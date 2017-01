Así ve Valladolid el regreso de Pingüinos

Pingüinos, la famosa concentración motera, vuelve a Valladolid del 12 al 15 de enero. La acampada tendrá lugar en la carretera CL-610 KM 4,5, cerca de Puente Duero, donde los apasionados de estos vehículos de dos ruedas podrán disfrutar de un amplio programa de actividades y actuaciones musicales para todo tipo de público. Miles de personas están realmente emocionadas al acercarse la fecha de la concentración, la cual es conocida internacionalmente. El balance en general es muy positivo para la ciudad.

Como sabemos, este evento afecta a Valladolid de forma total, no solo a una pequeña parte: hoteles, tiendas, restaurantes, bares, talleres... Todos se verán afectados, aunque lógicamente, unos más que otros. También causa impacto en los ciudadanos, los cuales están muy contentos con el festejo del evento (como pueden ver en el vídeo).

Los encargados y directores de algunos establecimientos en la ciudad nos explican cómo afecta este evento a su negocio y qué esperan del regreso de la concentración motera.

Hoteles

Al venir gente de fuera de la ciudad, la concentración motera siempre ha sido un evento muy importante para los hoteles. Hace años, la mayoría de ellos se llenaban con meses de anterioridad, con miles de reservas que llegaban de diferentes ciudades de España. Atraer turismo a una ciudad siempre es algo muy bueno. ¿Cómo afecta actualmente?

El director del Hotel Lasa Sport, Daniel Cano Alonso: «El hotel se encuentra muy bien situado y muy cerca del lugar donde se produce el evento, por lo que creo que es muy positivo. Tengo muy buenas expectativas, sobre todo el sábado creo que se llenará. Las cifras de ocupación son parecidas a las del año pasado, pero la proyección hacia la ciudad es muy positiva, con un público muy fiel y apasionado por las motos. Seguramente, ese fin de semana se puedan crear ofertas de empleo específicas. No cabe duda, que la hostelería será la más beneficiada con el evento».

Luis Martínez, director del Hotel AC: «Pingüinos es temporada alta como Semana Santa. No es lo que era años atrás, pero creo que van a mejorar las cifras. Tenemos un 50% de las reservas y esperamos que suba. Este era uno de los mejores eventos que tenía la ciudad, por lo que esperamos su pronta recuperación, ya que es algo positivo y muy bueno para ella».

La subdirectora del Hotel Felipe IV, Pilar Pérez: «Es una buena noticia que vuelva Pingüinos porque estos dos años de parón nos han afectado mucho, encima enero suele ser un mes de baja ocupación. Esperamos recuperar lo que fue la concentración en sus inicios. Las reservas de momento van lentas. La noche fuerte es la del sábado, pero los moteros suelen venir para pasar el fin de semana y se van el domingo. El evento repercute en toda la ciudad. Todo se llena: tiendas, restaurantes, centros comerciales... Tenemos clientes de muchos años que en cuanto saben que ha vuelto la concentración nos llaman para reservar habitación, algo que siempre causa alegría al tener clientes tan fieles».

Restaurantes y bares

La hostelería y los bares también se verán afectados, aunque también habrá casos en los que la concentración motera no repercutirá demasiado, como en el restaurante 'Hoy cocina la abuela'. Álvaro Silva, uno de los encargados, nos confiesa que «para ellos es un fin de semana como cualquier otro».

Lo mismo ocurre en el Restaurante Crêpería Eh Voilà!Mario Soriano, el socio gerente, comenta que para ellos no aumentan las reservas: «No nos afecta, tenemos las mismas reservas, ya que no estamos ubicados en el centro como otros restaurantes. Además, no es nuestro público objetivo, ya que estas personas suelen buscar un restaurante de comida tradicional típica castellana, normalmente cerca de la Plaza Mayor».

