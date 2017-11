Pide el ingreso en Valladolid un hombre condenado por tirar a su mujer por la ventana Interior del centro penitenciario de Valladolid. / A. QUINTERO El suceso tuvo lugar en Vigo y un jurado popular concluye el autor creía que la víctima lo quería envenenar por dinero EL NORTE VALLADOLID Sábado, 11 noviembre 2017, 11:25

Un jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de matar a su mujer arrojándola desde una ventana de su vivienda de Vigo en octubre de 2015, aunque lo exime de responsabilidad penal por su ideación delirante respecto a la víctima, de quien creía que lo quería envenenar por dinero.

La defensa ha solicitado la absolución de su cliente y, alternativamente, que sea ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario en Valladolid, donde viven sus hermanos.

Los miembros del jurado han concluido que Alberto Javier V. G. arrojó a su mujer al vacío por los testimonios de los vecinos que la oyeron gritar "no me pegues", por la confesión que le hizo la víctima antes de morir, "me tiró mi marido", por el descuadre de la ventana por la que cayó y por las características físicas de ella, informa Efe.

Sobre el estado mental del acusado, han coincidido en que, "en su delirio, quería deshacerse" de su mujer, de quien se sentía amenazado y que actuó "sin consciencia", y han apreciado solo el agravante de parentesco, no así de los de ensañamiento, alevosía y desvalimiento de la víctima.

En base al veredicto del jurado, el fiscal ha mantenido su petición de pena de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por tiempo no superior de 15 años y una indemnización de 90.000 euros para el hijo de la víctima.

La acusación particular y la popular, que ha ejercido la Xunta, que en principio solicitaban para el acusado la prisión permanente revisable por un delito de asesinato, se han adherido a la petición del ministerio público, sin menoscabo de un posible recurso de la sentencia.