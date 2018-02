Mariam Corral, en su local de Rioseco. / Fernando Fradejas Mariam Corral Álvarez invierte sus ahorros en promover un Escape Room, que acaba de abrir sus puertas en Rioseco LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 25 febrero 2018, 14:05

Maleficios, seres de otros mundos y muchas pruebas con las que desafiar nuestro ingenio. Eso es lo que promete el nuevo Escape Room que acaba de abrir sus puertas en Medina de Rioseco con el juego Malefic Show. Se trata de un espacio de recreación que provee de 60 minutos de pura adrenalina a aquellos que se aventuren a vivir esta experiencia virtual pero muy real, y en la que hay que resolver enigmas para escapar de una sala. Su promotora es Mariam Corral Álvarez, una riosecana que ha decidido vencer todos sus miedos e invertir sus ahorros e ilusiones en este proyecto empresarial.

Mariam es auxiliar administrativo y toda su vida laboral ha transcurrido en empresas de su pueblo. Al terminar sus estudios quiso dedicarse a su familia, hasta que ya, con 26 años, comenzó a trabajar como administrativa en una cooperativa ganadera donde realizaba distintas tareas. Allí permaneció 23 años durante los cuales aprendió mucho y trabajó muy contenta. Perder su empleo en julio de 2015 no fue una sorpresa para ella, aunque si un gran disgusto por tantos años de dedicación. Pronto encontró trabajo en una gestoría y más tarde en una óptica. «Después no volví a tener otra oportunidad laboral, y estoy segura de que mi edad influía bastante.

Me di cuenta de que me iba a costar encontrar trabajo y que la solución era ponerme por mi cuenta», alega esta emprendedora de 51 años. Mientras barajaba distintas posibilidades de negocio, su buena amiga Marlén de Gijón, le invitó a participar en aquella ciudad en un ‘escape room’. La experiencia a Mariam le resultó tan excitante que, a partir de ahí, participó en varios más.

«Fue mi amiga la que me dio la idea de montar mi propia sala de escapismo. Me pareció algo que podía asumir perfectamente y que tenía un gran potencial en una localidad como Medina de Rioseco. En la provincia de Valladolid hay otros negocios de este tipo que funcionan muy bien. Realmente no son competencia entre sí, sino que se complementan unos a otros, ya que aquel que participa en un juego de escape, no lo repite, sino que va a otro», dice.

Ya con la idea muy clara de su proyecto empresarial, Mariam comenzó a buscar un local en el que instalarse. No tardó en encontrarlo. Tenía la ubicación perfecta. En el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos esta emprendedora encontró una gran ayuda a la hora de formalizar todos los trámites burocráticos y la gestión de varias subvenciones de las que está pendiente de resolución. Gracias a la ayuda de familia y amigos, en cuatro meses Mariam tuvo montado su negocio y mientras realizaba todas las gestiones previas y avanzaba con la obra, empezó a desarrollar la trama de su juego, cuya protagonista es Maléfica. «No fue tarea fácil construir la historia. Hay muchas pruebas y todas muy emocionantes. Por ello, ha habido que ajustar todo muy bien, para que los clientes puedan cumplirlas y resolver el enigma antes de que finalice la cuenta atrás de 60 minutos».

Malefic Show Escape Room es un juego de escape en vivo, dirigido a grupos de dos a seis personas y en el que la fantasía y el misterio son los ingredientes principales, dentro de una llamativa y cuidada ambientación. Para resolver los enigmas lo más importante es la lógica, la capacidad de observación y sobre todo, el trabajo en equipo. «Es todo un desafío para la mente. La mayoría de mis clientes son grupos de familiares, amigos o compañeros de trabajo que quieren pasar un buen rato haciendo algo distinto. También es un servicio muy demandado para aquellos que quieren hacer una despedida de soltero original.

El precio es de 60 euros por grupo y como se desarrolla en cinco salas diferentes hace que sea muy dinámico», indica Mariam, quien controla el avance del juego a través de una pantalla. «Si veo que los participantes se atascan con alguna de las pistas, les ayudo con algún mensaje a través de una pantalla o por el micrófono», asegura.

Escape Room Emprendedora. Mariam Corral Álvarez (51). Auxiliar administrativo. Fecha inicio de actividad. 3 de enero de 2018 Contacto. Calle San Juan, 29. Bajo. 47800 Medina de Rioseco. Telf: 643 052 380www.escaperoomrioseco.com.

Cada vez son más los turistas que planean sus vacaciones haciendo rutas por las mejores salas de escapismo. Mariam también está segura de que su negocio se ha convertido en un atractivo más para aquellos que quieran conocer Medina de Rioseco desde otro punto de vista. «Mi negocio atrae turismo al pueblo, porque la gente viene a participar en Malefic Show y al final se queda a cenar y dormir aquí», indica satisfecha.

«Estoy segura de que me va a ir muy bien. Estoy feliz de haber tomado la decisión de emprender para ser mi propia jefa. Además, la respuesta del público es muy positiva. Me animan mucho y el boca a boca está funcionando estupendamente. Todavía es una actividad muy desconocida para la gran mayoría de público, pero está despertando un gran interés. Ya he tenido clientes de Palencia, Salamanca y Gijón», añade esta emprendedora que se esfuerza en que cada experiencia sea perfecta para sus clientes.