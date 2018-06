Óscar Puente: «Hacía mucho tiempo que no lloraba y hoy he llorado mucho» Foto adjunta a un tuit de Óscar Puente felicitando a Pedro Sánchez. / @oscar_puente_ Confía en Pedro Sánchez y está orgulloso de haber estado junto a él desde el principio EL NORTE Valladolid Viernes, 1 junio 2018, 18:29

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que la elección de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno tras la moción de censura que ha acabado con Mariano Rajoy fuera de la presidencia «es el principio de algo diferente en este país, esperanzador». «Tenemos que intentar resolver muchos de los problemas que tiene España, y hacerlo de otra manera, diferente a lo que hemos conocido hasta ahora», apuntó.

«Hacía mucho tiempo que no lloraba y hoy he llorado mucho. En 29 años que llevo en el PSOE este partido me ha dado muchísimos disgustos, y en muy poquito tiempo me ha resarcido de muchos de los sinsabores que he pasado: soy alcalde de mi ciudad, lo que era mi sueño; portavoz de la ejecutiva federal, algo que no hubiera soñado en mi vida; y parte de un equipo que, en un año y medio ha sacado a alguien que algunos decían que era un cadáver político y lo ha llevado a la Moncloa», argumentó.

Puente, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, recalcó que tiene depositada «mucha confianza» en Pedro Sánchez, y se mostró «convencido de que va a ser un gran presidente y de que va a hacer mucho por este país, en contra de lo que algunos pronostican».

Además, estableció paralelismos entre el desarrollo de la moción de censura que comenzó ayer y culminó hoy, y su propia toma de posesión como alcalde de la ciudad en 2015, tras pactar con Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede Valladolid. «Aunque aquí no hay separatistas ni independentistas, escuchamos palabras muy similares a las de hoy: íbamos a romper todo, a acabar con todo, y llevamos tres años gobernando razonablemente bien, hemos sacado nuestros presupuestos adelante, la ciudad avanza, tiene mucho más turismo, más empleo... Creo que no hemos roto nada sino al revés, hemos construido una alianza nueva que está respondiendo al interés y a los deseos de la gente, y eso es lo que espero que suceda en España, que Pedro Sánchez sea capaz de gobernar con inteligencia».

Cuestionado sobre las dificultades que encontrará Sánchez durante su mandato, Puente se preguntó si el líder de los socialistas lo tuvo fácil al frente de la oposición. «La vida es así. El momento político es muy complejo, pero es precisamente en estas situaciones cuando hay que sacar lo mejor que uno tiene y dárselo al país, a España, y eso es lo que yo creo que va a hacer Pedro Sánchez y el equipo que conforme. Estoy convencido de que va a ser un buen Gobierno y de que va a sorprender a mucho gente para bien», apuntó.

Sobre la posibilidad de que él mismo forme parte del Gobierno de Sánchez, lo rechazó taxativamente y repitió su «compromiso absoluto con la ciudad de Valladolid». «Mi sitio está en Valladolid. No sé cómo lo tengo que decir. Me anticipo a lo que pueda pasar pero lo tengo muy claro: yo soy alcalde de Valladolid, es lo que he querido ser toda mi vida y seré candidato del PSOE en 2019 y si los ciudadanos me apoyan lo seré en 2023. Hay quien ha pensado que mi objetivo era hacer carrera en Madrid, y una de las cosas que me gusta es cerrar bocas. Eso no impide que ayudaré, apoyaré, estaré en la cocina de las cosas como he estado en este tiempo, pero desde Valladolid, desde mi ayuntamiento y desde mi casa, que es lo que yo quiero. Es el compromiso que tengo y lo voy a cumplir hasta las últimas consecuencias», sentenció.

Al respecto, señaló que «hay mucha gente en el partido que lo puede hacer fenomenal» mientras él intentará «ayudar desde otra posición». «El partido también necesita alcaldes que consoliden su posición. Valladolid es una ciudad importantísima, es la cabecera de una comunidad muy importante en la que también llevamos mucho tiempo sin gobernar, y el PSOE tiene que hacerse fuerte aquí y eso no lo puede hacer desmantelando los proyectos que están no a medias, porque este está empezando», afirmó.

Por otra parte, señaló que ahora «hay que esperar a que se conforme el nuevo Gobierno», pero adelantó que «hay muchas cosas pendientes» que reclamará a la Ejecutiva del Gobierno central. En ese sentido, se refirió al traslado de los talleres de Renfe que hay que impulsar, el establecimiento de mejores horarios en los trenes que unen Valladolid a Madrid, o la reclamación en los presupuestos de 2019 de una partida para la Ciudad de la Justicia, que «se tiene que quedar en el centro y eso lo tiene que entender el Gobierno de España». «Hay que aprovechar y vamos a intentar sacar todos esos proyectos adelante y que la ciudad se beneficie», apuntó.