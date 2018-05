Paquetes vacacionales a medida

Diana Hernández posa ante el Museo Patio Herreriano. / L. N. Diana Hernández Muñoz da el salto empresarial y crea la agencia de viajes 'on line' Destinae, con trato personalizado LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 20 mayo 2018, 15:43

Viajar no es llegar a un lugar, sino abrir un camino. Lo mismo ocurre con el emprendimiento. Diana Hernández es una vallisoletana que acaba de poner en marcha su negocio turístico Destinae, una agencia de viajes 'on line', pero en la que el contacto con el cliente cobra especial importancia.

Estudió Periodismo en Madrid, ciudad en la que se quedó a vivir. Colaboró con diferentes medios de prensa escrita y radio, pero ante la dificultad de encontrar un empleo estable en el sector, durante algún tiempo trabajó en comercio. «Al formar mi propia familia, decidí dedicare al cuidado de los niños hasta que se hicieron mayores. Estuve mucho tiempo alejada de mi profesión y sabía que eso me dificultaría encontrar trabajo de lo mío. Por eso, con 40 años, regresé a la universidad para estudiar Turismo, con muy buenos resultados. Al terminar hice mis prácticas en Aparto Suites Muralto, donde luego me contrataron como supervisora de calidad», relata Diana. Por motivos personales, en diciembre de 2011, regresó a Valladolid, su ciudad natal. Trabajó dos temporadas de invierno como guía acompañante en los circuitos temporales del Imserso, tras lo cual, decidió sacarse la habilitación para ser guía de turístico.

«Pasé dos veranos trabajando como suplente de recepción en el hotel Río Hortega. Me gustaba estar cara al público y fue en ese momento cuando empecé a plantearme la posibilidad de emprender con una agencia de viajes», dice.

Ya con una idea clara en la cabeza, contactó con Cruz Roja, donde participó en el proyecto Impuls@, dirigido a personas con dificultades para acceder al mercado laboral, a las que ayudan con la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. Le dieron un gran apoyo y asesoramiento. También participó en curso CREA para emprendedores de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, que le sirvió para trazar el plan de viabilidad de la empresa. «Sin el apoyo de Cruz Roja y de la Agencia de Innovación, seguramente no me hubiera animado a emprender. Ellos han hecho que todo sea más fácil», asegura.

Esperó al mes de enero para beneficiarse de la ampliación de la cuota reducida de 50 euros –la denominada tarifa plana– para los nuevos autónomos. Notificó su alta a la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León, para obtener el código de identificación de agencia y así poder empezar a trabajar con total garantía de legalidad. También contrató un seguro de responsabilidad civil y un aval de caución ante la administración, con el que responder ante clientes y consumidores. «La puesta en marcha fue complicada ya que el sector está muy regulado y requiere muchísima burocracia. Además, yo quería ser especialmente cuidadosa con este tema para que todo estuviese en orden y poder trabajar con garantías de cara a mis clientes», relata.

Destinae es una agencia de viajes independiente, 'on line' y minorista, especializada en paquetes vacacionales a medida, que cuenta con todos los servicios de una agencia de viajes, tales como la reserva 'on line' de vuelos, hoteles, actividades y circuitos. A través de su página web, el cliente puede contratar y pagar cualquier tipo de viaje con total facilidad y comodidad. No obstante, Diana es muy consciente de la importancia de un trato personalizado y, por lo tanto, ha habilitado un despacho en su domicilio para atender a todos aquellos clientes que lo deseen, como en una agencia de viajes tradicional, con los mismos servicios y facilidades.

«Mis precios son muy competitivos, a veces, incluso más económicos que en los grandes operadores de descuentos. Trabajo con diferentes mayoristas de viajes y siempre elijo la mejor opción para el cliente», explica. Esta experta en viajes ha optado por asociarse con el grupo de gestión donostiarra DIT Gestión, que le asesora y aporta la tecnología necesaria para la compra-venta en Internet, le facilita la burocracia, los trámites administrativos y la distribución. «Pago un canon mensual y me dan soporte informático, de marketing, jurídico y de comunicación. Me facilita mucho el trabajo», dice esta emprendedora.

Destinae Emprendedora. Diana Hernández (50). Licenciada en Periodismo y graduada en Turismo. Fecha de inicio de la actividad. 5 de enero de 2018. Contacto. Calle Vives, 6-3º Izq. 47006 Valladolid. Telf: 617 517 175 -www.destinaeviajes.com

Uno de sus puntos fuertes son las excursiones y viajes cortos con encanto para descubrir la riqueza cultural de Castilla y León. «En esta comunidad hay infinidad de destinos increíbles. Somos la región del mundo con más Bienes Culturales Patrimonio de la Humanidad, ocho en total. Atesoramos más de 2.200 bienes de interés cultural y 122 conjuntos históricos y, a pesar de todo, esta región es una gran desconocida», expone. Por ello, todos los domingos y festivos del mes organiza excursiones a diferentes rincones de la comunidad, como a Orbaneja del Castillo, Puentedey o a las Edades del Hombre, en Aguilar de Campoo. A todas ellas Diana acude como guía turístico o acompañante.

«Es un proyecto muy ilusionante y precioso, con el que trato de que la gente conozca el inmenso patrimonio que tenemos», afirma esta emprendedora. Durante los fines de semana de verano tiene previsto organizar salidas a la playa, porque es lo que le está demandando su público. Ahora está tratando de darse a conocer y para ello ha grabado un vídeo corporativo que muy pronto empezará a difundir a través de las redes sociales. «Estoy contactando con las asociaciones de Valladolid y provincia para que conozcan los servicios que ofrezco y las muchas ventajas que hay para estos colectivos», dice.

Y como está para satisfacer, Diana se adapta a las necesidades y requerimientos de sus clientes. Por ello, organiza también para los grupos que se lo solicitan, rutas guiadas en Valladolid y en otras ciudades de Castilla y León.