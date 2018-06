El parque municipal de viviendas saca del desamparo a sus primeros 20 inquilinos en Valladolid

«Fui repudiada por los míos y entré de patada a un piso; ahora estoy feliz»

Lidia es una gitana valiente. Y, ahora, feliz. Tras cuatro años de martirio, vuelve a sonreír. Ha logrado trabajo fijo como asistente de ayuda a domicilio (640 euros al mes), ha rehecho su vida sentimental con un «hombre bueno» que la cuida, después muchos años de maltrato por parte del que fuera su marido, y está volviendo a tejer lazos, aún débiles, con su familia, que la repudió por decir basta a un esposo violento, según relata. Recuerda esta mujer de 42 años que cuando entró en el piso del Paseo del Cauce adjudicado por el Consistorio se arrodilló para dar las gracias. «Mis amigas me dicen que me ha cambiado la cara, que soy otra», presume orgullosa.

Atrás quedan los tiempos de sufrimiento y soledad. Y es que cuando una gitana desafía las leyes y costumbres de su pueblo cae en el ostracismo. «Me vi en la calle, sin los míos, sin trabajo, eso es muy duro», explica con rostro serio, dolida. La ayuda del Secretariado Gitano – «Chari son mis pies y mis manos»– y sus arrestos le han permitido superar una triste etapa que comienza a difuminarse en su cabeza, pero que rememora como terapia para nunca más regresar a ella. «Tuve que entrar de patada a un piso vacío en la calle Caamaño, no me quedaba otra», recuerda. Fue entonces cuando se encontró con su primer ángel de la guarda. Se llama Moisés y era el propietario de la vivienda. «Te das cuenta de que en el mundo hay gente muy buena, le expliqué mi situación y me dejó quedarme, incluso le ofrecí pagarle algo, pero no me lo aceptó», relata. Aquella tregua ayudó al rearme personal, aunque para lavarse tuviera que calentar el agua en un microondas porque solo pudo dar de alta el agua y la luz.

Ahora Lidia paga un alquiler al Ayuntamiento de 188 euros al mes más 35 euros de comunidad. Con su bajo salario hace piruetas para llegar a fin de mes y acepta la ayuda de Cruz Roja para llenar la despensa, pero aun así está pletórica con su casa, su trabajo y con un hondureño que le ha devuelto la autoestima y las ganas de vivir. «Mi historia le puede servir a la gente y a otras mujeres gitanas para darse cuenta de que de todo se sale, que lo último que se debe perder es la esperanza», subraya Lidia, para quien la amarra que le ha echado VIVA ha sido un salvavidas que no podrá agradecer lo suficiente.

Poco a poco, esta mujer está tomando posesión de su nuevo hogar. Ya está pensando en comprar un sofá chulo, «aunque sea de Reto», mientras pone a su gusto la decoración. Su idea es levantar el vuelo de forma autónoma en cuanto pueda, pero esta ayuda desde lo público ha sido un respaldo fundamental para reponerse de las lesiones que la vida le ha provocado.