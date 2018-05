Pajarillos impregna la ciudad de cultura africana en su lucha por la integración social 00:38 Actuación del grupo Sico Bana, ayer por la tarde en la Plaza de la Universidad. / Henar Sastre Los centros educativos ponen en marcha un plan educativo y de convivencia que la Consejería de Educación elogia como experiencia piloto a trasladar a otras zonas LORENA SANCHO YUSTE Jueves, 3 mayo 2018, 18:14

La oceánica mirada de Tomás Ondo se clava fija en el abarrotado auditorio del centro cívico zona este cuando enarbola la bandera de la solidaridad y tiende una mano de unión entre la diversidad cultural que hay en Pajarillos. «Ayudar a otra persona es la mayor cosa que puedes hacer en esta vida». Sabe de lo que habla. Aterrizó desde su Guinea natal hace siete meses persiguiendo el sueño de la Universidad. Pero la escasez de recursos le truncó su ilusión y, a punto de terminar un grado de informática en el IES Galileo, piensa ya en el siguiente sobre redes sociales. «Regresar a mi país no es buena opción, allí no hay ninguna oportunidad», se lamenta.

En su testimonio, y también en su nacionalidad, encuentra estos días un ejemplo de trabajo la bautizada como Semana de África. Un proyecto que abre las puertas de la solidaridad, la convivencia, el respeto y la tolerancia desde los centros educativos de Pajarillos para conseguir la inclusión social de todos sus alumnos, sean del país que sean. Una iniciativa que no han dudado en respaldar ninguna administración y que hasta el próximo sábado dará visibilidad al 20% de la población de Pajarillos, procedente de 18 nacionalidades diferentes de África, a través de iniciativas enmarcadas en las tres puertas de entrada de Valladolid: «Habrá actividades gastronómicas, otras vinculadas con la cultura y finalmente con el cine. Todas dirigidas hacia la convivencia y respeto, que son las claves del siglo XXI», explicaba un entusiasmado Javier Alonso, profesor del IES Galileo y uno de los impulsores del proyecto, antes de su inauguración en un multitudinario acto en el centro cívico.

Su gestión, al alimón con Alberto Rodríguez 'Bertoni', director del colegio Cristóbal Colón, junto con Red Pajarillos y todos los centros educativos del barrio, ha cautivado incluso a la Consejería de Educación, cuyo titular, Fernando Rey, elogió ayer este proyecto de inclusión como experiencia piloto para que pueda implantarse en otras zonas. Llega, según recordó, en un momento en el que la Consejería de Educación tiene sobre la mesa una orden de apoyo a aquellos centros escolares que tienen un número elevado de minorías étnicas. «Y posiblemente lo que vamos a proponer es que esa norma que va dirigida a centros concretos, también pueda ser ensayada de forma zonal, como por ejemplo el barrio de Pajarillos, que puede ser un laboratorio de buenas prácticas», ensalzó Rey. Y añadió: «Queremos que Pajarillos sea un modelo de convivencia para otros niños».

Es, a su vez, según rubricó el consejero, un proyecto que educa en «tolerancia y respeto», que es algo que remarcó como fundamental a la hora de luchar contra el acoso escolar. «Estamos ante una iniciativa esperanzadora», incidió, que ayuda «a levantar la mirada por encima de las fronteras», por lo que aplaudió el proyecto surgido de los directores de los centros educativos del barrio.

En las proyecciones de cine, con la colaboración del director de la Seminci, Javier Angulo, en las actividades musicales proyectadas en la Cúpula del Milenio y en las charlas y cinecicletaque saldrá a varios municipios se encuentra el objetivo de erradicar situaciones como las que vivió Aida, de Marruecos. Lleva siete meses en Valladolid y como bienvenida sufrió una agresión racista. «Un joven en la calle me insultó por ser musulmana y llevar pañuelo. En Marruecos las mujeres no somos como en España, algunas no pueden elegir ni con quién casarse. Pero ahora estoy contenta de estudiar en el IES Galileo y poder mantener tradiciones como mi pañuelo», señaló la joven ante los aplausos de los asistentes.

Por la igualdad clamó Said Fundy, imán de la mezquita de Las Delicias, al igual que el propio alcalde de la ciudad, Óscar Puente, quien mostró su apoyo al proyecto y a Pajarillos. «Es maravilloso que en un barrio vallisoletano haya tantas nacionalidades, tiene un potencial enorme que tenemos que aprovechar», dijo, y recordó que no solo se actuará en los edificios del 29 de octubre sino que además «se trabajará por las personas». También a la lucha por la inclusión social que busca este proyecto se ha adherido la Diputación de Valladolid, cuyo presidente, Jesús Julio Carnero, destacó la importancia de «actuar desde la edad temprana con acciones preventivas».

El programa inaugural de la Semana de África arrancó posteriormente ayer con la actuación de Sico Bana y las primeras conferencias sobre el continente. Unos días en los que escolares y vecinos «volarán» hacia otras partes de la ciudad para conocer la cultura africana. Una semana en la que, según remarcó el consejero de Educación, habrá una oportunidad de avanzar en la tolerancia. «Porque todos, sin importar donde hayáis nacido, tenéis el mismo derecho a ser educados».