Cita en la capital de Poetas en Red Rocío Redondo, presidenta de la Asociación Habla Valladolid. / R. A. El encuentro, organizado por la Asociación Cultural Habla Valladolid, reunirá a 60 amantes de los versos de toda España CÉSAR R. CABRILLO Valladolid Jueves, 14 septiembre 2017, 12:20

La ciudad de Valladolid es uno de los lugares donde la apuesta por la cultura se hace indispensable. Más aún si se celebra el segundo centenario del nacimiento de José Zorrilla, lo que ha derivado en una agenda trufada de eventos para recordar la vida y obra del poeta y dramaturgo. La figura de Zorrilla ha sido determinante para que la Asociación Cultural Habla Valladolid se decidiera a organizar el XVII Encuentro de Poetas en Red. Rocío Redondo, poetisa y presidenta de esta asociación junto a su marido, Asterio Sorribes, también poeta, han sido los causantes de que por primera vez esta reunión de poetas se celebre en la ciudad.

«Llevábamos mucho tiempo queriendo organizar el encuentro en Valladolid, pero si no lo hemos hecho hasta ahora es porque supone un gran jaleo a nivel organizativo, porque vienen personas de toda España. Sin embargo, coincidiendo con bicentenario del nacimiento de José Zorrilla decidimos que se tenía que hacer aquí sí o sí. Era el momento idóneo para celebrarlo y no podíamos dejar pasar la oportunidad», comenta Rocío Redondo.

Tanto Rocío como su marido han participado, casi desde sus inicios, en estos encuentros y recuerdan muy bien cómo surgieron estas reuniones poéticas: «Esta fue una idea que surgió hace ya ocho años de la mano del poeta canario José Alberto Socorro (Noray), que fue el precursor. Por aquellos entonces Noray publicaba sus poemas en un blog y pensó que sería buena idea reunirse con otros ‘colegas’ amantes de la poesía con quienes solo mantenía contacto a través de la Red. Aquel encuentro se hizo en septiembre del año 2009 en el Café Gijón».

A raíz de entonces, «gracias al gran ambiente poético y de camaradería» surgido de aquella primera reunión, acordaron reunirse cada seis meses en distintos puntos del país. Hasta ahora se han celebrado hasta 16 de estos eventos y ahora le toca el turno a Valladolid, desde el viernes por la tarde y hasta el domingo.

Sesenta poetas, llegados de todas partes de España, se acercarán a la capital del Pisuerga en estos días para reunirse con sus colegas y recitar alguna de sus últimas creaciones. Los organizadores calculan que entre acompañantes y oyentes seguramente se supere la centena de personas.

El acto central de este XVII Encuentro de Poetas en Red será un recital organizado para el sábado tarde en la Sala Miguel Delibes del teatro Calderón, tras la bienvenida del viernes, que les ofrecerán el escritor Antonio Piedra yel director de El Norte, Carlos Aganzo.