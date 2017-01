Las actuaciones de Pingüinos 2017 en trece canciones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUEVES 12 10,30 h. Apertura de la zona de acampada, Valladolid. 15,00 a 23,00 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos 'Operación Kilo'. 19,00 h.Concierto Plaza Pingüinos 'DOS PERROS'. 21:00 h.Concierto Plaza Pingüinos 'LOS PICHAS'. VIERNES 13 10,00 a 23,30 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos 'Operación Kilo'. 12,00 a 22,00 h. Degustación de 'Caldo Pingüinero'. 12,00 a 22,00 h. Degustación de 'Café Pingüinero'. 12,00 a 22,30 h. Entrega de copa y piñones para la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero. 16,30 h. Excursión turística a Boecillo: Aperitivo y exhibiciones de Stunt. 17,00 h. Animación zona de acampada: 'Charanga La Nota'. 19:00 h.Concierto musical Plaza Pingüinos: 'HOOCK'. 21,00 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: 'ROCK & ROLL CIRCUS'. 00,00 h. 'FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO PINGÜINERO' Campanadas con los 12 piñones y brindando con 'espumoso'. 00,05 h.SHOW BRASIL 00,30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: 'OBUS'. 02,30 h. SHOW BRASIL SÁBADO 14 7,30 a 10,00 h. 'Desayuno Pingüinero' 10,00 a 23,30 h. Apertura de inscripciones y recogida de alimentos 'Operación Kilo'. 12,00 h.Excursión DESFILE de BANDERAS a Valladolid. Recibimiento de las autoridades. Acera de Recoletos. Exhibiciones de STUNT. 12,00 a 14,00 h. 'DEGUSTACIÓN DE LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS'. Acera de Recoletos (IGP LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS, MAKRO y DIONISIO SÁNCHEZ) 12,00 a 23,00 h. Degustación de 'Caldo Pingüinero'. 12,00 a 23,00 h. Degustación de 'Café Pingüinero'. 17,00 h. Animación zona de acampada: 'Charanga La Nota'. 19,00 a 23,00 h. 'Cena Pingüinera'. 20,00 h.Animación musical en Plaza Pingüinos: 'DJ SESSION' 20,00 h.DESFILE de ANTORCHAS (Homenaje a los motoristas fallecidos). 21,30 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: 'ROCK & ROLL CIRCUS'. 23,30 h. 'STRIPERS SHOW'. 00,00 h. Concierto musical Plaza Pingüinos: 'CELTAS CORTOS'. 02,00 h. 'STRIPERS SHOW'. DOMINGO 15 7,30 a 10,30 h. 'Desayuno Pingüinero', apertura de inscripciones y recogida de alimentos 'Operación Kilo'. 11,00 h. Entrega de los premios 'PINGÜINOS DE ORO Y DE HONOR 2017'. 11,30 h. Entrega de trofeos 'CONCENTRACIÓN PINGÜINOS 2017'. 11,45 h.Sorteo de 'DOS MOTOS' y regalos. 12,30 h. Clausura de la Concentración 'PINGÜINOS 2017'.

Cualquier vallisoletano que se enorgullezca de serlo aprovechará Pingüinos 2017 para decirle a todo aquel que venga de fuera, «no pierdas la oportunidad y 'Haz Turismo'». Y es que, no es para menos, la ciudad se convertirá del 12 al 15 de enero en un hervidero de 'Gente distinta' con motivo de esta concentración motera invernal que vuelve a Valladolid.

Tras el parón de los últimos dos años, 'La Senda del Tiempo' no se pierde y los moteros regresan con ganas a la zona de acampada que en esta ocasión estará ubicada en la Antigua Hípica Militar del Pinar de Antequera. Hará frío, seguro, pero al grito de 'No nos podrán parar' todos los asistentes asegurarán: pese a las gélidas temperaturas: «'Vamos muy bien'».

Los menos acostumbrados considerarán que ese frío es más propicio de una 'Pesadilla Nuclear' pero seguro que no 'Va a estallar el obús', al menos no de forma literal porque si la cosa se enfría 'Esta ronda la paga Obús'. Si es así, será ya el chollo total porque 'Dinero, dinero' no es lo que van a costar los conciertos programados para las tres noches de la concentración.

'Tranquilo majete', la inscripción para toda la concentración motera tiene un coste de 25 euros que da derecho a participar en todo lo programado como son los conciertos, las degustaciones o las excursiones y desfiles.

La concentración no durará hasta el 'Veinte de abril' pero, cuando los que acudan a ella envejezcan, sus nietos les dirán «abuelo, 'Cuéntame un cuento'» y ellos, después de un firme «'Cállate'» les relatarán cómo aquel fin de semana de 2017 disfrutaron, saltaron y se dejaron la voz con las canciones de Celtas Cortos y Obús.

Estos dos cabezas de cartel, que actuarán el sábado y el viernes, respectivamente, estarán teloneados por 'Hoock' y 'Rock and roll circus', dos bandas especializadas en versionar a las grandes leyendas de esta música tan motera.

El viernes Dos Perros y Los Pichas serán los encargados de ir abriendo boca en esto de la música.

Aquí tienes las trece canciones de Celtas Cortos y Obús con las que está construido este texto. ¡A cantar!.

1.- 'Haz turismo', Celtas Cortos

2.- 'Gente distinta', Celtas Cortos

3.- 'La senda del tiempo', Celtas Cortos

4.- 'No nos podrán parar', Celtas Cortos

5.- 'Vamos muy bien', Obús

6.- 'Pesadilla Nuclear', Obús

7.- 'Va a estallar el Obús', Obús

8.- 'Esta ronda la paga Obús', Obús

9.- 'Dinero, dinero' Obús

10.- 'Tranquilo majete' Celtas Cortos

11.- 'Veinte de abril', Celtas Cortos

12.- 'Cuéntame un cuento', Celtas Cortos

13.- 'Cállate', Obús