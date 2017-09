Monumental atasco en un colector de Laguna Una excavadora realiza las obras para arreglar la avería. / J. N. Obliga a cortar dos semanas el cruce de calles hacia el polígono de Las Lobas JESÚS NIETO Valladolid Jueves, 21 septiembre 2017, 11:43

“Un atasco monumental”. Así calificó el concejal de Servicios Urbanos, Francisco Barbillo, el atranque registrado en el colector que transcurre por la calle Miguel de Cervantes hacia el colector general situado en la Cañada de las Lobas y que ha obligado a cortar el tránsito de vehículos por esta vía durante dos semanas.

El tapón formado en el colector fue imposible desatascarlo por los medios habituales. En esa zona había un pozo ciego al que no se tiene acceso desde la calle y como no se conseguía desatascar con los camiones de desatascos no ha quedado más remedio que picar hasta llegar al pozo.

Aprovechando esta actuación, el departamento de Servicios urbanos vio conveniente ejecutar la construcción de dos pozos registrables a superficie para poder acometer en un futuro la limpieza con mayor facilidad y evitar situaciones como la sufrida estos días. Para proceder a la reparación se ha tenido que montar un servicio alternativo para canalizar el agua que venía por ese colector hacia los colectores laterales.

En el cruce de Rafael Alberti con Miguel de Cervantes y La Cañada de las lobas nace el colector general que recoge el agua de todos los colectores del municipio para canalizarlo hasta la Estación de Bombeo de Aguas residuales (EBAR). Afortunadamente como el resto de colectores pasan cerca, no ha sido muy costoso bombear el agua del colector atascado a los otros colectores.