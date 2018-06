Una mujer que supo cómo conciliar

Miriam Gañán, en su centro de ocio infantil en Rioseco. / F. Fradejas Miriam Gañán Barrios, una joven riosecana, crea el centro de ocio infantil Parlanchines en su municipio LAURA NEGRO Valladolid Lunes, 4 junio 2018, 10:14

Miriam Gañán es una joven riosecana de 30 años que ha decidido emprender para poder conciliar. La llegada de su hijo le impulsó a lanzar su propio proyecto empresarial con el objetivo de compatibilizar de forma más fácil su tiempo de trabajo y el personal. Su proyecto, Parlanchines, un centro de ocio infantil en su pueblo, abrió las puertas el pasado 4 de abril con una gran acogida vecinal.

Animada por su pasión por los niños, estudió el Grado Superior en Educación Infantil en Palencia. El periodo de prácticas lo hizo en una guardería de Zaratán, donde luego la contrataron durante un año como auxiliar y, más tarde, ejerció como tutora de bebés. Poco después, entró a formar parte de la plantilla de una escuela infantil en el barrio de Parquesol, en la que permaneció seis años. «Me encantaba mi trabajo y disfrutaba mucho con los niños, pero después de ser madre pasé a tener turno partido. Muchos días salía de trabajar a las 22:30 horas y tenía que trasladarme hasta Rioseco. Eran horarios muy difíciles de compaginar con un niño pequeño», asegura la joven, que pasó a engrosar las listas del paro.

«Estando en casa no hacía más que pensar en la idea de ponerme por mi cuenta. Estaba acostumbrada a trabajar y aquella situación era totalmente nueva para mí. Siempre había tenido en la cabeza la idea de montar una guardería en Rioseco, pero sabía que resultaría complicado competir con la municipal, así que pensé en otras alternativas y así surgió la idea de poner en marcha un centro de ocio infantil con ludoteca», cuenta.

Parlanchines Emprendedora. Miriam Gañán Barrios (30). Técnico de Educación Infantil. Fecha de inicio de la actividad. 4 de abril de 2018. Contacto. Calle Castilviejo, 1 47800 Medina de Rioseco. Telf: 682 662 093

Hablando con otras familias del municipio, y analizando sus propias necesidades como madre de un niño pequeño, se dio cuenta de que en Rioseco no existía ninguna alternativa de ocio para niños de 0 a 14 años. Sondeé a muchos amigos y todo el mundo me animaba a hacer realidad mi empresa. Necesitaban un servicio de este tipo para mantener entretenidos a los niños en sus ratos libres y durante los horarios de trabajo de los padres, así que me puse manos a la obra», recuerda esta joven.

Acudió al Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, donde le dieron asesoramiento para iniciar la puesta en marcha de su proyecto empresarial. También recurrió al servicio de gestión y dinamización económica de la Diputación de Valladolid, dentro del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, para que le ayudaran con la redacción de su plan de empresa y de viabilidad. Pronto se puso con la búsqueda de local, que le resultó bastante complicada.

«Encontré el lugar idóneo en una calle muy céntrica del municipio, frente a uno de los colegios. Es un local de 120 metros cuadrados en una sola planta y totalmente diáfano. Enseguida supe que era el lugar adecuado para instalarme. Empecé los trámites en el mes de octubre y pensaba tenerlo todo listo en enero, pero al final hasta abril no pude abrir. Esos meses de retraso los he aprovechado para cuidar al máximo cada detalle», asegura. Se dio de alta como autónoma a través de una gestoría, que también le ha tramitado las solicitudes de la subvención de empresas de nueva creación de la Diputación y la de nuevos emprendedores de la Junta de Castilla y León, que todavía están pendiente de resolución.

Lejos de ser sólo un parque de bolas, Parlanchines es un centro de ocio educativo donde los niños pueden aprovechar también para hacer sus deberes por las tardes, divertirse haciendo manualidades y talleres en los periodos vacacionales. «Es una solución para aquellos padres que quieren que sus niños pasen un rato entretenidos mientras ellos trabajan o se relacionan con sus amistades. La principal actividad es el disfrute libre en el parque de bolas, pero ofrecemos otras muchas formas de entretenimiento como las manualidades, lecturas, juegos tradicionales, pintacaras, talleres o globoflexia, entre otros», relata.

En Parlanchines organizan también fiestas de cumpleaños infantiles, con diversas modalidades y opciones para los clientes. «Doy la posibilidad de que me alquilen el local y los padres puedan traer su merienda o lo puedo poner yo todo. También celebramos fiestas de cumpleaños en las que cobro a partir de 10 euros por niño, que incluye la merienda y el juego», cuenta esta emprendedora riosecana.

De momento no tiene personal contratado. Ella se encarga de toda la gestión y atención de los pequeños, con la ayuda de su hermana, que está realizando sus prácticas curriculares en el centro. «Para los meses de verano he puesto en marcha un campamento urbano para niños de cero años en adelante. Estarán organizados por edades, cada uno con su educador, sus actividades y su zona de trabajo o juego. También habrá servicio de madrugadores e incluso de comedor, en el que cada niño podrá traer su propia comida. Contrataré monitores en función de los que se apunten», explica esta emprendedora, que ofrece también servicios de animación en el exterior, ya sea en eventos familiares o fiestas de fin de curso en colegios.

Su horario es de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas, y los fines de semana, de 18:00 a 21:00 horas, siempre con posibilidad de ampliar el horario si los clientes así lo necesitan. «Ahora puedo conciliar perfectamente mi vida laboral y la personal. Es lo que siempre he querido. En mi caso, emprender ha sido positivo en todos los sentidos y siento que estoy dando un buen servicio a la población de Rioseco», afirma contenta esta joven.