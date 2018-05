Los morosos adeudan a Valladolid 37,4 millones en tributos o multas

La Inspección municipal descubre un fraude de 1,5 millones el pasado año

Es el otro flanco para acabar con la morosidad de vecinos y empresas, además de la vía ejecutiva en la recaudación. El Servicio de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Valladolid logró destapar el pasado año un fraude de 1,56 millones a la Hacienda Local. Según los datos facilitados por la concejalía, se tramitaron un total de 861 actas por importe de 1.216.646,68 euros y 448 expedientes sancionadores, con un montante de 350.250,80.

El Impuesto de Plusvalías, que se paga al Consistorio por la transmisión de una vivienda o un terreno de naturaleza urbana, fue el que acumuló la mayor cuantía, con 622.022 euros. En total, se abrieron 499 actas por operaciones en las que se eludió el abono de esta obligación fiscal. El segundo tributo que registró mayor volumen de fraude fue el de Actividades Económicas, que deben pagar a las arcas públicas las empresas que facturan más de un millón de euros. En este caso, las 31 actas tramitadas han logrado recuperar 385.289 euros.

El plan de inspección permitió que afloraran 163 vados que no hacían frente a la correspondiente tasa, por un importe de 51.873 euros, mientras que las ocupaciones por vallas o andamios que no estaban cumpliendo con su obligación arrojaron 73.183 euros impagados. Los técnicos también han revisado a fondo las terrazas que pueblan las calles de la ciudad. Se tramitaron un total de 80 actas, que han permitido recuperar 48.653 euros. Con respecto a 2016, se he reducido el volumen económico del fraude detectado. Entonces salieron a la luz más de dos millones de euros, aunque aquel año fue una inspección específica sobre las vallas publicitarias la que elevó en medio millón más el importe.