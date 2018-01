400 toneladas de leña y 10.000 litros de caldo esperan a Pingüinos 00:58 Preparando el escenario en la Hípica. / R. Gómez Turismoto, pendiente de las previsiones del tiempo por si impide la llegada de moteros MÓNICA MUÑOZ Tordesillas Martes, 9 enero 2018, 21:58

Cuenta atrás para la celebración de la tradicional cita motera de Europa. Pingüinos 2018 ya tiene todo listo para recibir a los más de 30.000 moteros que se esperan del 11 al 14 de enero en la antigua Hípica Militar. Cifra que la organización, el club Turismoto, espera alcanzar si el tiempo lo permite. Las últimas nevadas en Castilla y León hacen temer una merma en las expectativas aunque recuerdan que Pingüinos es un encuentro de invierno y siempre ha estado preparado para soportar tanto lluvia como bajas temperaturas. Como muestra, para combatir la climatología, este año, Pingüinos dispondrá de más de 400 toneladas de leña y dará la bienvenida con 5.000 litros de caldo y otros tantos de carajillo a los moteros.

El agua tampoco deberá ser un problema para los inscritos. El Ayuntamiento ha compactado los caminos para evitar que se generen grandes charcos y barro en caso de lluvia, y se han fortalecido las zonas verdes con plantación de más árboles para evitar que los motoristas acampen al raso. Otro detalle para contrarrestar el frío será la orientación al sol de las casetas de hostelería para evitar la sombra en las horas de vermú.

Ocho hosteleros serán los encargados de dar de comer a los moteros. Una dieta muy rica en grasas animales. «La oferta es muy variada, desde carne de ternera de wagyu hasta la tradicional parrilla con bocadillos de panceta o salchichas», detalla José Manuel Navas, portavoz del club Turismoto. La organización también ofrece su ‘catering’, donde profesionales vallisoletanos ofrecerán menús donde la carne también será esencial. La cena del sábado consistirá en una empanada de primero, y un guiso de patatas con costillas de segundo. En los desayunos, junto a la repostería tradicional, no faltarán los huevos fritos para los que prefieran una alternativa más contundente para nada más levantarse de la cama o para los que se hayan entretenido por la noche. Opciones para ello no faltarán.

Preparando las tiendas de campaña. / R. Gómez

Pingüinos ha preparado un cartel muy variado. Los protagonistas nocturnos serán los conciertos. La música correrá a cargo de Mojados y de Heaven or Hell el jueves a las 19:00 y a las 21:00 horas, respectivamente. El viernes las estrellas serán Los Pichas, que tocarán a las 21:00 horas mientras que a las 00:30 horas será el turno de los Trogloditas. El sábado repetirán Los Pichas a las 20:00 horas, a las 21:30 Rock&Roll Circus y para cerrar la noche La Frontera, a las 00:30 horas. Todos en el escenario de la Plaza de Pingüinos.

00:58 Vídeo. Los primeros pingüinos ya han llegado a la Hípica. / R. Gómez. Vídeo: R. Ucero

La música es uno de lo grandes reclamos no sólo para atraer moteros y aficionados sino también para el público general. De momento, las expectativas de afluencia son inmejorables. Las inscripciones son muy superiores a las de la anterior edición, cerca de 5.000, frente a las 2.500 del pasado año. Aumento que según detalla el portavoz del club, espera se transmita en el balance final y se bata el récord de participación histórica con los 30.000 moteros que se prevén que acudan de todo el mundo. El año pasado llegaron incluso de Canadá.

En esta edición el acento internacional lo pondrán de momento un motoclub de policías de Roma con 21 miembros inscritos, un club de París con 20 participantes y 14 trabajadores de un canal francés que vendrán hasta Valladolid para grabar un reportaje sobre la cita motera.

Moteros con conciencia

Pingüinos 2018 quiere poner su granito de arena en la concienciación medio ambiental y social. Los moteros contarán con contenedores diferentes para cara residuo (cartón/papel-vidrio-envases y materia orgánica) facilitados por el Ayuntamiento y además, se dispondrá en el propio recinto de una compactadora de residuos para facilitar su traslado al centro de tratamiento.

Preparando las tiendas de campaña. / R. Gómez

Dentro de sus acciones solidarias, la concentración motera colaborará, además, con el Banco de Alimentos con recogida de productos. Navas transmite que la organización no gubernamental necesita este año sobre todo legumbres, zumos y aceite, y recuerda que todas las personas pueden contribuir aunque no estén inscritos con alimentos no perecederos.

El corazón de los moteros estará este año con la familia del gran «maestro y moto de la afición», Ángel Nieto, recuerda el portavoz del club. Uno de sus hijos, Gelete, será el encargado de recoger el Pingüino de oro de forma póstuma al 12+1 veces campeón del mundo. Nieto ya pudo recoger en vida este título en 2006, homenaje que compartió con el rey emérito Don Juan Carlos I. Junto a Nieto, compartirán este reconocimiento Joan Mir Mayrata, que ha logrado alzarse con el Campeonato del Mundo de Moto3 en el gran Premio de Australia celebrado el pasado 22 de octubre. También serán Pingüino de oro, Ana Carrasco Gabarrón, primera mujer en ganar una prueba del campeonato mundial de Superbike entre hombres y el circuito Ricardo Tormo de Cheste, sede del gran premio de la Comunidad Valenciana del Campeonato Mundial de Motociclismo desde 1999.

En autobús

La empresa de transporte municipal Auvasa conectará la campa motera con el centro de la ciudad mediante un servicio especial que operará desde las 19:00 horas hasta la finalización del evento tanto el viernes como el sábado, 12 y 13 de enero, según informó ayer el Ayuntamiento.

Las líneas de refuerzo circularán entre la plaza del Poniente y la sede de Pingüinos, con paradas en el paseo de Zorrilla, a la altura del Campo Grande, El Corte Inglés, Vallsur y la plaza de la Junta de Castilla y León. Las líneas 18 y 19 efectuarán paradas en la carretera de Rueda frente al colegio Ave María. Desde la Policía Municipal se recomienda emplear el transporte público y evitar en la medida de lo posible circular por la zonas afectadas con cortes de tráfico.

Los principales serán los de la jornada del sábado. Ese día, se celebrará el tradicional desfile de banderas a las 12:00 horas desde la carretera de Rueda a la zona deportiva del Campo Grande. El recorrido pasará por la avenida de Zamora, paseo de Zorrilla, Puente Colgante, Recondo, Estación del Norte, Plaza de Colón y Acera de Recoletos. Por la tarde, a las 20:00 horas, arrancará el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos desde Arzobispo José Delicado; puente del Poniente; plaza del Poniente; plaza de la Rinconada; Manzana y Plaza Mayor.