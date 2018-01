La Oración del Huerto procesionará con el paso de Andrés de Solanes El Hermano Mayor de la Oración del Huerto, Jesús Arroyo, ante el paso de la Oración del Huerto. / Jota De la Fuente La decisión fue tomada después de reunirse las 5 hermandades JOTA DE LA FUENTE Arroyo de la Encomienda Sábado, 27 enero 2018, 09:33

El pasado mes de noviembre, la cofradía penitencial de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón hacía oficial que sacaría en la procesión del Rosario del Dolor del Lunes Santo por la tarde su paso titular, obra de Miguel Ángel Tapia, propiedad de la hermandad, en vez del habitual, de Andrés de Solanes, de la cofradía de la Vera Cruz, que lo cede año tras año a la hermandad que da nombre y alumbra el paso por las calles de Valladolid.

La cofradía había solicitado en octubre al Arzobispado que fuera autorizada a salir con su imagen en dos procesiones; el Rosario del Dolor y la General del Viernes Santo. La respuesta fue positiva a la primera propuesta y negativa a la segunda. El problema llegó tras ser conocedores de la noticia las otras cinco cofradías que participan en el Rosario del Dolor: Despojado, Siete Palabras, Atado a la Columna, Ecce Homo y Vera Cruz. Convocaron una reunión de procesión a la que no acudió la Oración del Huerto por un descuido a la hora de revisar los correos electrónicos y se decidió, tras votación entre los asistentes, que tampoco en el Rosario del Dolor podría salir el paso del escultor vallisoletano Miguel Ángel Tapia, al menos en esta próxima Semana Santa, con el consiguiente desconsuelo y enfado de los directivos de la Oración del Huerto, una de las hermandades más pequeñas de la Semana Santa, que habían recibido la autorización con gran entusiasmo, convertido ahora en desolación. «La respuesta del Arzobispado fue que no veían ningún inconveniente para sacar el paso de Tapia el Lunes Santo, no así el Viernes Santo, por la tradición, calidad de las imágenes, prestigio y trascendencia de la procesión. Nosotros acatamos la decisión, aunque advertimos de que salía desde hace años el Cristo de la Humildad del Atado a la Columna y no entendíamos porqué no podía salir nuestro Cristo de la Oración del Huerto, obra de Tapia, pues no es una imagen tan siquiera castellana. Nos explicaron que esa decisión había sido del anterior arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, y que no entrarían en desautorizar su decisión», explica el Hermano Mayor de la Oración del Huerto, Jesús Arroyo, respecto a la conversación mantenida con el obispo auxiliar, Luis Argüello.

Autorización

Una vez hecha pública la noticia, la cofradía comunicó la autorización a sus cofrades por carta, aunque los hechos posteriores les han hecho desdecirse. A su vez, la carta con la autorización de la Diócesis es puesta en conocimiento de la Junta de Cofradías y de las 19 cofradías de Semana Santa restantes de Valladolid en la última sesión plenaria, y «todos nos felicitaron y dieron la enhorabuena, pero allí se explicó que habían recibido un correo electrónico del Obispo Auxiliar desdiciéndose», relata Jesús Arroyo, Hermano Mayor de la cofradía afectada. «En la reunión de organización del Rosario del Dolor sólo se habló de horarios, recorrido e incorporaciones, sin levantar acta, no como sucede en las reuniones de organización de otras procesiones en las que participa la Oración del Huerto, como por ejemplo en la de Amargura del Jueves Santo por la tarde», explica Arroyo.

Se produjo la convocatoria y la reunión de las implicadas en el Rosario del Dolor, a la que no acude ningún representante de la Oración del Huerto al no ser conscientes de la citación para la reunión urgente, y se rechaza que la cofradía salga con el paso de Miguel Ángel Tapia, «porque con que una sola cofradía se oponga, -según Argüello- aunque las cinco restantes estén de acuerdo, no se puede efectuar modificación alguna en esta procesión, nos explicaron en el arzobispado cuando recurrimos a ellos tras vernos en esta situación de desamparo e indefensión», aclara Jesús Arroyo.

El pleno de la Junta de Cofradías no tomó ninguna decisión al respecto. Simplemente se remite a que existe un acuerdo por seis años para la organización de la procesión, que concluirá una vez se celebre la próxima Semana Santa, y que no entra a valorar o decidir los acuerdos entre las seis cofradías implicadas, con el Rosario en San Pablo todas juntas. «El año que viene habrá que volver a luchar con las otras cinco cofradías para que consientan el poder salir con la talla de Tapia en vez de la de Solanes, pues tenemos en nuestro poder la autorización del Arzobispado, amén de la idea de varias cofradías de variar la estructura, volviendo a rezar los Misterios por las calles. La junta de cofradías no interviene porque no tiene que intervenir. Solo autorizan procesiones o las deniegan. No entran en modificaciones», concluye Jesús Arroyo.

Sentido litúrgico

La Oración del Huerto anhela desde hace años que se le autorice una procesión en la madrugada del Jueves Santo, nada más pasar la media noche, que sería su Procesión de Regla, que es cuando tendría sentido litúrgico, por el instante de en el que se produjo la oración en el huerto de los olivos de Jesucristo, horas antes de comenzar el camino del calvario hasta su crucifixión. Esa solicitud siempre ha sido rechazada, aunque continúan con la esperanza que alguna vez se apruebe. El proyecto de procesión siempre ha previsto que discurriera por las calles del entorno de la sede de la cofradía, el convento de Corpus Christi, en el Prado de la Magdalena, próximo a la calle Real de Burgos. «En esta cofradía, cuando proponemos algo y parece que sacamos la cabeza para arriba, siempre hay alguien con un mazo que nos pega bien fuerte para volver a hundirnos y nos entierran», sentencia un abatido Arroyo.

El pasado sábado, los responsables de la Oración del Huerto y la Vera Cruz han firmado el convenio que establece la cesión de la imagen y paso de Andrés de Solanes, con la salvedad que esta vez se ha hecho por un año, en vez de los tres de vigencia con que se solía firmar, en previsión de lo que pueda suceder en la Semana Santa de 2019. La cofradía de la Oración del Huerto fue creada por hortelanos en el siglo XVIII, en el convento de San Diego, que ocupaba una esquina de la Plaza de las Brígidas, bajo el nombre de Cofradía Sacramental de San Diego y San Pascual Bailón. La actual hermandad procede de una organización más actual, fundada en el año 1939 bajo la actual denominación.