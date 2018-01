El primer motauro está en tordesillas Dos semanas antes del comienzo de la cita motera, Santiago Rivas ha instalado en Tordesillas su tienda 'para calentar la concentración' Santiago Rivas, el Motero Solitario, ayer, en Tordesillas / F. Jiménez PATRICIA GONZÁLEZ Viernes, 5 enero 2018, 20:30

El asturiano Santiago Rivas, más conocido como el Motero Solitario, ya está en la campa donde dentro de dos semanas cientos de amantes a las dos ruedas volverán a compartir jornadas de diversión y compañerismo gracias a la nueva edición de Motauros. Rivas llegó a primera hora de la mañana del jueves para montar su campamento base. «Siempre suelo llegar el día 5 o 6, pero este año decidí adelantarme un poco», aseguró este motorista que a pesar de las bajas temperaturas que registrará el mercurio los próximos días se lo pasa «muy bien». «Disfruto de la naturaleza, que me gusta mucho, y sobre todo de la buena gente de la organización que año a año se vuelcan con esta concentración y año a año se superan». A parte de Rivas, en próximos días se podrá ver en la zona a otros motoristas que «siempre venimos los primeros y vamos calentando el ambiente». Por el momento, el ritmo de inscripciones es bueno ya que en esta edición la organización ha decidido tirar la casa por la venta con grupos musicales de primera fila.

El primero de los conciertos tendrán lugar el jueves 18 de enero en la carpa principal a partir de las diez de la noche. En este emplazamiento, se albergará la actuación de Helia Brown & The Sugar Daddies. Este grupo, formado a caballo entre Valladolid, Palencia, Segovia y Madrid, está integrado por Helia Serrano (voz), David Garrido (guitarra), Roberto C. Asensio (piano y hammond), Fernando Su y Salva Mad (bajo) y Agustín Plaza (batería). Todos ellos músicos con una amplia trayectoria y que hacen versiones de grandes clásicos del ‘rock and roll’ (Carl Perkins, Jerry Lee Lewis o Chuck Berry), blues (Muddy Waters o Ray Charles) y country (Dolly Parton), además de grandes temas de jazz y soul hasta completar un repertorio bailongo y divertido.

El viernes 19 de enero, día en el que empezará a llegar el grueso de los motoristas, será el turno de El Drogas y el concierto tributo a los mejores grupos de rock, y el sábado 20 de enero se desarrollará la actuación principal de este año. A las doce de la noche llegará el turno de Mojinos Escozíos.

Ruta a Zamora

En esta edición se rendirá un homenaje muy especial al 12+1 campeón del mundo, Ángel Nieto. A parte de contar con la presencia de algunos familiares, la organización de Motauros decidió que este año la excursión será a Zamora. La programación se completará con charlas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Tordesillas como la de Tomás Díaz Valdés, autor del libro ‘Las curvas de la vida’, publicación en la que relata la vida de Nieto.

En cuanto al resto de preparativos, desde la organización aseguran que el número de agentes de seguridad (Guardia Civil) será similar al del pasado año. Estos agentes además de hacer labores de control de tráfico (velocidad y test de alcoholemia) también vigilaran el orden ciudadano por el centro de la localidad.