Por otro lado, es muy positivo para otros restaurantes como para 'Los Zagales', el cual se encuentra muy bien ubicado por su gran proximidad a la Plaza Mayor. Así nos lo explica Tomás Gómez, uno de de los encargados del restaurante: «Para nosotros es muy positivo. A partir del jueves 12, hasta el domingo 15 contamos con mucha gente. De hecho, ya tenemos reservas para comidas y cenas de muchas de las personas que vienen a pingüinos. No contratamos empleados específicos para ese fin de semana, pero lo que si hacemos es alargar el contrato de las personas que han entrado nuevas este mes de diciembre a causa de las fiestas navideñas. Lo prolongamos hasta mediados de enero a causa de la concentración y de la multiplicación del trabajo».

Amando Reyes, camarero del Bar Restaurante Jero también confirma que el evento es algo muy positivo para la ciudad: «Nosotros no contratamos a nadie, pero se ven muchos moteros por el bar. De hecho, si no fuera por ellos, ese fin de semana estaría muerto».

También repercute en bares de copas como 'La Villa'. Pedro Toribio, el encargado del bar nos explica cómo: «Esos días se nota más gente. Se prevé un aumento de la clientela, ya que este año el acceso es mucho más directo que otros. Contrataremos a un camarero extra para ese fin de semana, pero seguiremos operando de la misma forma: calidad y buen trato al cliente».

Talleres de reparación

Las motos se estropean o puede surgir cualquier contratiempo. ¿Cómo afecta la concentración a los talleres vallisoletanos?

Carlos Cano, el propietario y encargado del taller de reparación Daitona Motos S.L. nos cuenta su opinión y cómo afecta a su negocio: «Se nota en el conjunto de la ciudad, ya que vienen a Valladolid más de 20.000 personas. A nivel nacional, incluso internacional nos da renombre y es muy positivo para la ciudad porque suele salir varios días en los telediarios. Yo tampoco noto una avalancha de motos, ya que las personas que vienen, suelen venir muy preparadas, con su equipación muy bien cuidada. Si es cierto, que de vez en cuando alguno se pasa porque se le ha estropeado la batería y necesita cambiarla, por ejemplo. Este evento ofrece mucho más consumo a las tiendas, a la hostelería, a los bares, a los comercios, a las gasolineras, a los hoteles... Está claro que cuando hay movimiento, hay consumo. Y las personas que salen a la calle, gastan. A mi me importa mucho más la proyección general, que lo que me deje a mí».

Tiendas y grandes comercios

Cuando hay mucha gente en una ciudad, las tiendas y los comercios siempre triunfan. En este caso aún más, ya que la fecha de inicio de Pingüinos coincide con el comienzo de las esperadas rebajas de invierno (desde el día 7 de enero), algo que obligará a salir de compras a la mayoría de los vallisoletanos y a los que vengan de otras ciudades.

Aunque en algunas tiendas la concentración no afecta demasiado como puede ser el caso de Justo Muñoz. Personal encargado de la tienda en Valladolid comenta que «la actividad comercial suele ser más alta, pero que a ellos no les afecta, ya que los motoristas tienen gustos concretos y buscan accesorios específicos».

Sin embargo en otras tiendas, como Deportes Halcón, Leticia Latón nos explica qué buscan los motoristas cuando vienen a la ciudad ese fin de semana: «Supone mucho más jaleo, viene mucha más gente de fuera y para el comercio es bueno porque esos días hay muchas más ventas que cualquier otro fin de semana de enero. La gente se anima un montón a salir a la calle y a comprar, también debido a las rebajas. Los motoristas suelen buscar artículos como térmicas, forros polares y otros accesorios que les ayuden a combatir el frío vallisoletano».

Finalmente, José Antonio Lobato, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Castilla y León lo califica de ser algo muy positivo: «Muy positivo para la venta de accesorios del motociclismo, gorros, cascos, guantes para motocicletas... Es una actividad lúdica muy buena. Además, muchos motoristas suelen pasarse por la cafetería para comer o para desayunar. No hacemos nuevas contrataciones porque tenemos personal suficiente para cubrir el volumen de trabajo que conlleva».

El balance que se prevé para Pingüinos 2017 es muy positivo, de forma general. Como vemos, habrá muchos beneficios para la ciudad. Será un evento muy importante para este mes de enero y para comenzar el año con buen pie.