intervenciones por violencia doméstica, aunque en un ámbito privado y no en las actividades programadas, según ha declarado Julia González Calleja, intendenta jefa de la Policía Municipal de Valladolid. Entre los casos no se cuentan únicamente agresiones de género, ya que algunas incidencias responden a problemas en la relación entre padres e hijos. La Policía también ha realzado que el teléfono que se ha dispuesto para intentar prevenir agresiones sólo ha requerido de dos intervenciones: en un caso se escoltó a una joven a casa, ya que se sentía acosada, y en el otro se denunció a un varón por realizar tocamientos a una segunda joven.

Julia González, en representación de la Policía Municipal y durante la rueda de prensa convocada en la mañana del día 11 para hacer balance de las fiestas, ha situado las incidencias en la «misma línea que el año pasado». También ha remarcado que, aunque la campaña contra el sexismo 'No es no' ha funcionado bien, la violencia de género no tiene horarios ni es específica de un ambiente», pero que los acontecimientos no se han desarrollado en los recintos previstos para las diferentes celebraciones. Ni siquiera en el segundo de los casos registrados en la calle, en el que la joven y su agresor se encontraban en una calle alejada del centro, refirió la agente.

Ha desgranado de la misma manera numerosos datos sobre el dispositivo de seguridad desplegado, las detenciones y las denuncias, aunque los ha tildado de datos provisionales: un informe posterior los especificará, ya que la reunión se ha celebrado a escasas horas del cierre de las ferias vallisoletanas.