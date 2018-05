La mitad de las farmacias de Valladolid dispensan homeopatía

El Gobierno acaba de regular, después de 24 años en un limbo legal, el modo en que deben registrarse los productos homeopáticos. Lo ha hecho, por un lado, condonando el pago de las correspondientes tasas por el efecto retroactivo de la norma. Por otro, agrupando los productos por familias, para que las empresas que los producen puedan pagar una sola licencia por productos similares en lugar de una por cada uno. Pero lo que ha soliviantado a la Organización Médica Colegial y al Colegio de Médicos de Valladolid es que se abra la puerta a que la homeopatía se venda en farmacias junto a los medicamentos cuya eficacia está demostrada con estudios científicos y ensayos clínicos. Es algo que, sin embargo, ya se hacía, precisamente por la falta de regulación en este aspecto.

El Norte se ha puesto en contacto con 123 de las 162 farmacias de la capital -vía telefónica en casi cien casos- y el resultado es que casi la mitad, un 49,6%, declaran contar con productos homeopáticos en stock. 29 de los 61 que han respondido así se anuncian directamente como especialistas en homeopatía en sus páginas web o sitios de Facebook. Uno de los consultados por teléfono explicó incluso que los ofrece a sus clientes «con muy buenos resultados».

Otro 20,32% de los consultados asegura que vende algún producto homeopático, «pocos». En casi todos los casos se refieren a jarabes para la tos y pomadas, mientras que no tienen en stock productos homeopáticos compuestos a base de gránulos (los que están más en el punto de mira de la Organización Médica Colegial).

Otras 32 boticas aseguraron que no venden productos homeopáticos, aunque en 16 de estos establecimientos se aceptan encargos si es el paciente el que lo solicita. Algunas asociaciones han puesto en marcha la web 'sugarfree.io', en la que se incluyen en un mapa aquellas farmacias «libres de homeopatía». Concretamente, explican, «aquellas farmacias que no la recomiendan activamente» además de no tenerla disponible en sus estanterías. En Valladolid tan solo se han señalado tres, y una de ellas aparece como «pendiente de validar».

Solo diez de los Colegios Oficiales de Médicos de toda España mantienen una sección de terapias no convencionales o, directamente, de homeopatía. Uno de ellos es el de Valladolid, que está en camino de eliminarla si la modificación que propondrá la nueva junta directiva prospera.