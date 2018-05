Miguel Ángel Cuéllar, en su establecimiento de Peñafiel. / L. N. Miguel Ángel Cuéllar encuentra en el emprendimiento la respuesta al paro LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 27 mayo 2018, 11:59

Miguel Ángel Cuéllar ha encontrado en el emprendimiento la respuesta al paro. Convive cada día con la incertidumbre y las dificultades que suponen llevar un negocio, pero no le importa. Ahora es feliz, trabaja en algo que le encanta, que le hace sentirse bien y que le mantiene ilusionado. Es su nuevo negocio, El Palacio del Vino de la Ribera del Duero, en el corazón de Peñafiel.

Empezó a trabajar con tan solo 14 años como botones en una agencia de publicidad. Estaba bien considerado y pronto le pasaron a una sección especializada en la venta de regalos de empresa y trofeos. Tiempo después, aquella sección se separó de la empresa y formó una nueva compañía. Él pasó a formar parte de su plantilla respetándole la antigüedad. Allí ha permanecido hasta cumplir los 56 años. Fueron más de cuatro décadas de intachable dedicación profesional en los que siempre mantuvo un trato exquisito con los clientes.

«La tienda en la que yo trabajaba cerró y me vi en la calle de la noche a la mañana. Veníamos de la crisis. El sector del regalo de empresa había caído mucho, pero estábamos repuntando. Me tomé muy mal la noticia. Mi trabajo era mi vida y aquello me afectó muchísimo», confiesa. Buscó empleo de forma incansable, pero su teléfono nunca sonaba. Ni para entrevistas, ni para cursos de desempleo. La edad y los meses de paro que se le iban acumulando, le dejaban con pocas opciones de reincorporarse al mercado laboral. «Me apunté a una lanzadera de empleo y tampoco me cogieron. Con 57 años no te llaman de ningún lado. Fue terrible para mí. Puse todas mis energías en encontrar un trabajo pero no lo logré», explica con brillo en los ojos.

El tiempo se le echaba encima y a punto de cumplir los dos años de paro, un día, navegando por la red, encontró la que sería la solución a su problema. «Entré en la web del Plan Traspasa de la CVE para revisar los negocios que se traspasaban. Entre todos los anuncios hubo uno que me llamó la atención. Era un negocio en Peñafiel especializado en la venta de vinos de la Ribera del Duero», cuenta. Miguel Ángel no tenía ninguna vinculación con la localidad, ni conocía el sector, ni era especialmente entendido en vinos. Pero algo le hizo interesarse por aquel negocio y al día siguiente acudió a la Confederación Vallisoletana de Empresarios a informarse.

Allí le pusieron en contacto con el propietario del negocio, con el que quedó para ver el local. «Enseguida me enamoré de la tienda, que llevaba un año cerrada. Eran 200 metros de planta y 90 metros de bodega. Era un negocio de toda la vida, que estaba cuidadosamente decorado. No me lo pensé dos veces para iniciar el papeleo del traspaso», explica.

En la CVE le facilitaron un informe de viabilidad y le ayudaron con la burocracia. Se dio de alta como autónomo con la cuota reducida y en cuestión de una semana ya estaba funcionando. «No sabía nada de cómo llevar una empresa. Era todo completamente nuevo para mí, pero tenía tantas ganas de trabajar, que no me importó y con empeño e ilusión, me he puesto al día», asegura. En lo que sí tenía práctica era en el trato con los clientes, que sigue siendo exquisito.

En sus inicios ha habido mucha gente que le ha ayudado, especialmente su familia y amigos. Sin embargo, al que más agradece su apoyo es a Luis de la Fuente, el antiguo propietario del negocio. «Gracias a él se me han abierto muchas puertas en el sector. Me ha presentado a muchas bodegas de la Ribera del Duero y también a muchos distribuidores. A él le conocen de toda la vida, y si no hubiera estado conmigo al principio, posiblemente no lo hubiera logrado. Él me ha enseñado el manejo del negocio y me ha aconsejado sobre cantidades y variedades que debía comprar», agradece.

El Palacio del Vino de la Ribera del Duero es una tienda especializada en vinos de la comarca y también en licores. En su carta ofrece referencias de más de 40 bodegas de la Ribera del Duero, aunque tampoco faltan los verdejos de Rueda y los rosados de Cigales.

El Palacio del Vino de la Ribera de Duero Emprendedor. Miguel Ángel Cuéllar García (58). Fecha de inicio de la actividad. 20 de julio de 2017. Contacto. Plaza de los Comuneros, 2–47300 Peñafiel. Telf: 983 880 744 y 645 812 617.

«Me gusta mucho trabajar con bodegas pequeñitas y familiares, con las que el trato es muy cercano», cuenta este emprendedor. Sus clientes, la mayoría turistas, también pueden comprar en esta tienda, quesos de Mucientes y Valoria la Buena, Miel de Valoria, embutidos de La Alberca, pastas y mantecados de Portillo y cerveza artesana de Peñafiel. De momento no hace catas, aunque si degustaciones para aquellos clientes que desean probar algún tipo de caldo.

«Siempre tengo vino en formato 'bag in box', para que el público pueda probarlo. Tengo referencias que no se encuentran en supermercados ni en grandes superficies. Es un sector difícil, con muchísima competencia, por eso, intento ajustar mis precios al máximo», dice.

Miguel Ángel se está preparando para el verano, la época de mayores ventas, más este año, en el que la Ribera de Duero ha sido elegida como uno de los 52 destinos recomendados por The New York Times para visitar. Abre su tienda de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado; y el domingo, de 10:00 a 14:00 horas.

«Mi vida ha cambiado de forma radical. Nunca había pensado en emprender, y menos a esta edad. Daba por hecho que me jubilaría en la empresa en la que estaba, pero las cosas vinieron así y aunque lo he pasado muy mal, ahora estoy feliz con mi negocio. De momento, no he tenido sueldo ya que todo lo que gano lo reinvierto en producto, pero estoy contento. Estoy preparando una web y mi hijo me ayuda a promocionar la tienda en las redes sociales. Su ayuda es importantísima para mi», finaliza.