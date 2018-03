La nueva ordenanza de Valladolid prohíbe la exposición de animales vivos para su venta Gato en la protectora de animales El Hogar del Gato de Valladolid. / Gonzalo Sánchez La ‘Ordenanza reguladora de la convivencia responsable y protección animal sustituye a la normativa anterior de 1998 EL NORTE Valladolid Miércoles, 28 marzo 2018, 15:07

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid acordó hoy actualizar la ‘Ordenanza reguladora de la convivencia responsable y protección animal, que sustituye a la normativa anterior (sellada en 1998), con el objetivo de «caminar hacia la protección animal» ante «una sensibilidad creciente de la sociedad y nueva legislación como el Tratado de Lisboa», según señaló la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

El texto promueve que los animales sean respetados como seres sensibles, tal y como señalan las exposiciones de motivos de estas normas actuales, y que no sean víctimas de malos tratos o esfuerzos desmesurados que les comporten sufrimientos físicos o psíquicos. La nueva ordenanza busca la colaboración con las entidades de protección de animales, así como perseguir el maltrato y abandono animal fomentando la adopción.

Entre las novedades que incluye, destacan la captura, esterilización y suelta de gatos asilvestrados, para lo que se pondrá en marcha una regulación que prohibirá alimentar a los animales, a excepción de las personas que lo tengan autorizado, que deberán darles agua y pienso seco tras registrarse como tales en el Ayuntamiento.

Por otro lado, los animales estarán identificados y serán esterilizados, vacunados y desparasitados en el Centro Canino, para fomentar las adopciones y se adaptarán espacios para animales de compañía en los pisos de acogida de personas víctimas de violencia de género. La ordenanza prohíbe además la exhibición en escaparates de animales vivos para su venta, así como su rifa.

La norma determina las sanciones para infracciones leves, graves y muy graves, dependiendo del daño causado al animal, su naturaleza o su reiteración. Las sanciones que recoge la ordenanza para infracciones muy graves (trato vejatorio, por ejemplo) pueden oscilar entre los 1.501 euros hasta los 3.000. Las graves (mantener a los animales atados más de ocho horas consecutivas o no darles atención veterinaria, entre otras) se sancionarán con multas de 601 a 1.500 euros. Por último, no recoger las deposiciones, no limpiar con agua jabonosa o no comunicar la existencia de perros abandonados se sancionarán como leves, de 150 a 600 euros.

Por otra parte, en materia de Secretaría General, el órgano de gobierno dio el visto bueno al Plan Normativo del Ayuntamiento para 2018, que contiene las iniciativas legales o reglamentarias que van a ser elevadas para su aprobación a lo largo del presente año.

Este Plan se elabora conforme establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y será publicado en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento.

Entre las normas que se tiene previsto aprobar, en su mayoría modificaciones o actualizaciones de otras ya existentes, se encuentran la Ordenanza del procedimiento administrativo y de la administración electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, la Ordenanza reguladora del procedimiento de presentación de la inspección técnica de edificios, la Ordenanza de las terrazas en la vía pública, el Reglamento municipal de vados y reservas de estacionamiento, el Reglamento de Prestación del Servicio de Autobuses, la Ordenanza Municipal Reguladora de los Aparcamientos Limitados, el Reglamento de la prestación económica para atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, el Reglamento Regulador de la Participación en materia de las Artes y la Cultura de Valladolid o la Ordenanza para la protección del medio ambiente atmosférico.

Por último, en el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, la Junta de Gobierno aprobó la concesión de la licencia de obras para la construcción de un total de once viviendas en las calles Zúñiga (diez) y Verdad (una), en ambos casos con demolición previa de lo existente.