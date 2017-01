«Los que vienen por primera vez se llevan una sorpresa por la calidad de Motauros»

La concentración motera internacional de invierno Motauros abre hoy sus puertas con las expectativas de igualar la cifra del año pasado, 14.000 inscritos. La inscripciones ‘on-line’ ya suman 3.500, según los datos que maneja la organización, y las previsiones meteorológicas, son muy buenas, ante la ausencia de lluvia y nieve en la localidad. A las 10:00 de la mañana se abrirá la zona de acampada, aunque desde hace casi quince días ya hay moteros en Valdegalindo. Momentos antes de su apertura, el alcalde, José Antonio González Poncela, visitó ayer la zona.

Para el primer edil tordesillano, esta edición supone la consagración de Motauros como una concentración única para convivir con los moteros en una zona de acampada con todas las comodidades y que ha evolucionado con las necesidades y demandas de los moteros. Este año como novedad, Motauros colabora con Ecoembes para separar los residuos. González Poncela recuerda, además, el retorno económico que supone para la localidad y pide prudencia en los desplazamientos.

–Un año más una nueva edición de Motauros, ¿cuáles son las expectativas del Ayuntamiento?

–La concentración motera para Tordesillas es muy ilusionante para todos. El pasado año fue muy buena la impresión que se llevaron todos los moteros de Motauros; muchos no habían venido nunca y no la conocían, porque solían acudir a Pingüinos, y les gustó. Por eso consideramos que la XVII edición será un año de consagración.

–Este año sí que se ha celebrado Pingüinos en la capital vallisoletana, ¿considera que puede perjudicar a las expectativas de inscripciones?

–Creo que no, porque desde hace unos años Motoclub Tordesillas tomó la valiente decisión de separar las concentraciones y de celebrarlas en dos fines de semana diferentes, y Motauros no solo se resintió sino que mejoró sus cifras. Considero que la vuelta de Pingüinos no afectará y no habrá un bajón sustancial de inscripciones.

–El presidente de Motoclub Tordesillas señala, incluso, que muchos de los moteros que acudieron el pasado año se llevaron una grata sorpresa de lo bien que estaba organizado Motauros. ¿Ayudará para lograr más adeptos?

–Los moteros que vienen por primera vez se llevan una sorpresa de la calidad que ofrece Motauros, y sobre todo, de la simbiosis que existe entre el pueblo y la concentración. Quizás en Valladolid es diferente, porque la zona del evento está más alejada del casco urbano, pero aquí en Tordesillas, existe un maridaje perfecto entre el pueblo y los moteros. Aquí es todo uno, la concentración y el pueblo están unidos. Llevamos realizando este evento desde 1985, y desde que lo organiza Motoclub Tordesillas el salto de calidad de cara al motero es inmenso. Es una concentración pensada, por y para el motero. Y el motero lo agradece. Creo que el boca a boca que funciona siempre propiciará que muchos motoristas se animen por primera vez este año.

–¿Qué supone para la Villa del Tratado una concentración como Motauros, que reúne en pocos días unos 25.000 visitantes?

–Para la economía de Tordesillas es muy importante. Este primer trimestre es muy complicado en cuanto a actividad económica; y se trata de un colchón que sirve para que la cuesta de enero y de febrero no se haga tan pronunciada. Además, el retorno del motero es muy importante, porque no solo viene en la concentración; como le gusta el municipio y le gusta el ambiente, regresa de nuevo en primavera o verano, y hacen rutas que pasan por Tordesillas. Vuelve a dejar la moto en la Plaza Mayor, se vuelve a tomar una leche helada en sus terrazas y a tomarse un pincho, y a disfrutar de Tordesillas sin tanto frío. La concentración sitúa a nuestro municipio en el corazón de los moteros, y hace que su fluya por las venas del motero.

Retorno económico

–Y del retorno económico, ¿cuánto supone para la localidad?

–Tenemos datos solo de lo que se saca en los cajeros, que nos aporta una cifra estimada de lo que supone. El año pasado durante esos días se extrajo de las siete entidades bancarias que trabajan en Tordesillas 175.000 euros, un 16% más que en 2015 cuando se llegó a los 150.000 euros. Hay que tener en cuenta que también hay moteros que pagan con tarjeta de crédito o en efectivo, con lo que el movimiento, incluso, puede ser superior.

–¿Alguna recomendación para los moteros?

–Bueno, yo creo que la prudencia en la carretera. También es fundamental que tengan en cuenta que si durante esos días beben dejen la moto. Ya el año pasado, la organización puso a disposición de los participantes un tren turístico para subir y bajar al municipio. Y por parte del Ayuntamiento contamos con Policía y Protección Civil para intentar que los riesgos por las heladas en las carreteras sean mínimos. En cuanto a posibles disturbios, es destacable que nunca haya habido algún tipo de altercado entre moteros, nunca ha ocurrido. Aunque, si los hubiera, existe un efectivo de más de cien personas para velar por la seguridad para que se disfrute de la concentración.

–Destacaba antes la cercanía de la concentración, ¿anima a los tordesillanos también a disfrutar de la misma?

–Sí, para nosotros es un evento cultural muy importante. Suelen celebrarse conciertos de bastante nivel y los jóvenes están deseando que llegue. Si no hubiese Motauros, solo disfrutaríamos de este tipo de conciertos en las ferias y fiestas; con Motauros podemos disfrutar de un festival musical y la gente joven lo agradece mucho.

–Supongo que estarán muy pendientes del tiempo durante este fin de semana...

–Es muy importante no solo que haga bueno en Tordesillas sino también en el resto de España para que las carreteras estén en condiciones y así los moteros no se desanimen a la hora de desplazarse. Parece que las previsiones apuntan a que va a hacer frío pero buen tiempo, con lo que ayudará a animar a más moteros. La verdad es que estamos deseando recibirles y que disfruten de este fin de semana.

–¿Algún mensaje para los moteros?

–Que vengan con el chip de pasárselo bien; aquí estamos todos a su disposición. Tordesillas se vuelca en la concentración como ha ocurrido siempre, y los que vengan nuevos estoy seguro de que repetirán porque Tordesillas y la moto es un maridaje perfecto.