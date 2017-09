La moda local sube a la pasarela su colección de otoño- invierno De izquierda a derecha, Ángel Tamayo, Alejandro García, Mª José González (Duncan Zapatos) y Luis del Hoyo, durante la rueda de prensa que presenta la II Semana de Moda de Valladolid. / H. Sastre La Agrupación Vallisoletana de Comercio impulsa la II Semana de la Moda los días 14 y 15 de septiembre, con casi 30 establecimientos participantes CLARA RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ Valladolid Martes, 12 septiembre 2017, 13:27

Valladolid tiene varios centros comerciales, sí, como cualquier ciudad de su tamaño, pero también esconde un rico comercio local que apuesta por una oferta a menor escala y por ello más personalizada y única. Esa es la idea que busca transmitir la Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO) con la organización de una segunda edición de la Semana de la Moda de Valladolid, o MOVA. Así, 32 establecimientos (participan 28 pero algunos se exhibirán los dos días) se subirán a la pasarela los días 14 y 15 de septiembre en el LAVA para exponer bajo los focos su nueva colección otoño-invierno.

«Las grandes empresas y el comercio local se relacionan como comercio complementario», ha argumentado Alejandro García, presidente de AVADECO, «son formatos diferentes y creo que las propuestas locales están dotadas de más personalidad, es difícil que alguien lleve tu misma ropa». La única manera de asistir a los desfiles, en los que participarán tiendas como The Black Monkey, Coco, Jaime Valentín, Kilarny o Pantalón, será hacerse con una invitación en los propios comercios participantes. Dicha entrada es gratuita y no puede comprarse, pero está limitada por el aforo de la sala, que según ha especificado Ángel Tamayo, será la «sala blanca», que se estrena para la ocasión. Los interesados que no puedan acudir tienen la opción de ver las retransmisiones en La 8: el desfile del día 14 se programará al día siguiente y el del 15 el día 27 de septiembre.

29 modelos adultos, entre los que se encuentran rey y reina de la belleza de Castilla y León, participarán en los desfiles, más los niños que muestren la moda infantil.

Los 28 comercios participantes son Agued&Co, Sweeter, The Black Monkey, No Drama, Duncan Zapatos, Coco, Katy Kids, Pieles Molinero, Pantalón, Hippysidy, Jaime Valentín, Pilar Prieto, Danza Tamayo, Wappa, Peletería Duo, Novias Villais, Inspira, Le petit Ringo, Oh! Luna, Kilarny, Gavina&Co, Pink & Green, Trasluz, Elan, Regalado, Ninette, Torras Won&Now y Novias Azahar.