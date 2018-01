Medina solicitará un nuevo proyecto europeo para el Festival de Mapping Me! 'Vídeo mapping' en Medina del Campo, / F. J. El programa depende de la convocatoria Europa Creativa 2014-2020 PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Lunes, 8 enero 2018, 11:37

El Ayuntamiento de Medina del Campo solicitará este mes de enero un nuevo proyecto europeo que tendrá como eje central la potenciación del Festival de Videomapping Mapping Me!!. Este nuevo programa, que se acogerá a la segunda convocatoria Europa Creativa 2014-2020 tiene como objetivo promover la integración creativa, el desarrollo de nuevas audiencias (niños y jóvenes) y crear una red de movilidad social de artistas del viejo continente.

«Este año es el año europeo por el Patrimonio Cultural entonces el Ayuntamiento de Medina del Campo dentro de su Plan Estratégico de Desarrollo Local Medina21 Europa está interesado en promocionar su patrimonio cultural y sobre todo las actividades vinculadas a la Semana Renacentista», explicó el responsable técnico de la empresa Crea 360 (consultora contratada por la administración local para solicitar los Fondos Europeos), Alberto Lorente, quien confía en que la villa de las ferias consiga esta nueva meta ya que «es un proyecto muy innovador el que presentaremos ya que junto con otros socios tejeremos una red de intercambio artístico».

Si la Villa de las Ferias consiguiera este nuevo proyecto obtendría unos fondos directos de 200.000 euros, de los que el 60% estarían financiados por la Unión Europea y el 40% restante saldrían de las arcas municipales. Con este nuevo programa, Medina del Campo conseguiría uno de los objetivos que se marcó hace varios años cuando apostó por el innovador festival de Mapping Me!. Festival que ha conseguido colocar a la villa de las ferias como uno de los ejes de referencia a nivel nacional en esta nueva disciplina artística.

Una vez internacionalizado el Mapping Me! su programación se ampliará con la incorporación de nuevos talleres y actividades que contarán con la participación de los cuatro socios que estarán incluidos en el proyecto que estará liderado por Medina del Campo. La iniciativa contará con la participación de las asociaciones culturales de Spazi Indecisi (Emilia Romagna-Italia), especializada en iniciativas de recuperación del patrimonio; y el Espacio Juvenil de Velenje (Eslovenia), socios de Medina ya en el proyecto Europoly y con una amplia experiencia en la organización de eventos culturales como conciertos temáticos, festivales y en trabajo con audiovisuales. Por último, estaría la asociación cultura Urban de Sarajevo (Bosnia), especialistas en la puesta en marcha de documentales, festivales de fotografía y técnicas de desarrollo de audiovisuales.

Si el Ayuntamiento medinense consiguiera este nuevo programa ya serían dos los que estarían vinculado de manera estrecha con las actividades que cada mes de agosto se desarrollan en el municipio dentro de la programación de la Semana Renacentista.

En este sentido hay que recordar que en junio del pasado año la Administración local consiguió formar parte del programa ‘Heart for Europe-network of townspromotingheart culture, solidarity and integration’, programa que tendrá una duración de 18 meses y una cuantía presupuestaría de 150.000 euros (cantidad que se divide a partes proporcionales entre los ocho socios). Su objetivo principal es crear y establecer una red europea de puntos activos en diferentes ciudades, que actúen en el corazón de la cultura de dichos territorios (lugares para eventos culturales que promuevan valores como la cordialidad, la comprensión, la amistad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, etc.).

Los temas abordados a través de las expresiones culturales y las diferentes actividades públicas, serán siempre sobre el futuro de Europa en relación a los temas prioritarios del programa Europa con los Ciudadanos para el año 2017.