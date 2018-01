Los 'papeles del Pentágono', en El Norte de 1971

13

Histórica decisión del Supremo y ejemplar editorial de El Norte

El jueves 1 de julio de 1971, los lectores de El Norte pudieron leer la información sobre la sentencia histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos, favorable a la prensa: 'The New York Times' y 'The Washington Post' podían seguir publicando los artículos sobre los documentos secretos. El Norte también llevaba un editorial en su primera página. «Todo poder queda así, sometido a ese espíritu de libertad y no al revés. El mundo entero puede verlo, ahora, muy de cerca y, seguramente, los profesionales de la prensa no somos los únicos en envidiar una situación parecida», escribe el diario vallisoletano, todavía en la dictadura franquista. «Cuando una cosa como la que ha hecho la prensa americana es posible en un país, el desesperanzado hombre de nuestro tiempo reencuentra, de nuevo, razones de confianza y esperanza».