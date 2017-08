Mujeres de Vallelado embellecen un espacio degradado por las pintadas Una mujer se dispone a limpiar la pared con una máquina de agua a presión. / C. C. Vecinos han colaborado en la creación de un gran mural sobre las paredes que delimitan el recinto de las piscinas municipales CRUZ CATALINA Vallelado Domingo, 20 agosto 2017, 18:05

Las mujeres valleladenses integradas en la asociación Asomuva (Asociación de Mujeres de Vallelado) , que se suma a las muchas que en los últimos cuatro años han puesto en marcha y con la que pretendían embellecer la imagen del pueblo.

Una bonita y entretenida iniciativa de participación ciudadana, no exclusiva para sus socias, que tuvo como inestimables colaboradores a los más pequeños. Se trataba de decorar un espacio urbano del pueblo de obligado tránsito, cuyo impacto visual en los visitantes no causaba precisamente una buena imagen del pueblo.

El espacio elegido para la iniciativa fueron las paredes que delimitan el recinto de las piscinas municipales, en la zona de Huerta de Rojas, Mata y Arroyo, en las que en 1998 se llevo una actuación similar pintando un gran mural que con el paso de los años se había ido degradando. Sus imágenes ya eran en muchos casos irreconocibles y las pintadas afeaban la imagen de esta transitada zona urbana en la que, además de numerosas viviendas, se ubican los dos frontones y un pequeño parque. Así que las socias de Asomuva se pusieron manos a la obra. La decoración ha consistido en un gran mural presidido por la leyenda ‘Viniste a la vida para ser feliz. ¡No te distraigas!’ y otra que transmite el mensaje ‘Futuro. Sonrisa’. Benilde Arranz, la presidenta de la asociación, junto a sus incondicionales Sagrario, María Jesús y Pili, armadas de espátulas, cepillos y maquina de agua a presión, se encargaron de limpiar a conciencia las paredes para su posterior preparación y pintura de color blanco. Después se llevó a cabo la actuación de decoración, coordinada por David Núñez, a quien desde el colectivo de mujeres valleladenses quieren agradecer su buena disposición y felicitar por el gran trabajo realizado.

A lo largo del pasado sábado, domingo y lunes, los colaboradores participantes, mujeres y niños , aunque también hubo algún joven que se animó, se emplearon en la realización del nuevo mural que decora esta zona urbana, y al que cada día mas gente se acerca a visionar. Pinceles, brochas y rodillos en mano fueron siguiendo las indicaciones de David Núñez. Además de perfilar y rellenar los bocetos y leyendas previamente dibujadas por este, también se permitieron la licencia de dejar su impronta artística plasmando alguna obra de propia creación.

La presidenta de Asomuva, Benilde Arranz, que se muestra satisfecha de haber podido sacar adelante con éxito esta nueva actividad de participación ciudadana, de la que el gran beneficiario no es solo el colectivo que ella preside, sino todo el vecindario, lo único que pide es que «se respete y no se estropee por otras causas que no sea el propio paso del tiempo» el trabajo que se ha realizado.