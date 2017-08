Planes imprescindibles para este fin de semana en la provincia de Valladolid Una de las representación del Festival de Teatro Alternativo (FETAL). / El Norte Las representaciones teatrales de FETAL se hacen un hueco entre las numerosas fiestas que este fin de semana ya se dan cita en los pueblos de Valladolid EL NORTE Jueves, 10 agosto 2017, 14:24

SÁBADO, 12 DE AGOSTO

Nava del Rey. Fútbol Burbuja

Este sábado a partir de las 19:00 horas se celebrará un campeonato de Fútbol Burbuja para niños a partir de 8 años. Organiza el Ayuntamiento de Nava.

Tordesillas. Ruta teatralizada sobre Carlos V

Este sábado Teatro del Azar representará una ruta teatralizada en Tordesillas sobre Carlos V. Desde las 20:00 horas, 'Donde Carlos se asomó al Duero' recorrerá las Casas del Tratado, Iglesia del Carmelo, Plaza Mayor, Convento de Santa Clara y Palacio alto.

Castrillo de Duero. Jornada de puertas abiertas

Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Interpretación de El Empecinado en Castrillo de Duero. Será a las 17:00 y a las 20:00 horas.

Peñafiel. Peñarock

Este sábado en Peñafiel se celebrará una edición de Peñarock, con varios grupos participantes. Será a partir de las 20:00 horas en la Plaza del Coso.

Pedrajas de San Esteban. Bailes de Salón

XV Encuentro de bailes de salón en Pedrajas de San Esteban. Tendrá lugar a partir de las 22:00 horas en la Plaza Mayor. Colabora el Grupo de bailes de salón de la localidad.

DOMINGO, 13 DE AGOSTO

Castronuño. Recración del Sitio

Durante la mañana del domingo, Castronuño tiene una cita con la cultura, las artes y la historia mediante la representación teatral de 'El Sitio de Castronuño', que pone en escena uno de los episodios más desconocidos de la guerra civil castellana por la sucesión al trono entre Isabel La Católica y Juana, conocida por un bando como 'La excelente señora' y, por el otro, como 'La Beltraneja'. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas.

Mayorga. Museo del Pan

El Museo del Pan de Mayorga acogerá este domingo el Show musical con Los Pitufos, que ofrece el centro a los más pequeños el día 13 de agosto, de 11:30 a 13:30 horas. Además, el centro está abierto a las visitas con numerosas muestras sobre la historia del pan y su vinculación con la agricultura cerealista de Tierra de Campos.

TODO EL FIN DE SEMANA

Medina de Rioseco. Barco Antonio de Ulloa

De martes a domingo se pueden realizar paseos por el Canal de Castilla en la embarcación turística 'Antonio de Ulloa'. El viaje tiene una hora de duración y en los horarios siguientes: 11:00, 12:30, 16:30 y 17:45 horas. Durante el último viaje del sábado se ofrecerán dulces de la provincia de Valladolid.

Peñafiel. Museo del Vino

El Museo Provincial del Vino acoge catas de vinos de las D.O. de Castilla y León todos los fines de semana. Los sábados son a las 12:30 y 17:00 horas y los domingos a las 12:30 horas. Además, estará abierto al público de martes a domingo y festivos de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Rendo de Esgueva. Valle de los 6 Sentidos

Hasta septiembre se podrá visitar de martes a domingo y festivos de 11:00 a 21:00 horas.

Portillo. Centro de Artesanía

El Centro de la Artesanía ARTIS permanecerá abierto los sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

Urueña. Villa del Libro

De abril a septiembre y de martes a domingo y festivos, el horario de apertura será de 10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00 horas. Son once las librerías que actualmente se pueden visitar, mientras que se abre al público una exposición permanente, 'Visión de los días', Poesía cierta mente, ciertamente, de Francisco Pino. En el Centro e-LEA Miguel Delibes.

Almenara-Puras. Villas Romanas

Se puede visitar el Museo de las Villas Romanas, el yacimiento arqueológico 'Las Calzadillas', la recreación de una casa romana y el parque infantil temático. Información y reservas en el teléfono 983626036.

Urones. Festival de Teatro Alternativo

VIERNES

Urones. Rotura P 'Réquiem'. En el Corral de Anuncia desde las 22:00 horas.

SÁBADO

En las calles de Urones de Castroponce. Danza teatro a cargo de A Tempo Dansa, con '#DeTraca'. Será a partir de las 19:30 horas. Este será el destino de la excursión al municipio que organizan los ‘Amigos de la Provincia’ para el 12 de agosto. Los participantes podrán disfrutar del espectáculo de los dos espectáculos previstos en Urones este día.

En el corral de Anuncia, a partir de las 22:00 horas, Louisa Merino con 'The Course of Memory', un Performance Documental.

DOMINGO

A partir de las 21:30 horas en la iglesia de Santa Marina, de Mayorga, Malandro Club presenta 'Malandro Club'. Música.

Quintanilla de Onésimo. Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque

VIERNES

11:00 horas: Juegos para niños en El Bailadero.

20:00 horas: Taruprix

22:00 horas: Discomovida Tito en El Bailadero

00:00 horas: Concierto de Sal Gorda.

SÁBADO

12:00 horas: III Certamen de Tortillas Isidro de Vega.

21:00 horas: Espectáculo ecuestre.

23:00 horas: Discomovida Tweeters, patrocinada por Bar redondo.

DOMINGO

09:00 horas: Marcha BTT.

20:00 horas: Coronación de Reyes y Príncipes de fiestas.

23:30 horas: Verbena con la orquesta Cayena. Al finalizar, la peña El Lagar repartirá sopas de ajo. Discomovida Sonido hasta la madrugada.

Tudela de Duero. Fiestas de la Asunción y San Roque

Consulte aquí el programa de las fiestas de Tudela de Duero.

Rueda. Fiestas de la Asunción

Consulte aquí el programa de las fiestas de Rueda.

Viana. Fiestas de San Roque

VIERNES

22:00 horas: Show Judukutu.

SÁBADO

10:30 horas: 20 aniversario de la peña El Kaos. Ofrecerán un almuerzo.

12:30 horas: Concentración de peñas.

12:45 horas: Pregón de fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial a cargo de la Fundación Personas.

13:00 horas: Pasacalles por el centro del pueblo amenizado por Electrocharanga.

20:00 horas: Concierto de la banda Cañoneros.

00:05 horas: Encierro al estilo de la villa.

01:30 horas: Macroespectáculo musical Mandala.

DOMINGO

11:00 horas: Pasacalles con cabezudos.

13:00 horas: Actuación de la banda La Parrus Dixie Band.

18:30 horas: Hinchables gratuitos.

21:00 horas: Encierro ale stilo de la villa.

22:00 horas: Actuación del grupo Triboo Pop.

00:30 horas: Verbena popular con la orquesta Anaconda.

Olmedo. I Mercado Barroco

VI Teatralización Popular 'El Caballero de Olmedo' y I Mercado Barroco. Será tanto el sábado como el domingo en la plaza de toros y en la plaza de Santa María.

Cogeces de Íscar. Fiestas de Nuestra Señora y de San Roqu

VIERNES

22:00 horas: Sardinada popular

SÁBADO

14:00 horas: Paellada popular.

17:30 horas: Fiesta de la Espuma.

20:00 horas: Actuación del grupo de teatro Cogeces.

DOMINGO

10:00 horas: VI Feria de la Huerta y Productos Artesanales.

13:00: horas: Concurso de tortillas.

13:30 horas: Concurso de bebedores en bota.

22:00 horas: Concurso de disfraces.

23:30 horas: Baile con disco-movil.